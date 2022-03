Cele mai importante trucuri de frumusețe pentru fiecare dimineață

Iată câteva trucuri de frumusețe pe care să le pui în aplicare în fiecare dimineață.

1. Gheață

În diminețile în care te simți peste măsură de obosită, tot ce trebuie să faci este un drum până la frigider. Ia niște gheață, înfășoar-o într-un prosop de hârtie, așteaptă câteva secunde ca umezeala să pătrundă prosopul, apoi freacă-ți ușor fața cu el pentru a ți se închide porii și pentru a-ți revitaliza tenul. Sau poți umple întreaga chiuvetă cu apă rece, cuburi de gheață și bucăți de castravete, iar apoi să îți scufunzi fața acolo. O altă variantă ar fi ca, în loc de apă simplă, să folosești ceai verde sub formă de cuburi de gheață, pentru un efect antioxidant și un plus de strălucire.

2. Linguri pentru zona ochilor

Acest truc implică, din nou, un drum până la frigider. Acolo, ar trebui să ai puse la răcit două linguri, pe care le vei lua și le vei așeza deasupra ochilor. Răceala va acționa și te va ajuta să scapi de ochii umflați în doar câteva secunde.

3. Balsam de buze

Înainte de a-ți începe rutina de make up, aplică un strat generos de balsam pe buze. Apoi continuă cu machiajul obișnuit, iar la sfârșit, aplică rujul dorit. Timpul care a trecut între aplicarea celor două produse îi va permite balsamului de buze să intre în piele și astfel, această tehnică te ajută să scapi de efectul de buze crăpate.

4. Cremă de ochi + machiaj

Lingurile înghețate te-au ajutat să scapi de ochii umflați, însă a mai rămas problema cearcănelor. Dar nu te teme, și aceasta se poate rezolva foarte ușor: combină crema pentru ochi cu cremă hidratantă pigmentată sau fondul de ten. Primul pas este să aplici crema în jurul ochilor. Când aceasta încă nu a intrat complet în piele, aplică cu o pensulă mică, plată, fondul de ten și amestecă-le. Apoi aplică machiajul și pe restul feței și uniformizează-l.

5. Pudră translucentă

Ne dorim un look radiant, mai ales în zilele în care simțim exact opusul, iar pentru a ajunge la acest rezultat există o tehnică foarte simplă care permite fondului de ten și pudrei să fuzioneze cu tenul tău. Dimineața, acest truc poate fi aplicat în zonele cu probleme, adică sub ochi. După ce ai aplicat crema și fondul de ten, aplică o pudră translucentă sub ochi, așteaptă cinci minute (timp în care poți continua cu restul machiajului), apoi îndepărtează cu o pensulă orice este în exces. Aspectul final este unul natural, iar cearcănele vor deveni de domeniul trecutului.

6. Combinații de produse

Amestecul de iluminator + fond de ten este cel mai vechi truc, dar și cel mai simplu și rapid, pentru a obține o strălucire naturală. Cel mai potrivit raport este acela de o parte iluminator la două părți fond de ten, însă te poți juca, variind proporțiile, în funcție de cât de luminos îți dorești să fie tenul tău. Dacă totuși nu ai dispoziția necesară pentru a face diferite combinații, atunci aplică iluminatorul pe pomeți și pe punctele înalte ale feței, iar de-abia după aceea fondul de ten, pentru un efect mai subtil.

7. Fără liner negru

Încă un truc folosit de make-up artiști: un liner maro, cu o tentă discretă de strălucire, face ochii să pară mai mari, mai larg deschiși, și pe tine, mai trează. Aplică un astfel de liner pe pleoapa superioară, pe linia genelor, iar apoi întinde-l puțin pentru un aspect mai messy. Îl poți aplica și pe pleoapa inferioară, însă numai în jumătatea exterioară. Apoi, pe pleoapa inferioară, aplică un creion dermatograf nude sau alb. Așa vei părea odihnită și fresh. Ondulează-ți genele și aplică mascara pentru a completa look-ul.

8. Adaugă culoare

Ultimul truc este despre culoare. Culoarea obrajilor, mai precis, pentru că un ten palid este primul semn care dă de gol lipsa de somn. Îți recomandăm să folosești un blush sub formă de cremă, și să îl aplici pe pomeți cu ajutorul degetelor, deoarece căldura mâinilor va conferi un aspect mult mai natural și strălucitor. De asemenea, poți aplica un pic din aceeași formulă și pe buzele tale hidratate, și look-ul tău radiant & fresh din această dimineață este gata!

