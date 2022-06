7 trucuri de machiaj pe care le folosesc toate modelele

Modelele știu trucuri de machiaj care nu necesită mulți bani, ai nevoie doar de câteva lucruri și puțină îndemânare.

1. Aplică corector

Unul dintre cele mai importante trucuri de machiaj pe care fotomodelele le folosesc este aplicarea corectă a corectorului. Acesta nu doar că te ajută să acoperi petele negre și cearcănele din jurul ochilor, dar are un rol important și ca bază de machiaj pentru a fixa fardul de pleoape. Aplică corector pe pleoapa mobilă pentru ca fardul să rămână intact, dar și în zona de sub nas, fix deasupra buzei pentru a diminua umbrele și cutele pielii. Apoi aplică pudra peste corector, așa cum faci în mod normal.

Folosesc pudră bronzantă

Combinația de fond de ten și pudră bronzantă este uimitoare, dar doar dacă o aplici pe pomeți, exact cum faci și cu blush-ul. Ai putea totuși aplica foarte puțin și pe nas sau pe frunte. Nu o folosi în cantități prea mari pentru că riști să creezi un look fals și nu sexy și dramatic, așa cum îți dorești.

Apelează la o pudră iluminatoare

Ideal ar fi să o aplici înainte de cea bronzantă sau pudra clasică, aceasta îți va oferi un look drăguț, strălucitor. Aplicată sub celelalte straturi de machiaj ajută pielea să capete un luciu natural. Dar se poate folosi și ca bază pentru fardul de pleoape.

Conturul ochilor

Atunci când aplici machiajul pe pleoape, este ideal să încerci să îți faci ochii să pară mai mari și mai naturali. Poți face acest lucru folosindu-te de o culoare deschisă drept bază, cum ar fi bej sau roz, iar culoarea mai închisă să o aplici doar în pliul ochilor. Ai grijă să folosești culori care se potrivesc una cu cealaltă, dar cel mai important este să se potrivească cu trăsăturile tale naturale cum ar fi nuanța tenului, culoarea ochilor și a părului.

Folosesc ruj roșu sau în nuanțe naturale

Uită de culori trăznite. Cheia succesului pentru un make-up reușit este un ruj în nuanță naturală. Fotomodelele te încurajează să mergi la o persoană specializată ca să afli exact nuanța care ți se potrivește și apoi să o folosești cu drag. Dacă preferi rozul sau piersica, ai grijă ca acestea să nu fie prea intense.

Apelează la o mascara de calitate

Fotomodelele știu că nici tu nu îți dorești gene subțiri, ci le preferi pe cele mai groase. Trucul este să aplici 2-3 straturi de mascara și să alegi una de calitate. Astfel, vei avea genele pe care ți le dorești cu ușurință, dar nu uita să fie o mascara de calitate, altfel o să te trezești cu firmituri de mascara căzute pe față.

Folosesc tușul de ochi într-un mod inteligent

Dacă ar fi să întrebi un fotomodel care sunt cele 2 produse cosmetice de care nu s-ar despărți, răspunsul ar fi în mod categoric tușul de ochi și corectorul. Nu renunța la tuș, acesta îți pune cel mai bine ochii în evidență și poți crea cu el exact forma pe care ți-o dorești. Ochii mari sunt cei care atrag atenția, așa că aplică tușul din interior spre exterior, dar depășește conturul ochilor, pentru a-i mări. Nu depăși prea mult, decât în cazul în care dorești să creezi un „cat eyes” look pentru un eveniment de seară sau o noapte în club. Aplică puțin tuș și în interiorul ochilor, nu sub ei, chiar sub gene. Look-ul creat va fi unul natural care îți va evidenția ochii.

Aceste trucuri pe care fotomodelele le folosesc nu sunt grele, nerealizabile sau costisitoare. Le poți folosi în fiecare zi, cu fiecare ocazie. Enjoy!

Foto: Instagram

