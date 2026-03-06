Laura Cosoi, confesiuni sincere despre accidentul rutier pe care l-a suferit: „Nu puteam să vorbesc”

Laura Cosoi a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, atunci când a fost foarte aproape de moarte. Actrița și prezentatoarea TV și-a făcut curaj să povestească experiența traumatizantă prin care a trecut, într-o discuție sinceră cu fanii.

Laura Cosoi, despre accidentul care i-a schimbat viața

Astăzi, Laura Cosoi este considerată una dintre cele mai apreciate vedete din România. Are o carieră solidă, o familie frumoasă și patru copii care îi aduc zilnic bucurie, iar viața ei pare să fie exact așa cum și-ar fi dorit. Totuși, în trecut, vedeta a trecut printr-un episod care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Invitată recent într-un podcast, actrița a rememorat accidentul grav pe care l-a suferit în anul 2002, pe când se afla în Iași. Laura Cosoi era pasageră într-o mașină care a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie.

„Nu știu cum s-a întâmplat așa ceva. A fost o cumpănă din viața mea. Este singurul accident de mașină pe care l-am avut. Nici nu știu exact de ce și unde am plecat. Eram împreună cu o fată, ea era la volan. Urcam pe Dealul Bucium, care era cu serpentine. Era curbă în ac de păr, ea nu a văzut curba și s-a dus înainte. Norocul nostru a fost că nu a fost o prăpastie foarte mare, dar și că nu a venit nicio mașină, căci mă izbea pe mine și ar fi fost un impact fatal. Când mă gândesc acum, parcă nu e din viața mea. Și atunci la fel am simțit. Nu puteam să vorbesc, nu știam ce s-a întâmplat. Nu am avut nicio reacție. Nu puteam să mă prind de ceva, să mă țin”, a povestit Laura Cosoi în podcastul lui Horia Brenciu.

Momentul care i-a schimbat complet perspectiva

Actrița spune că acel episod a fost un punct de cotitură în viața ei. După accident, multe lucruri s-au schimbat, inclusiv direcția pe care a ales-o în carieră și în viața personală.

Laura Cosoi a mărturisit că, pentru o perioadă, i-a fost teamă să mai urce într-o mașină. Ulterior, s-a mutat la București, iar viața ei a început un nou capitol.

În plus, pierderea părinților a fost un alt moment extrem de greu, care i-a schimbat modul în care privește lucrurile importante din viață.

„Mi-a fost teamă apoi să mă mai urc în mașină. De atunci s-au schimbat multe. M-am mutat ulterior la București. Sunt un om care vede plinul paharului și cred că nimic nu se întâmplă fără sens, niciodată. Este o lecție pe care o port în suflet: să trăim clipa. Dar asta s-a întâmplat după ce mi-am pierdut părinții. După ce mi-am pierdut părinții, la mine nu a mai contat nimic. Nici unde am fost, nici unde am copilărit. Eram disperată înainte, acum, nimic de acolo nu mai contează pentru mine. Noi știm doar azi ce se întâmplă”, a adăugat vedeta.

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi dezvăluie ce reguli există în familia ei

În cadrul unei apariții recente la radio, Laura Cosoi a vorbit despre cum arată acum dinamica din casa ei, înainte ca familia actriței să se mărească din nou. Vedeta consideră că perioada în care ea și soțul ei au practicat sporturi de performanță și-a pus amprenta asupra felului în care își ghidează acum viața după reguli clare și disciplină.

„Sunt foarte apropiate de vârstă. Mă ajută foarte mult faptul că sunt toate fetițe, au aceleași preocupări, ele nu sunt diametral opuse ca firi. Seamănă foarte tare și fac foarte multe lucruri în comun. (…) În momentul de față, n-am simțit niciodată să zic: „Măi, sunt gata, nu mai pot!' Dimineața avem două toalete, ca la casa piticilor. Una se spală pe dinți, pe cea mai mică o lăsăm încă în pat și se mai joacă până se eliberează baia, două sunt pe toaletă și apoi prin rotație. Într-o casă cu mulți copii oamenii cred că e haos. Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii. Sunt foarte multe reguli și e foarte multă disciplină. Atât eu, cât și Cosmin, foști sportivi de performanță, ne bazăm foarte mult pe genul acesta de a face lucrurile foarte sistematic. Eu totul pregătesc seara înainte de culcare. Nu mă culc liniștită fără să știu ce am de pregătit pentru a doua zi”, a spus Laura Cosoi la matinalul Digi FM, prezentat de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.

