Știm deja că nu ar trebui să ieșim din casă făra protecție solară, dar câteodată formulele cu absorbție rapidă nu își fac efectul îndeajuns de repede. Și totuși, cu selecția vastă de produse de make-up care conțin deja SPF tindem să credem că suntem protejate, nu? Ei bine, din punctul de vedere al experților, nu este mereu cazul.

Iată ce ar trebui să știi despre produsele de machiaj cu SPF

1. Este SPFul destul de puternic?

Mai mulți experți spun că deși există multe baze de machiaj, fonduri de ten si pudre care conțin protecție solară, trebuie să ne asigurăm că acestea oferă protecție de cel puțin 30 sau peste. Oamenii consideră că SPFul de 15 este suficient în spațiul citadin, dar adevărul este că doar un SPF puternic oferă proțectia necesară pentru a preveni dauna provocată de soare.

Conform Fundației Cancerului de Piele, „Testele vitro au demonstrat că protecția solară cu factor 15 filtrează doar 93% din razele UVB, în timp ce cea cu SPF 30 protejează împotriva a 97%, iar cea cu SPF 50, 98%”. Să nu uităm că este esențial pentru crema de soare să includă un spectru larg de protectori, care să protejeze simultan și împotriva razelor UVA.

2. Dacă ai dubii, dublează

De obicei, mai putin înseamnă mai mult, cu excepția cazului în care e vorba de protecția solară care devine problematic atunci când te bazezi doar pe produse de make-up care conțin SPF. Un alt specialist spune că problema produselor de make-up care conțin protecție solară este faptul că lumea nu aplică cantitatea necesară pentru a profita de beneficiile SPF-ului la maxim. De aceea, este mai bine să aplici o bază de cremă de soare si apoi un fond de ten cu SPF pentru extra protecție. Într-adevăr, studiile au demonstrat că îți poți reduce supra-expunerea la soare prin a dubla aplicarea cremei de protecție.

De asemenea, un primer cu SPF 15 aplicat în combinație cu un fond de ten cu SPF 30 nu are o putere de protecție 45. SPF-ul nu este o ecuație, deci protecția ta este echivalent de mare cu cel mai puternic SPF pe care l-ai folosit.

3. Fii generoasă cu aplicarea

Nu spunem că nu ar trebui să mai folosești produsele tale favorite care conțin SPF, dar este bine să te asiguri că aplici un strat generos, măcar cât cantitatea unei lingurițe – pentru a profita de beneficiile SPF-ului. În caz că te întrebi dacă ești îndeajuns de protejată, urmează-ne sfatul anterior și aplică un strat dublu de cremă cu SPF sub fondul de ten.

4. Unele produse pot cauza reacții adverse



Dacă rutina ta zilnică implică folosirea uleiurilor de arbore de ceai sau lavandă, ar trebui sa eviți produsele SPF pe bază de acid cinamic sau derivați ai acestuia întrucât reacționează negativ în contact cu aceste substanțe și vei avea iritații și roșeață.

5. Reaplicarea este cheia

Pe lângă problema insuficienței aplicării, mai intervine și necesitatea de a reaplica pe parcursul zilei. Protectia solară are efect câteva ore si doar pentru că machiajul tău rezistă toată ziua, nu este cazul și cremei de soare. Pentru a te asigura că nu iți este afectată pielea, ar trebui să reaplici crema la fiecare 90 de minute. Știm că asta ar putea reprezenta o problemă în menținerea unui look perfect și neatins și de aceea este recomandat să ai la îndemână o pudră cu protecție solară pentru touch-up în timpul zilei (care să te ajute și să ții sub control zonele care tind să devină uleioase). De asemenea, poți să investești într-un spray pentru fixarea machiajului cu SPF pe care îl poți aplica o dată la câteva ore, oferindu-ți atât protecție cât și o doză de revigorare.

Foto: Arhiva ELLE

