9 trucuri de frumusețe care pot face minuni peste noapte

Iată câteva trucuri magice:

Călcâie perfecte

Aplică o cremă puternic hidratantă sau ulei de măsline pe suprafața tălpilor, insistând în zona călcâielor. Încalță apoi o pereche de șosete de bumbac. Peste noapte substanțele hidratante vor pătrunde în piele, iar tu te vei trezi dimineața cu călcâie perfecte. Ți-ai pregătit sandalele preferate?

Ochi odihniți

Dacă te trezești în mod constant cu ochii umflați și cu cearcăne adânci, iată ce poți face: mai adaugă o pernă și dormi pe spate. Asta va ajuta la drenarea fluidelor din jurul ochilor și va reduce aspectul pufos la minimum. Și, bineînțeles, nu uita de crema specială pentru ochi. Alege una care să conțină cafeină printre ingrediente.

Bucle naturale

Dacă îți plac buclele lejere, fă pur și simplu un duș înainte de culcare și aplică o cremă de styling pe părul umed, după care îl poți împleti sau răsuci într-un coc. Dimineața te vei trezi cu niște bucle irezistibile. Nu îți fie teamă să experimentezi.

Ten hidratat

Ai pielea foarte uscată și nu ai găsit încă niciun remediu pentru asta? Un umidificator poate fi salvarea ta! Nu uita să îl pornești înainte de a merge la culcare. Cele mai bune rezultate le vei observa în anotimpul rece când aerul este în mod normal foarte uscat.

Riduri? Nu încă!

Când dormim pe perne de bumbac riscăm să ne trezim a doua zi cu dungi pe față, plus că grăbim apariția ridurilor, iar asta este ultimul lucru pe care ni-l dorim. Recomandat este să folosim fețe de pernă din satin sau mătase, astfel scădem presiunea exercitată de pernă asupra tenului și ne protejăm și părul împotriva ruperii.

Dinți mai albi

Poți face cel mai simplu tratament de albire a dinților chiar la tine acasă. Înainte de culcare spală-te pe dinți cu bicarbonat de sodiu, lasă-l să acționeze 5-6 minute și apoi clătește abundent. Cel mai bun moment pentru acest tratament este seara pentru că, minim 50 de minute după, nu ai voie să mănânci sau să bei nimic. Este un tratament foarte eficient, însă nu repeta operațiunea mai des de o dată pe săptămână pentru că bicarbonatul de sodiu este acid și îți poate afecta smalțul dinților.

O față mai luminoasă

Dacă vrei să aplici pe față produse menite să dea luminozitate tenului, cum ar fi Vitamina C sau retinolul, atunci este recomandat să o faci seara. Lumina soarelui nu permite acestor substanțe să acționeze eficient, putând chiar să le neutralizeze.

Gene mai lungi

Gene lungi și sănătoase. Tratamentul secret? Uleiul de ricin. Este un ulei natural bogat în acizi omega-6 care hidratează genele și previne ruperea lor. Aplică-l seara cu o periuță curată și curăță-l dimineața cu apă călduță. Dacă ai răbdare câteva săptămâni vei vedea rezultatele.

Un păr mai sănătos

Înainte de a merge la culcare aplică un balsam leave-in pe păr și te vei trezi a doua zi cu un păr viguros și strălucitor. Aplicat peste noapte, balsamul are mai mult timp să acționeze și să pătrundă în cuticula firului de păr pentru a o hidrata. Dacă ești adepta tratamentelor naturiste, folosește în loc de balsam un ulei de cocos.

