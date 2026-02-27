Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dragostea nu cade niciodată”

A fost nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig! Totul pentru a ridica trofeul Power Couple sezonul 3 și cecul câștigător deasupra capului.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea din finală

Simona și Marius Urzică, Maria Pitică și Oase și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost finaliștii sezonului trei al emisiunii Power Couple.

Finala sezonului 3 al emisiunii Power Couple România a fost, așa cum a precizat și prezentatorul Dani Oțil, cea mai dificilă din istoria emisunii. Proba a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul emoțional al fiecărui cuplu.

De altfel, la scurt timp de la începerea probei, Sandra Izbașa s-a confruntat cu probleme și a început să tremure puternic. Soțul ei, Răzvan Bănică, a reacționat imediat cu un gest impresionant când și-a văzut soția că suferă, și a decis să abandoneze proba.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, a spus Răzvan Bănică.

După difuzarea finalei Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au transmis un mesaj emoționant celor care i-au susținut și care au apreciat participarea lor la emisiune.

„Noi am fost, suntem și vom rămâne Sandra și Răzvan! Exact așa cum ne-ați cunoscut!

Vă mulțumim că ați fost martorii unuia dintre cele mai intense capitole ale poveștii noastre de iubire!

O vom scrie mai departe cu grijă, încredere, respect, curaj, umor și convingerea că dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale vom rămâne mereu noi doi și dragostea noastră! Fiindcă dragostea nu cade niciodată!

Ea este tot ceea ce contează!

Să fiți liberi, să iubiți și să fiți iubiți!

Cu prețuire”,

Sandra și Răzvan, au scris cei doi.

Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple sezonul 3

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au fost desemnați câștigătorii sezonului 3 de la Power Couple România. În marea finală, care a fost difuzată pe 25 februarie 2026, s-a aflat că au plecat acasă cu marele trofeu și un cec în valoare de 50.289. euro.

În plus, mai sunt banii obținuți în urma participării în competiția de la Antena 1. Conform surselor mondene, fiecare etapă terminată cu succes le-a adus suma de 3.000 de euro, astfel că pentru cele opt etape jucate au primit 24.000 de euro. În total, Oase și Maria Pitică au câștigat 74.289 de euro la Power Couple 2026.

„Am reușit. Noi suntem Power Couple sezonul 3. Am fost în finală cu două medalii de aur la Olimpiadă. Și noi din Pantelimon. Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat și stau uniți. Cine se aștepta la asta? A fost un drum extraordinar de frumos, o experiență pe care o să o ținem minte toată viața”, au declarat Oase și Maria după ce au câștigat Power Couple.

