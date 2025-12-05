Lili Sandu, adevărul despre presiunile și standardele de frumusețe de la începutul carierei: „Trebuie să te conformezi”

Lili Sandu a făcut recent mărturisiri sincere despre presiunile fizice și psihice cu care s-au confruntat femeile care intrau în showbiz-ul românesc acum 30 de ani. În cadrul unui podcast moderat de Sore, prezentatoarea TV a vorbit fără rețineri despre standardele de frumusețe și despre efectele pe termen lung pe care le-au avut asupra ei aceste norme impuse.

Lili Sandu, despre presiunile fizice și psihice

În podcast, Lili Sandu a povestit despre începuturile carierei sale, când ideea de a fi „în tipar” era absolut obligatorie pentru a putea participa la casting-uri sau pentru a apărea pe micile ecrane. Artista a dezvăluit cum lipsa posibilității de a fi retușată și presiunea de a avea un corp foarte slab au marcat-o pe termen lung.

„Femeia trebuia să fie slabă. Pe vremea aia chiar trebuia să fie slabă. Dacă nu erai țiplă, nici nu luai casting-ul, nu exista deschiderea asta către hai să ne acceptăm. Trebuia să tragi de tine și ușor-ușor, aici, la creierașul meu, s-a produs o schimbare, nu în bine în perioada respectivă. Am mai rămas așa cu câteva sechele, dar acum a intervenit și vârsta și spune că ești îndeajuns așa cum ești. Nu te corecta nimeni, nu te retușa nimeni. Când apăreai la televizor, trebuia să fii țiplă, nu aveai ce să zici. Îți dai seama ce tragedie? Că trebuie să te conformezi, nu să apari să zici: așa sunt eu. Nu, trebuie să fii. M-am apucat și de muzică după, am cântat și singură și am fost invitată la o casă de producții și mi-a zis: „Lili, ești un pic mai rotundă, trebuie să…”. Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam, mâncam doar orez cu piept de pui la grătar, înainte să mă duc la sală. Mâncam un piept de pui, trăgeam la sală o oră și jumătate, două, peste câțiva ani am făcut un dezechilibru, pentru că puiul ăla era îmbibat în toți hormonii, în toate antibioticele, doar să fiu ok. Sunt bine, acum intru în tipar? Sunt convinsă că multe din showbiz, din perioada respectivă, îmi dau dreptate, că așa era.”

Lili Sandu, despre revenirea în industria muzicală sau actorie

Poate că nu mulți își mai amintesc faptul că Lili Sandu a absolvit „Școala Vedetelor”, celebrul show în care și-au făcut apariția mai multe nume cunoscute astăzi, cum ar fi Adi Despot, Călin Goia, Kristina Cepraga și Nadine Emilie Voindrouh. După, ea a format o trupă împreună cu Ileana Lazariuc. Ulterior, Lili Sandu s-a orientat către o carieră solo, iar în 2009 a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a-și consolida cariera ca actriță. Înainte de a părăsi România, ea a jucat într-o serie de telenovele românești, printre care „Numai iubirea”, „Păcatele Evei” și „Doctori de mame.”

„Nu, mă rezum la prezentatoare de trei ani. Nu aș mai avea timp! Înseamnă că ar trebui să renunț la familia pe care o am acasă. De aici, să merg pe un alt platou, să filmez altceva… ar fi foarte dificil! Nu știu dacă am renunțat la muzică și la actorie. Știi ce se întâmplă? Că în viață întâlnești tot felul de situații… E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul și în cazul meu acum este televiziunea. Cel mai frumos tren din viața mea! Acum nu știu ce o să fie peste câțiva ani. Dacă voi avea șansa să joc într-un film sau să mă reîntorc la cântat, probabil că o voi face. Oamenii își imaginează că noi suntem la televizor de luni până vineri… ‘Mamă, ce viață mișto’! Da, e o viață frumoasă, dar e foarte multă muncă. Să faci o emisiune live implică mult mai multă muncă decât dacă ai face o emisiune pe care ai putea să o filmezi. Filmezi o lună, două, trei, după care ai șase luni libere în care poți să faci ce vrei. Aici ești non-stop!”

