9 trucuri de frumusețe care pot face minuni peste noapte

Expresia “somn de frumusețe” e mai mult decât o metaforă. Este cunoscut faptul că, în timpul somnului, întreg organismul se regenerează. Iar dacă îi dăm și o mână de ajutor, putem asista la mici miracole în fiecare dimineață.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  de  Andreea Ilie
9 trucuri de frumusețe care pot face minuni peste noapte

Iată câteva trucuri magice:

Călcâie perfecte

Aplică o cremă puternic hidratantă sau ulei de măsline pe suprafața tălpilor, insistând în zona călcâielor. Încalță apoi o pereche de șosete de bumbac. Peste noapte substanțele hidratante vor pătrunde în piele, iar tu te vei trezi dimineața cu călcâie perfecte. Ți-ai pregătit sandalele preferate?

Ochi odihniți

Dacă te trezești în mod constant cu ochii umflați și cu cearcăne adânci, iată ce poți face: mai adaugă o pernă și dormi pe spate. Asta va ajuta la drenarea fluidelor din jurul ochilor și va reduce aspectul pufos la minimum. Și, bineînțeles, nu uita de crema specială pentru ochi. Alege una care să conțină cafeină printre ingrediente.

Bucle naturale

Dacă îți plac buclele lejere, fă pur și simplu un duș înainte de culcare și aplică o cremă de styling pe părul umed, după care îl poți împleti sau răsuci într-un coc. Dimineața te vei trezi cu niște bucle irezistibile. Nu îți fie teamă să experimentezi.

Ten hidratat

Ai pielea foarte uscată și nu ai găsit încă niciun remediu pentru asta? Un umidificator poate fi salvarea ta! Nu uita să îl pornești înainte de a merge la culcare. Cele mai bune rezultate le vei observa în anotimpul rece când aerul este în mod normal foarte uscat.

Riduri? Nu încă!

Când dormim pe perne de bumbac riscăm să ne trezim a doua zi cu dungi pe față, plus că grăbim apariția ridurilor, iar asta este ultimul lucru pe care ni-l dorim. Recomandat este să folosim fețe de pernă din satin sau mătase, astfel scădem presiunea exercitată de pernă asupra tenului și ne protejăm și părul împotriva ruperii.

Dinți mai albi

Poți face cel mai simplu tratament de albire a dinților chiar la tine acasă. Înainte de culcare spală-te pe dinți cu bicarbonat de sodiu, lasă-l să acționeze 5-6 minute și apoi clătește abundent. Cel mai bun moment pentru acest tratament este seara pentru că, minim 50 de minute după, nu ai voie să mănânci sau să bei nimic. Este un tratament foarte eficient, însă nu repeta operațiunea mai des de o dată pe săptămână pentru că bicarbonatul de sodiu este acid și îți poate afecta smalțul dinților.

O față mai luminoasă

Dacă vrei să aplici pe față produse menite să dea luminozitate tenului, cum ar fi Vitamina C sau retinolul, atunci este recomandat să o faci seara. Lumina soarelui nu permite acestor substanțe să acționeze eficient, putând chiar să le neutralizeze.

Gene mai lungi

Gene lungi și sănătoase. Tratamentul secret? Uleiul de ricin. Este un ulei natural bogat în acizi omega-6 care hidratează genele și previne ruperea lor. Aplică-l seara cu o periuță curată și curăță-l dimineața cu apă călduță. Dacă ai răbdare câteva săptămâni vei vedea rezultatele.

Un păr mai sănătos

Înainte de a merge la culcare aplică un balsam leave-in pe păr și te vei trezi a doua zi cu un păr viguros și strălucitor. Aplicat peste noapte, balsamul are mai mult timp să acționeze și să pătrundă în cuticula firului de păr pentru a o hidrata. Dacă ești adepta tratamentelor naturiste, folosește în loc de balsam un ulei de cocos.

Citește și:
Cele mai comune greșeli care îți pot distruge părul

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
7 reguli de frumusețe pe care trebuie să le încalci
Beauty
7 reguli de frumusețe pe care trebuie să le încalci
Cum îți poți îngriji pielea mai bine? Sfaturi de la specialiști din întreaga lume
Beauty
Cum îți poți îngriji pielea mai bine? Sfaturi de la specialiști din întreaga lume
9 trucuri ciudate pentru a face ca părul tău să crească mai repede
Beauty
9 trucuri ciudate pentru a face ca părul tău să crească mai repede
Ce ingrediente toxice ar trebui să eviți atunci când îți cumperi produse cosmetice
Beauty
Ce ingrediente toxice ar trebui să eviți atunci când îți cumperi produse cosmetice
Greșeli care fac ca părul tău să pară subțire și degradat
Beauty
Greșeli care fac ca părul tău să pară subțire și degradat
Ispitele cosmetice ale lunii noiembrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty
Ispitele cosmetice ale lunii noiembrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Libertatea
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
catine.ro
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Mai multe din beauty
10 moduri prin care îți poți accelera creșterea părului
10 moduri prin care îți poți accelera creșterea părului
Beauty

Părul bogat nu este numai plăcut privirii, ci și un semn al unui stil de viață sănătos. Din păcate, multe femei suferă de căderea părului, iar dacă te numeri printre ele încearcă aceste 10 moduri prin care poți inversa acest proces.

+ Mai multe
Știai că aceste lucruri îți pot distruge pielea?
Știai că aceste lucruri îți pot distruge pielea?
Beauty

Cu toate știm că nu ar trebui să fumăm pentru a avea o piele cu aspect sănătos, și ar trebui să ne protejăm de razele nocive ale soarelui. Aceștia nu sunt singurii inamici ai pielii tale!

+ Mai multe
7 trucuri pentru tenul gras, care o să îți schimbe viața
7 trucuri pentru tenul gras, care o să îți schimbe viața
Beauty

Excesul de sebum ne poate da dureri de cap. Este destul de dificil să îți păstrezi machiajul intact o zi întreagă atunci când ai tenul gras.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC