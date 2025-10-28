Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: „Ce binecuvântare…”

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată la sfârșitul lunii august 2025.

Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă

Ianis și Elena Hagi sunt rezervați atunci când vine vorba de aparițiile lor pe rețelele de socializare, însă de această dată soția fotbalistului și-a surprins fanii cu mai multe imagini inedite.

Elena Hagi a dezvăluit mai multe fotografii pe care le-a realizat în perioada în care a fost gravidă, fotografii în care apare alături de soțul ei, în diverse ipostaze în vacanțe sau la nunta Kirei Hagi.

„Amintindu-mi de burtica de gravidă. Ce binecuvântare a fost această călătorie!”, a scris Elena Hagi în descrierea imaginilor.

Ce nume special au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiețelul lor

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Fotbalistul și partenera lui de viață au devenit în urmă cu o lună părinții unui băiețel și sunt în culmea fericirii. Cei doi formează un cuplu unit și echilibrat, reușind să mențină relația puternică în ciuda programului încărcat al fotbalistului, care este adesea plecat din țară.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit pe conturile lor de socializare câteva imagini emoționante de la eveniment.

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul la începutul lunii octombrie și au decis să țină secret totul, motiv pentru care fotografiile de la eveniment i-au surprins pe fanii celor doi.

Odată cu imaginile speciale, cei doi au decis să împărtășească și numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor – Giorgios Hagi.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

Fotbalistul, implicat în afaceri

Ianis Hagi, fiul legendarului Gică Hagi, a făcut un pas important în lumea investițiilor imobiliare, valorificând veniturile considerabile obținute din cariera sa de fotbalist. Cu un salariu anual de aproximativ 1,3 milioane de euro, Ianis Hagi a ales să-și diversifice portofoliul financiar, concentrându-se pe un proiect de lux din nordul Bucureștiului.

Fotbalistul a achiziționat mai multe apartamente într-un complex exclusivist, asociat cu nume sonore precum Gică Popescu, Dan Petrescu și Cristina Neagu, care sunt ambasadori ai proiectului. Prețurile proprietăților variază între 70.000 de euro pentru un studio și 550.000 de euro pentru un penthouse cu patru camere, reflectând orientarea către un segment de piață premium. Ianis se implică activ în monitorizarea progresului lucrărilor, asigurându-se că proiectul, care urmează să fie finalizat în decembrie, se desfășoară fără probleme, potrivit TVMania.

