Ianis Hagi și Maria Popescu, povestea din spatele noului brand de ochelari: Din copilăria cu doi ‘regi’ ai fotbalului, la un business fresh (EXCLUSIV)

Pe Ianis Hagi și Maria Popescu îi leagă mult mai mult decât o afinitate pentru stil și business. Îi leagă amintiri din copilărie, vacanțele petrecute împreună și o relație care a crescut frumos în timp, dincolo de legăturile de sânge sau de numele sonore ale taților lor – Gheorghe Hagi și Gică Popescu, doi dintre cei mai celebri fotbaliști români din toate timpurile și simboluri ale „Generației de Aur”.

Recent, cei doi au făcut pasul către lumea antreprenoriatului și au lansat împreună I/M Eyewear, un brand fresh de ochelari, cu personalitate, care le reflectă povestea de viață. În cadrul unui interviu exclusiv ELLE, Ianis și Maria au povestit cum le-a venit ideea să lanseze acest brand, detalii despre relația lor și copilăria pe care au avut-o împreună, cât și recunoștința față de părinții care i-au susținut constant.

„Noi nu ne-am considerat niciodată verișori, ci mai degrabă frați, împreună cu Kira și Nicholas. Am crescut împreună, iar de-a lungul copilăriei s-au creat foarte multe experiențe pe care acum, la vârsta asta, am reușit să le punem și în practică.” – povestește Ianis .

Ideea brandului i-a venit inițial lui Ianis, care a simțit că ar fi momentul potrivit să construiască ceva mai mult decât o carieră în fotbal. A sunat-o pe Maria, care a fost imediat cucerită de propunere – și așa a început drumul lor comun în modă și business.

Dar, dacă ne întoarcem puțin în timp, ochelarii au avut un rol important și într-un moment special dintre cei doi.

„Îmi aduc aminte primul salariu pe care l-am avut în vara anului 2016-2017, iar Maria era disperată după niște ochelari Dior. A venit vara, eram în Firenze și a venit mama sau Maria să mă vadă. Și Maria mi-a spus: ‘Trebuie neapărat să am ochelarii ăștia, dar părinții nu mă lasă’…

Maria a fost mereu pasionată de partea creativă, dar și de latura concretă a afacerilor. A studiat Administrarea Afacerilor la Barcelona și a continuat cu un master în Relații Publice la Londra, experiențe care au contat mult în conturarea proiectului. În momentul în care au decis că vor să lanseze brand-ul, s-au prezentat în fața părinților cu un business plan bine pus la punct.

„Lucram la business plan în momentul în care am mers și am vorbit cu ai noștri, că trebuia să le prezentăm ceva. Și Ianis m-a întrebat: ‘Te ocupi tu de plan?’ Și am zis că da. Simțeam că deja stăpânesc asta și când eram la curs mai adăugam câte o idee și apoi le-am prezentat ce vrem să facem.” – povestește ea, cu entuziasm.