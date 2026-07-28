Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Când este timpul să arunci produsele de machiaj din trusa ta de make-up? Dacă ești genul de persoană căreia îi place să păstreze toate lucrurile și să nu arunce nimic, atunci sertarele tale sunt mai mult ca sigur pline cu mascara, farduri și lacuri de unghii, nu-i așa?

Multe fete obișnuiesc să păstreze gloss-urile de buze care au deja o textură ciudată, rujuri care au un miros neplăcut și lacuri de unghii care nu mai pot fi folosite, și le aruncăm doar după ce prezintă aceste semne. Dar acest lucru nu este ok. Chiar deloc!

Atunci când ignori data expirării produsului tău de make-up poți ajunge să ai iritații pe față, coșuri și alte infecții ale pielii. Da, ai auzit bine, orice produs de make-up are o anumită perioadă de timp în care poate fi folosit.

Mai jos ai o listă cu indicații despre când este timpul să arunci produsele de machiaj din trusa ta de make-up:

Înainte să vorbim despre când este timpul să arunci produsele de machiaj, iată câteva ponturi pe care le poți folosi dacă vrei să lungești perioada de utilizare a acestor produse. Dacă ai grijă de produsele tale, le poți folosi cu mult timp peste data expirării.

1. Mâini curate

De fiecare dată când îți aplici machiajul asigură-te că te-ai spălat pe mâini pentru a preveni acumularea bacteriilor. Acest pont este la fel de bun pentru pielea ta cât și pentru produsele tale de make-up.

2. Nu trebuie să împarți produsele de make-up cu toate prietenele

Mereu suntem avertizate să nu ne împărtășim secretele cu toată lumea, ei bine ar trebui să învățăm să facem acest lucru și cu produsele tale de beauty. Atunci când faceți schimb de produse de machiaj faceți schimb și de bacterii. Evită să împarți pensulele de make-up, produsele pentru buze și ochi.

3. Nu adăuga apă în containerul produsului pentru a dilua sau intensifica machiajul

Multe persoane obișnuiesc să adauge apă în eyeliner-ul mai vechi, în fardul de pleoape sau în gloss-ul de buze pentru a crește intensitatea culorii sau pentru a-i dilua consistența. Atunci când adaugi apă, riști să strici formula produsului și crești riscul de a deteriora produsul cu mult înainte de data lui de expirare.

Când este timpul să arunci produsele de machiaj din trusa ta de make-up

1. Culoarea sau consistența produsului se schimbă

Când un produs de make-up își schimbă culoarea are o altă consistență, trebuie să îl arunci imediat. Nu folosi niciodată produsele cosmetice care își schimbă culoarea, deoarece este un semn că acel produs începe să-și piardă din esență și s-a produs o schimbare în compoziția chimică a produsului.

2. Au trecut 6 luni

Știm că vrei să ții pasul cu trend-urile sezonului și că look-ul tău este unul la modă. Ținând cont de faptul că tendințele se schimbă imediat, este ok să-ți schimbi unele produse cosmetice o dată la 6 luni.

3. Infecțiile la ochi

Dacă ai avut ghinionul să faci conjunctivită, chiar trebuie să iei acest lucru în serios. Atunci când aplici machiaj pe ochi în timp ce ai această afecțiune, bacteria ar putea intra în compoziția produsului tău, ceea ce va duce la probleme mai mari. Cel mai bine ar fi să arunci toate acele pensule pentru ochi folosite în timp ce aveai conjunctivită pentru a preveni alte probleme.

4. Data expirării

Atunci când cumpărăm un produs de make-up și îl punem acolo în sertar, obișnuim să uităm de el cu ușurință. Dar este important să facem puțină curățenie din când în când și să verificăm data expirării pentru a vedea dacă este timpul să arunci produsele de machiaj sau nu.

5. Data achiziției

În unele cazuri, cosmeticele nu au data de expirare. Iar când asta se întămplă ar fi bine să îți amintești când ai cumpărat respectivul produs. Dacă încerci și tot încerci dar nu îți poți aminti, e timpul să arunci produsul.

6. Multitudinea de culori

Dacă produsul tău de make-up începe să arate ca Marele Canyon, este timpul să-l arunci.

7. Pielea ta începe să reacționeze ciudat

Atunci când machiajul tău se simte ciudat pe piele, e timpul să-l arunci. Acesta este un semn că produsul a început să se usuce. Cel mai bine ar fi să încetezi să-l mai folosești deoarece ar putea duce la afecțiuni ale tenului.

8. Mirosul neplăcut

Machiajul care are un miros neplăcut nu poate însemna decât un singur lucru, că acesta găzduiește o bacterie. Cel mai bine ar fi să încetezi să-l mai folosești după ce mirosul devine ciudat.

Când este timpul să arunci produsele de machiaj? Nu, nu spune niciodată! Mai jos ai o listă cu anumite produse de make-up de la fond de ten la gloss-ul de buze menționând când e timpul să le arunci și să pleci la shopping de noi produse.

1. Mascara: de la 3 la 4 luni

Acesta este unul dintre produsele care se poate strica foarte repede. Mascara este aplicată în jurul unei părți foarte delicate a ochilor tăi și poate foarte ușor să răspândească mai multe bacterii. Așa că cel mai bine e să o arunci după 3-4 luni de la achiziție.

2. Anticearcăn: de la 12 la 18 luni

Anticearcănul poate avea o perioadă lungă de folosire. Cele care au o formulă cremoasă sau lichidă pot fi folosite pentru 12 sau 18 luni de la data achiziției. Un sfat ar fi să te asiguri că închizi produsul bine după folosire și că ai mâinile curate atunci când îl aplici.

3. Blush-ul: Pudra blush – 24 de luni, iar blush-ul cremos – de la 12 la 18 luni

Blush-ul pudră poate fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp decât cel cremos deoarece cele sub formă de pudră nu au la fel de multă apă. Blush-ul este alt produs care poate expira cu ușurință înainte de data de pe ambalaj dacă nu este utilizat cu grijă. Dacă îți folosești degetele pentru aplicare există o șansă mai mare ca bacteriile să se acumuleze în produs.

4. Rujul, gloss-ul, pudra de față: 24 de luni

Toate aceste produse de make-up pot fi folosite și până la 24 de luni. Ține minte să închizi capacul produsului bine pentru a nu lăsa aerul să intre. Ține aceste produse departe de locurile în care temperatura este ridicată și le poți folosi și timp de doi ani.

5. Fardul de pleoape: Cel sub formă de pudră – 24 de luni, cel cremos – de la 12 la 18 luni

Fardul de pleoape sub formă de pudră are o valabilitate puțin mai mare decât cele care au o compoziție cremoasă, din pricina conținutului de apă. Fardul de pleope sub formă de cremă poate expira mult mai repede dacă nu este utilizat cu grijă. Dacă îți folosești degetele pentru aplicare, sunt șanse mai mari ca bacteriile să se acumuleze.

6. Creionul de buze și creionul de ochi

Aceste două produse pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp. Dacă sunt sub formă de creion și au nevoie să fie ascuțite, șansele de acumulare de bacterii sunt mult mai mici. Creioanele retractabile pot fi folosite și pentru 24 de luni.

7. Fondul de ten

Dacă are o formulă lichidă, cremoasă sau e sub formă de baton, fondul de ten poate fi folosit pe o perioadă de un an sau 18 luni de la achiziție. Dacă produsul nu are ulei, ar trebui să îl arunci după 12 luni. În schimb, dacă produsul are ulei în compoziție ai putea să îl folosești și până la 18 luni. Dacă acesta are minerale în compoziție, poate fi folosit până la data expirării care este precizată pe ambalaj, deoarece conține toate ingredientele bune care nu se strică cu ușurință.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro