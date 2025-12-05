Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
All Her Fault – Sezonul 1
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna decembrie 2025.

The Iris Affair – Sezonul 1

Geniala și misterioasa Iris Nixon (Niamh Algar) rezolvă o serie de puzzle-uri online complexe, care o conduc spre o piață din Florența, unde îl întâlnește pe antreprenorul carismatic Cameron Beck (Tom Hollander). Acesta o invită să lucreze alături de el pentru a descifra un dispozitiv tehnologic strict secret și extrem de puternic. Mânată de curiozitate, Iris acceptă. Însă, când Iris descoperă potențialul periculos al dispozitivului, aceasta fură jurnalul care conține codul de activare — și dispare fără urmă. Astfel, se declanșează o cursă fără oprire, dintr-o cabană retrasă din Sardinia până pe străzile aglomerate ale Romei, unde Cameron o urmărește pe Iris într-un joc cu miză uriașă, în care încrederea devine primejdioasă, iar eșecul poate fi catastrofal.

Primele trei episoade sunt disponibile din 6 decembrie, iar restul apar săptămânal.

Veronika – Sezonul 2

Noul sezon continuă să o urmărească pe Veronika Gren (Alexandra Rapaport), care încă se luptă cu fantomele trecutului și cu viziunile ei misterioase. E nerăbdătoare să se întoarcă la postul ei obișnuit în poliție și își dorește ca lucrurile să revină la normal. Însă, pe măsură ce povestea se desfășoară, Veronika ajunge în mijlocul unei anchete sumbre și tulburătoare, care readuce la suprafață un mister vechi de 60 de ani. Prinsă între lumea celor vii și a celor morți, Veronika începe să cedeze, iar masca pe care o afișează începe să se destrame. O serie de evenimente inevitabile amenință să distrugă tot ce a reușit să reconstruiască.

Primele două episoade sunt disponibile din 8 decembrie, iar restul apar săptămânal.

All Her Fault – Sezonul 1

Adaptat după romanul bestseller scris de Andrea Mara, All Her Fault debutează cu o situație terifiantă care scoate la iveală secretele adânc îngropate ale unei comunități. Marissa Irvine (Sarah Snook) ajunge la adresa 1800 Crescent Hollow Road, convinsă că își va lua fiul acasă, pe micul Milo, după prima lui vizită de joacă la un coleg de la noua școală. Dar femeia care deschide ușa nu e mama băiatului. Nu e nici bona. Și nu știe cine este Milo. Iar astfel începe cel mai cumplit coșmar al oricărui părinte. Din distribuție mai fac parte Dakota Fanning, Jake Lacy și Michael Peña.

Primele două episoade sunt disponibile din 15 decembrie, iar restul apar săptămânal.

Misiune: Imposibilă. Răfuială Finală

Viețile noastre sunt suma alegerilor noastre. Tom Cruise este Ethan Hunt în Misiune: Imposibilă. Răfuială Finală. Din distribuție mai fac parte Hayley Atwell, Simon Pegg și Hannah Waddingham.

Disponibil din 17 decembrie

În plus, disponibile: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible – Ghost Protocol, Mission: Impossible – Rogue Nation și Mission: Impossible – Fallout.

Continuări seriale

Road to Arcadia

Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 1 decembrie
Distribuție: Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña

Mayor of Kingstown

Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 1 ianuarie
Distribuție: Jeremy Renner, Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti

The Paper

Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 2 ianuarie
Distribuție: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore

Landman (Omul petrolului)

Episoade noi: în fiecare duminică
Finalul sezonului: 23 ianuarie
Distribuție: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia

Favoritele de Sărbători

The Holiday

Vizionează: acum
Distribuție: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Last Christmas

Vizionează: acum
Distribuție: Emilia Clarke, Henry Golding

Almost Christmas

Vizionează: acum
Distribuție: Danny Glover, MoNique, Gabrielle Union

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

Vizionează: acum
Distribuție: Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski

Citește și:
Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Lifestyle
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Lifestyle
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
Lifestyle
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
Eugen Jebeleanu și continua redescoperire prin artă
Lifestyle
Eugen Jebeleanu și continua redescoperire prin artă
Partenerul pune presiune pe tine să faceți un copil, dar tu consideri că mai aveți de rezolvat anumite probleme? De ce ai dreptate
Lifestyle
Partenerul pune presiune pe tine să faceți un copil, dar tu consideri că mai aveți de rezolvat anumite probleme? De ce ai dreptate
Filme de neratat în luna decembrie 2025 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna decembrie 2025 în cinematografe
Libertatea
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Pantone a ales culoarea anului 2026. Cloud Dancer este prima nuanță de alb din istoria institutului
Pantone a ales culoarea anului 2026. Cloud Dancer este prima nuanță de alb din istoria institutului
Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Meghan Markle a fost fotografiată gătind, dar bijuteriile sunt cele care au atras atenția. La ce sumă se ridică accesoriile ei
Meghan Markle a fost fotografiată gătind, dar bijuteriile sunt cele care au atras atenția. La ce sumă se ridică accesoriile ei
Mai multe din lifestyle
La început de relație sau în perioada de dating vrei să deții tu controlul? Ce ascunde asta
La început de relație sau în perioada de dating vrei să deții tu controlul? Ce ascunde asta
Lifestyle

La început de relație sau chiar înainte de asumarea acesteia anumite comportamente pot sabota din plin povestea romantică.

+ Mai multe
Cele mai extravagante cadouri oferite de regizori și actori celor cu care au lucrat
Cele mai extravagante cadouri oferite de regizori și actori celor cu care au lucrat
Lifestyle

Acești actori și regizori au fost generoși cu colegii lor și le-au oferit cadouri fabuloase.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Naomi Watts e "Șefa la menopauză"
EXCLUSIV: Naomi Watts e "Șefa la menopauză"
Lifestyle

O știi pe Naomi Watts drept actriță de top, producătoare sau prezență glamour pe covoarele roșii ale marilor festivaluri. Însă, ca "șefa la menopauză", are de transmis un mesaj important. Citește în premieră un fragment din cartea ei, publicată în limba română de editura ZYX Books.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC