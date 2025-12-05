Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.
Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna decembrie 2025.
Geniala și misterioasa Iris Nixon (Niamh Algar) rezolvă o serie de puzzle-uri online complexe, care o conduc spre o piață din Florența, unde îl întâlnește pe antreprenorul carismatic Cameron Beck (Tom Hollander). Acesta o invită să lucreze alături de el pentru a descifra un dispozitiv tehnologic strict secret și extrem de puternic. Mânată de curiozitate, Iris acceptă. Însă, când Iris descoperă potențialul periculos al dispozitivului, aceasta fură jurnalul care conține codul de activare — și dispare fără urmă. Astfel, se declanșează o cursă fără oprire, dintr-o cabană retrasă din Sardinia până pe străzile aglomerate ale Romei, unde Cameron o urmărește pe Iris într-un joc cu miză uriașă, în care încrederea devine primejdioasă, iar eșecul poate fi catastrofal.
Primele trei episoade sunt disponibile din 6 decembrie, iar restul apar săptămânal.
Noul sezon continuă să o urmărească pe Veronika Gren (Alexandra Rapaport), care încă se luptă cu fantomele trecutului și cu viziunile ei misterioase. E nerăbdătoare să se întoarcă la postul ei obișnuit în poliție și își dorește ca lucrurile să revină la normal. Însă, pe măsură ce povestea se desfășoară, Veronika ajunge în mijlocul unei anchete sumbre și tulburătoare, care readuce la suprafață un mister vechi de 60 de ani. Prinsă între lumea celor vii și a celor morți, Veronika începe să cedeze, iar masca pe care o afișează începe să se destrame. O serie de evenimente inevitabile amenință să distrugă tot ce a reușit să reconstruiască.
Primele două episoade sunt disponibile din 8 decembrie, iar restul apar săptămânal.
Adaptat după romanul bestseller scris de Andrea Mara, All Her Fault debutează cu o situație terifiantă care scoate la iveală secretele adânc îngropate ale unei comunități. Marissa Irvine (Sarah Snook) ajunge la adresa 1800 Crescent Hollow Road, convinsă că își va lua fiul acasă, pe micul Milo, după prima lui vizită de joacă la un coleg de la noua școală. Dar femeia care deschide ușa nu e mama băiatului. Nu e nici bona. Și nu știe cine este Milo. Iar astfel începe cel mai cumplit coșmar al oricărui părinte. Din distribuție mai fac parte Dakota Fanning, Jake Lacy și Michael Peña.
Primele două episoade sunt disponibile din 15 decembrie, iar restul apar săptămânal.
Viețile noastre sunt suma alegerilor noastre. Tom Cruise este Ethan Hunt în Misiune: Imposibilă. Răfuială Finală. Din distribuție mai fac parte Hayley Atwell, Simon Pegg și Hannah Waddingham.
Disponibil din 17 decembrie
În plus, disponibile: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible – Ghost Protocol, Mission: Impossible – Rogue Nation și Mission: Impossible – Fallout.
Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 1 decembrie
Distribuție: Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña
Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 1 ianuarie
Distribuție: Jeremy Renner, Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti
Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 2 ianuarie
Distribuție: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore
Episoade noi: în fiecare duminică
Finalul sezonului: 23 ianuarie
Distribuție: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia
The Holiday
Vizionează: acum
Distribuție: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black
Last Christmas
Vizionează: acum
Distribuție: Emilia Clarke, Henry Golding
Almost Christmas
Vizionează: acum
Distribuție: Danny Glover, MoNique, Gabrielle Union
Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas
Vizionează: acum
Distribuție: Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski
