Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."

A fost nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig! Totul pentru a ridica trofeul Power Couple sezonul 3 și cecul câștigător deasupra capului.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea din finală

Simona și Marius Urzică, Maria Pitică și Oase și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost finaliștii sezonului trei al emisiunii Power Couple.

Finala sezonului 3 al emisiunii Power Couple România a fost, așa cum a precizat și prezentatorul Dani Oțil, cea mai dificilă din istoria emisunii. Proba a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul emoțional al fiecărui cuplu.

De altfel, la scurt timp de la începerea probei, Sandra Izbașa s-a confruntat cu probleme și a început să tremure puternic. Soțul ei, Răzvan Bănică, a reacționat imediat cu un gest impresionant când și-a văzut soția că suferă, și a decis să abandoneze proba.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, a spus Răzvan Bănică.

După difuzarea finalei Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au transmis un mesaj emoționant celor care i-au susținut și care au apreciat participarea lor la emisiune.

„Noi am fost, suntem și vom rămâne Sandra și Răzvan! Exact așa cum ne-ați cunoscut!

Vă mulțumim că ați fost martorii unuia dintre cele mai intense capitole ale poveștii noastre de iubire!

O vom scrie mai departe cu grijă, încredere, respect, curaj, umor și convingerea că dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale vom rămâne mereu noi doi și dragostea noastră! Fiindcă dragostea nu cade niciodată!

Ea este tot ceea ce contează!

Să fiți liberi, să iubiți și să fiți iubiți!

Cu prețuire”,

Sandra și Răzvan, au scris cei doi.

Cum s-a schimbat viața lor de cuplu după participarea la Power Couple

După finala Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre participarea la emisiune și cum i-a afectat.

„Am avut mereu încredere deplină în intuiția și cunoștințele celuilalt. De foarte multe ori ne-am înțeles doar din priviri și am simțit fiecare decizie ca fiind potrivită în momentele în care unul dintre noi alegea o anumită posibilă soluție sau rezolvare. Nu au existat dispute născute din moduri diferite de a gândi, și asta fiindcă ne cunoaștem extrem de bine și avem curajul de a ne lăsa liberi în alegerile pe care le facem. La Power Couple este dificil să îți creezi strategii, fiindcă nicio zi nu seamănă cu cealaltă, iar mediul în care exiști este extrem de surprinzător. Nu am numi-o neapărat o strategie, însă am încercat ca investițiile pe care le-am făcut să aibă sens și să nu fie deloc întâmplătoare. Cât despre provocări, ele au existat la fiecare probă. Situațiile inedite au fost cele în care nu mai fusesem puși înainte de competiție. Un exemplu ar fi înălțimile”, au povestit cei doi pentru VIVA!.

Cei doi se arată încântați de experiență și de modul în care au gestionat probele din emisiune

„Unul dintre marile noastre câștiguri personale este acela că am avut curajul de a ne face cunoscuți publicului exact așa cum suntem noi. Am fost autentici în fiecare clipă. Ne-am iubit, ne-am susținut, ne-am încurajat, ne-am distrat exact așa cum o facem și acasă. Ne-am demonstrat, încă o dată, că împreună suntem capabili de lucruri mărețe și am rămas la fel de recunoscători pentru faptul că ne avem unul pe celălalt. (…) Am îmbrățișat fiecare zi cu entuziasm și curiozitate. Ne-am bucurat de fiecare clipă petrecută împreună la Power Couple, indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă. Și tocmai acest mod de a exista împreună nu a lăsat loc niciunui conflict”, au mai zis cei doi pentru sursa citată.

Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple sezonul 3

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au fost desemnați câștigătorii sezonului 3 de la Power Couple România. În marea finală, care a fost difuzată pe 25 februarie 2026, s-a aflat că au plecat acasă cu marele trofeu și un cec în valoare de 50.289. euro.

În plus, mai sunt banii obținuți în urma participării în competiția de la Antena 1. Conform surselor mondene, fiecare etapă terminată cu succes le-a adus suma de 3.000 de euro, astfel că pentru cele opt etape jucate au primit 24.000 de euro. În total, Oase și Maria Pitică au câștigat 74.289 de euro la Power Couple 2026.

„Am reușit. Noi suntem Power Couple sezonul 3. Am fost în finală cu două medalii de aur la Olimpiadă. Și noi din Pantelimon. Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat și stau uniți. Cine se aștepta la asta? A fost un drum extraordinar de frumos, o experiență pe care o să o ținem minte toată viața”, au declarat Oase și Maria după ce au câștigat Power Couple.

Foto: Instagram

