10 vedete care s-au întors la studii după ce au devenit cunoscute

Sunt câteva exemple de celebrități care au lăsat deoparte studiile pentru a-și îndrepta atenția pe cariera pe care și-o construiau. Dar, au decis să se întoarcă la studenție și să își obțină diplomele în domeniile în care se pregăteau.

1. Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion a devenit cunoscută publicului în 2010, după ce a făcut parte dintr-un grup de artiste hip-hop. Cariera ei era în plină ascensiune în 2020, timp în care și-a urmat online studiile de la Universitatea Texas Southern. În 2021, cântăreața a obținut o diplomă în administrarea sănătății.

2. Claire Danes

Claire Danes a făcut primii pași către o carieră în actorie de la 13 ani, de când a jucat într-o serie de filme studențești. Filmele Little Women și Les Misérables și serialul My So-Called Life sunt printre cele mai cunoscute proiecte ale ei. În perioada în care lucra la thrillerul Brokedown Palace a luat o pauză de la actorie pentru a aprofunda psihologia la Universitatea Yale timp de doi ani.

3. Eva Longoria

Înainte de a-și începe cariera, Eva Longoria a studiat kinesiologia la Universitatea Texas A&M din Kingsville. În 2013, atunci când lucra la ultimele sezoane din faimosul serial Desperate Housewives, unde a jucat-o pe Gabrielle Solis, Eva Longoria era aproape de momentul de a-și termina studiile la masterul de la Universitatea de Stat din California, unde a aprofundat un curs numit studii chicano.

4. Ashley Judd

Heat, Norma Jean & Marilyn și A Time to Kill sunt câteva dintre filmele notabile în care a jucat Ashley Judd. Când era pe punctul de a absolvi Universitatea din Kentucky, a renunțat la studii pentru a se concentra pe cariera în actorie. În 2007, și-a terminat studiile și a obținut o licență în limba franceză. În 2010 a absolvit masterul de Administrație Publică de la Kennedy School of Government din cadrul Universității Harvard. Iar în 2016 a urmat un doctorat în politici publice la UC Berkeley.

5. America Ferrera

Când a obținut rolul din celebrul serial Ugly Betty, America Ferrera studia la Universitatea din California de Sud. A trebuit să își întrerupă studiile, însă nu a renunțat complet. Un deceniu mai târziu, a redevenit studentă și în 2012 a absolvit universitatea, obținând o diplomă în relații internaționale.

6. Christy Turlington

La vârsta de 16 ani, Christy Turlington se împărțea între școală și munca de model, iar la 20 de ani deja avea un contract serios cu Calvin Klein. Când a atins vârful carierei ei din era supermodelelor, grup din care făcea parte, s-a întors la studii. În 1995, a luat o pauză de trei ani de la cariera de model pentru a studia la Universitatea din New York și unde a obținut o diplomă în religie comparată și filosofie orientală.

7. Dakota Fanning

Dakota Fanning a pornit din copilărie pe drumul actoriei. După apariția în reclame, a avut un rol foarte mic în drama medicală ER. La vârsta de șapte ani, cariera ei a atins un alt punct important cu rolul din drama I Am Sam. De-a lungul timpului, a demonstrat că este o actriță versatilă și că acceptă proiecte prin care să își provoace limitele. Din 2011 și până în 2014, nu a mai activat în actorie pentru că a urmat cursurile de la New York University Gallatin School of Individualized Study, acolo unde a obținut o diplomă cu tema portretizarea femeilor în film și cultură.

8. Renée Zellweger

Renée Zellweger a apărut mai întâi în reclame și roluri secundare, iar după a urmat celebrul rol Bridget Jones. Cold Mountain, Appaloosa, Cinderella Man și Judy sunt o parte dintre cele mai recunoscute proiecte ale ei. În 2010, Renée Zellweger a decis să facă o pauză de la actorie. În perioada respectivă, și-a dorit să își lărgească cunoștințele, așa că a studiat la UCLA politici publice și scenaristică.

9. Brooke Shields

Când avea 11 luni, Brooke Shields a fost distribuită în prima ei reclamă. La 14 ani, a apărut pe coperta revistei Vogue. Tot la acea vârstă, a jucat și în controversatul film The Blue Lagoon, care a stârnit foarte multe discuții din cauza conținutul nepotrivit și a sexualizării ei. Perioada în care a fost studentă la Universitatea Princeton i-a oferit ocazia de a pune stop în 1983 mediului toxic din modelling și actorie.

10. Jodie Foster

Jodie Foster este obișnuită de când era mică cu prezența camerelor de filmat. La vârsta de trei ani, a fost distribuită în reclama unei creme cu protecție solară. La 14 ani, a obținut o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din Taxi Driver, filmul regizat de Martin Scorsese. Printre cele mai importante proiecte din cariera ei se numără The Silence of the Lambs, Panic Room, Contact, Inside Man, Nell și Nyad. A luat o pauză de la cariera ei în plină ascensiune pentru a studia la Universitatea Yale, acolo unde a obținut o licență în literatură.

Foto: Arhiva ELLE, Hepta

