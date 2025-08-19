Lili Sandu își amintește anii trăiți în America: „Nu mai eram bine cu mine însămi.” Motivele plecării din România

Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la Pro TV, Lili Sandu, a vorbit deschis într-un interviu recent despre schimbările radicale prin care a trecut și despre decizia de a părăsi România pentru o vreme. Vedeta, care astăzi trăiește un echilibru pe plan personal și profesional, a povestit că plecarea în Statele Unite a venit într-un moment de cumpănă.

Lili Sandu, despre viața în SUA

Deși părea că are o carieră solidă și o viață lipsită de griji, Lili simțea nevoia să se îndepărteze de tot ceea ce o lega de showbizul autohton.

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: ‘Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!’, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind”, a mărturisit ea pentru revista VIVA! .

Decizia a venit pe fondul unei suferințe personale majore, pierderea tatălui ei.

„S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt”, a povestit Lili. În cei șapte ani petrecuți în State, ea nu a urmat cursuri de actorie, așa cum mulți ar fi presupus, ci a căutat liniște și reconectare cu sine.

Chiar dacă perioada în SUA i-a adus experiențe frumoase și prietenii, vedeta nu își mai imaginează viața acolo. „M-am întors acum, în iarnă, cu Silviu și cu Thomas, în SUA, și m-am gândit: ‘Nu m-aș mai muta niciodată aici. A fost un capitol din viața mea pe care l-am închis. Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite'”, a spus ea.

Astăzi, Lili Sandu privește cu recunoștință prezentul și se declară fericită că s-a întors la Pro TV, televiziunea unde simte că aparține. „PRO TV-ul înseamnă, am spus-o de foarte multe ori, locul unde simt că aparțin. Eu am început la Acasă TV, în 2005, cu ‘Numai iubirea’, au trecut câțiva anișori de atunci. E locul în care am crescut frumos și am avut de învățat de la cei mai buni profesioniști”, a conchis prezentatoarea.

Ce spune despre „Vorbește Lumea”

Lili Sandu prezintă emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV alături de Shurubel, pe numele său real Andrei Lăcătuș, și Bogdan Ciudoiu.

Recent, Lili Sandu a făcut o serie de confesiuni referitoare la detaliile neștiute din spatele emisiunii „Vorbește Lumea.” Prezentatoarea TV a vorbit fără rețineri despre ceea ce nu văd telespectatorii și provocările meseriei sale.

„Ne petrecem mult timp aici, pe platourile de filmare. Sunt perioade în care mai filmăm câte o emisiune în avans. Și atunci suntem aici aproape toată ziua. Eu dorm în cabina de probă! Mă întind pe canapea câteodată la prânz și mă odihnesc. Perioada asta și presiunea a fost destul de lungă. E un sezon lung, din ianuarie până în iulie. Suntem roboți!”, a spus Lili Sandu pentru cancan.ro.

