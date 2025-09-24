10 filme palpitante de urmărit despre legături misterioase și adevăruri incomode

Dacă ți-ai propus să vezi filme care să îți mențină atenția de la început și până la final, avem mai jos câteva sugestii din care te poți inspira și care nu te vor dezamăgi.

1. Funny Games

Michael Haneke a regizat și scris Funny Games, un remake al filmului său cu același nume din 1997. În versiunea din 2007, o mamă, un tată și fiul lor sunt ținuți captivi în casa lor de vacanță de către doi tineri, care intră prin efracție și care îi forțează să ia parte la jocuri periculoase. Rolurile principale au fost jucate de Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt și Brady Corbet.

2. It Follows

It Follows este un film de groază psihologic scris și regizat de către David Robert Mitchell. Filmul ne arată trăirile intense ale unei tinere jucată de actrița Maika Monroe, pe nume Jay Height, în vârstă de 19 ani, care este terorizată de o forță supranaturală după ce a avut o întâlnire sexuală. Distribuția a fost completată de Keir Gilchrist, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Bailey Spry și Carollette Phillips.

3. Green Room

Filmul horror Green Room scris și regizat de Jeremy Saulnier are în prim-plan o trupă de muzică punk care asistă la o crimă într-un bar neonazist după ce acceptă să cânte acolo din rațiuni financiare. Din distribuție au făcut parte Imogen Poots, Alia Shawkat, Anton Yelchin, Patrick Stewart, Joe Cole și Callum Turner.

4. I Saw the Devil

În thrillerul I Saw the Devil regizat de Kim Jee-woon, avem de-a face cu un agent secret care caută să se răzbune pe un criminal în serie, după ce acesta i-a omorât logodnica. Evenimentul acesta tragic îl face să lupte cu toate armele pentru a răzbuna moartea femeii pe care a iubit-o.

5. The Gift

Simon și soția lui, Robyn, abia s-au căsătorit și vor să înceapă o viață nouă în Los Angeles. Dar planul lor este perturbat de apariția unui fost coleg de clasă al lui Simon, Gordo, care se apropie neașteptat de mult față de cei doi. Robyn începe să intre la bănuieli atunci când ea și soțul ei primesc tot mai multe cadouri din partea lui Gordo și se întreabă care este, de fapt, adevăratul său scop.

6. Don’t Breathe

În thrillerul Don’t Breathe, Rocky apelează la o soluție disperată pentru a pleca din mediul abuziv în care trăiește, mai exact jefuiește case alături de iubitul ei și încă un prieten. Însă un furt stabilit într-o seară se transformă într-o adevărată luptă pentru viața lor, pentru că proprietarul locuinței nu vrea să îi lase să scape nepedepsiți.

7. The Descent

Filmul The Descent din 2005 surprinde o expediție speologică în Munții Apalași din Carolina de Nord care ia o întorsătură nefavorabilă, iar persoanele din grup rămân blocate. În căutarea unei modalități de a ieși la suprafață, grupul trebuie să se lupte și cu o serie de creaturi bizare carnivore.

8. Watcher

În filmul Watcher, regizat de Chloe Okuno, Julia, jucată de Maika Monroe, devine pe zi ce trece tot mai îngrijorată din cauza unei persoane străine care o urmărește și care locuiește în blocul de lângă ea. Ea se gândește în principal la faptul că ar fi vorba despre un criminal în serie care este căutat în oraș. Pentru că nimeni nu o crede, pleacă să afle singură cine o urmărește și să dovedească faptul că nu își imaginează toată această situație teribilă prin care trece. Filmările de la Watcher au avut loc în București, așa că pelicula te va face să vezi orașul și dintr-un alt unghi.

9. Stoker

Stoker este un thriller psihologic în care predomină suspansul, misterul și tensiunea cu Mia Wasikowska, Nicole Kidman și Matthew Goode în rolurile principale. După ce tatăl ei moare brusc într-un accident de mașină, tânăra India face cunoștință cu o prezență neașteptată în viața ei, și anume unchiul ei, Charlie. Pe măsură ce petrec tot mai mult timp împreună, India află cu stupoare care sunt adevăratele intenții ale bărbatului și acționează în consecință pentru a-l opri.

10. The Weekend Away

În filmul The Weekend Away, două prietene, pe nume Beth și Kate, pleacă împreună într-o escapadă în Croația. Însă vacanța lor de vis se zdruncină rapid în momentul în care Kate dispare, iar Beth face tot ceea ce îi stă în putință, inclusiv să își pună viața în pericol, pentru a afla ce s-a întâmplat cu prietena ei.

