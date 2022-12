Clean Beauty – ce trebuie să știi despre tendințele momentului în frumusețe

Dacă tot vorbim despre clean beauty, să clarificăm lucrurile de la început. Nu e deloc ușor să îți construiești o rutină de îngrijire complet naturală și sustenabilă. În primul rând pentru că industria de beauty are foarte multe carențe și încă nu este reglementată așa cum ar trebui. În lipsa unor legi stricte și a unor precizări clare, multe brand-uri își etichetează produsele ca fiind naturale, organice, eco, bio sau green, aproape după bunul lor plac.

Asta nu înseamnă că întreaga industrie e o mare minciună, fiindcă, ca în oricare alt domeniu, există și companii care au într-adevăr principii etice, atât în ceea ce privește siguranța produselor folosite, cât și grija pentru mediul înconjurător. Însă înseamnă că noi, în calitate de consumatori, avem responsabilitatea de a ne informa cu privire la alegerile pe care le facem. Din proprie experiență, îți spun că nu e o treabă ușoară. Dar nici imposibilă.

Odată ce faci din citirea etichetelor un obicei și înțelegi care sunt ingredientele de care trebuie să stai departe, odată ce te documentezi cu privire la politicile de mediu pe care le adoptă brand-urile, lucrurile se simplifică semnificativ. Nu îți imagina că trebuie să fii la curent cu toate noutățile lunii și să ai un doctorat în chimie pentru a face asta. E suficient să găsești câteva produse care îndeplinesc criteriile pe care le cauți și să-ți alcătuiești o rutină benefică atât pentru pielea ta, cât și pentru planetă. Dar până atunci, dacă zona de clean beauty îți e complet străină și nu știi de unde să începi, ți-am pregătit o selecție de produse și de brand-uri care dovedesc că frumusețea și grija pentru mediu pot merge mână în mână.

Curățare

Când vine vorba de salvarea mediului înconjurător, avem impresia că trebuie să punem în aplicare măsuri extreme, care ne-ar schimba complet stilul de viață. În realitate, lucrurile sunt mult mai simple, fiindcă orice alegere poate face diferența. Înainte să-ți spui că nu ai timp să plantezi un copac, gândește-te că poți ajuta planeta prin a nu mai arunca șervețele demachiante în toaletă. Sau prin a nu mai cumpăra zeci de produse de îngrijire pe care nu le vei folosi niciodată. Ori prin a înlocui gelul de curățare cu un săpun. Produsele solide sunt o variantă mai puțin nocivă pentru mediu, majoritatea fiind catalogate drept eco-friendly, pentru că nu conțin apă – o resursă epuizabilă și tot mai des amenințată de acțiunile noastre.

Dacă un săpun nu este o variantă benefică pentru pielea ta, există produse naturale care nu-ți vor usca sau irita tenul. Black Clay de la Osmia, un brand dezvoltat de medicul Sarah Villafranco, conține argilă australiană neagră, nămol de la Marea Moartă, uleiuri organice de migdale, avocado și ricin, și reușește să îndepărteze eficient impuritățile și celulele moarte. Un alt beneficiu? Poate fi folosit inclusiv de persoanele cu acnee sau cu dermatită periorală.

Însă, dacă ți se pare că folosirea unui săpun distruge glam-ul ritualului tău de îngrijire, atunci Tata Harper este brand-ul pe care îl cauți. Pentru Harper, fondatoarea companiei, frumusețea și sustenabilitatea sunt complementare, iar îngrijirea pielii nu ar trebui să însemne un compromis, nici pentru sănătatea noastră, nici pentru echilibrul mediului înconjurător. Toate produsele sunt obținute din materii prime naturale, regenerabile, majoritatea ingredientelor fiind cultivate chiar în ferma Tatei, iar procesul de producție este ecologic. Sustenabilitatea se aplică și ambalajelor, pentru care se folosesc materiale reciclabile precum sticlă sau plastic derivat din trestie de zahăr. Iar pentru toate inscripțiile s-a folosit cerneală obținută din soia.

În ceea ce privește gelul de curățare Purifying Cleanser, trebuie să recunosc că este unul dintre cele mai bune pe care le-am încercat vreodată. De fiecare dată când îl folosesc, tenul meu arată ca după un tratament facial: perfect curat, luminos și strălucitor! Și în plus, ajută și la ameliorarea aspectului porilor și la tratarea semnelor îmbătrânirii. Crede-mă, Tata Harper chiar merită toți banii!

Anti-aging

Un alt brand care ar trebui să se regăsească pe lista ta dacă îți dorești o rutină de îngrijire mai sustenabilă este Neal’s Yard Remedies. Peste 90% dintre ingredientele folosite sunt recunoscute în mod oficial ca fiind organice, nici un produs nu a fost testat pe animale, utilizează panouri solare ce generează 5% din totalul de electricitate folosit, iar datorită unui sistem special, în fiecare an reciclează un milion de litri de apă. Ambalajele utilizate sunt fie din plastic reciclat, fie dintr-o sticlă albastră, ce protejează ingredientele de razele soarelui.

Frankincense Intense Lift Serum este unul dintre cele mai populare produse ale brand-ului, fiind foarte eficient în ameliorarea laxității pielii și a ridurilor. De asemenea, are un efect antioxidant și protejează colagenul din piele împotriva radicalilor liberi.

Iar dacă principala problemă a tenului tău o reprezintă petele hiperpigmentare sau cele lăsate de acnee, atunci trebuie să incluzi în rutina ta și un produs pe bază de vitamina C. Deși am încercat multe serumuri, Squalane + Vitamin C Dark Spot Serum de la Biossance a fost printre puținele care nu mi-au iritat și sensibilizat și mai tare tenul. Pe lângă vitamina C, conține și un amestec de ciuperci și squalane (un ingredient extras de cele mai multe ori din ficatul rechinilor, însă pe care cei de la Biossance îl obțin din trestie de zahăr) ce contribuie la ameliorarea petelor, dar și la hidratarea tenului.

Protejarea rechinilor nu este singura măsură sustenabilă implementată de Biossance. Recipientele lor sunt fabricate din materiale reciclabile, iar toate cartoanele pe care le folosesc sunt făcute din trestie de zahăr. În plus, brand-ul susține eforturile organizației CarbonFund.org de a reduce emisiile de carbon atât prin donații, cât și prin plantarea de copaci. Și, evident, toate produsele Biossance sunt vegane și cruelty-free!

Hidratare

Cei de la Beauty Kitchen susțin că misiunea lor este să devină cea mai sustenabilă companie din lume. Până a ajunge acolo mai e mult, dar e clar că sunt pe drumul cel bun. Folosesc doar ingrediente naturale, dintre care 95% sunt vegane (unele produse au în compoziția lor și ceară de albine), oferă cumpărătorilor posibilitatea de a reumple și a refolosi recipientele realizate fie din sticlă, fie din plastic reciclat, toate produsele sunt cruelty-free, iar 2% din vânzările brand-ului merg către organizații care susțin mediul înconjurător, precum Plastic Soup Foundation sau The Seahorse Trust.

Iar lucrurile stau la fel de bine și în ceea ce privește eficacitatea produselor. Crema Seahorse Plankton+ Really Radiant Moisturiser reușește să hidrateze chiar și cel mai uscat ten, lăsându-l catifelat și neted, inclusiv în sezonul rece. Formula sa este îmbogățită cu mai multe tipuri de alge marine – recunoscute pentru capacitatea lor de a proteja pielea împotriva poluării și de a uniformiza și revitaliza textura tenului. Trebuie, însă, să te avertizez că are un miros ușor neobișnuit, o combinație de alge, lemn și tămâie, dar având în vedere toate celelalte beneficii, cred că merită să îi acorzi o șansă!

SPF

Un alt produs care nu trebuie să lipsească din rutina ta de îngrijire este crema cu factor de protecție. Și aici trebuie să fii extrem de atentă la alegerile pe care le faci. În compoziția multor astfel de produse se regăsește oxibenzonă, un compus organic derivat al benzofenonei care funcționează ca un filtru solar, ce absoarbe razele UVA și UVB. The Environmental Working Group a atras atenția asupra acestei substanțe încă din 2008, când au apărut tot mai multe dovezi conform cărora ar putea afecta sistemul endocrin, responsabil cu reglarea proceselor biologice precum creșterea și dezvoltarea, metabolismul sau funcția de reproducere. De asemenea, este considerată alergenică, provocând reacții cutanate, mai ales în rândul copiilor. Pe lângă efectele asupra sănătății umane, oxibenzona distruge și recifele de corali. Accentuează fenomenul de albire a acestora și le reduce capacitatea de regenerare. Hawaii chiar a interzis, începând cu anul trecut, folosirea produselor pentru protecție solară care au în compoziție acest ingredient chimic.

Clean Screen Mineral SPF de la Ren Clean Skincare nu conține oxibenzonă și are în compoziția sa doar ingrediente vegane. Partea cea mai bună este că, spre deosebire de alte produse asemănătoare, nu îți oferă senzația de ten încărcat și nici nu accentuează aspectul porilor dilatați. Ba mai mult decât atât, matifiază pielea și reglează producția de sebum, fiind perfectă pentru persoanele care au un ten gras.

Poți alege cu încredere orice produs Ren, brand-ul fiind un pionier în domeniul frumuseții sustenabile, atât în ceea ce privește ingredientele, modul de obținere al acestora, cât și ambalajele utilizate. La sfârșitul anului trecut, Ren Clean Skincare au reușit să ducă la bun sfârșit inițiativa Zero Waste, pe care au adoptat-o în 2018, folosind doar ambalaje reciclate, reciclabile sau reutilizabile. Până în prezent, brand-ul a colectat din oceane o tonă și jumătate de deșeuri, pe care le-a utilizat în crearea a peste 150.000 de recipiente.

