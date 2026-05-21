Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție elegantă în Los Angeles. Cum a fost surprins celebrul cuplu

Brad Pitt și Ines de Ramon au fost prezenți la premiera mondială Mercedes-AMG, desfășurată pe Sixth Street Bridge din Los Angeles, pe 19 mai. Potrivit PEOPLE, cei doi au ajuns împreună la eveniment și au fost fotografiați ținându-se de mână.

Evenimentul, organizat de Mercedes-Benz, a marcat lansarea noului model Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé și a reunit numeroase celebrități și invitați din industria entertainmentului. Pentru această apariție, Brad Pitt a ales un costum completat de o cămașă gri și o pereche de ochelari aviator, în timp ce Ines de Ramon a purtat o rochie roșie mulată și sandale cu barete în aceeași nuanță.

Relația dintre cei doi a devenit publică în noiembrie 2022, iar la acel moment, surse citate de PEOPLE afirmau că se întâlneau deja de „câteva luni”. Deși apropiați ai actorului susțineau inițial că relația nu era una serioasă, cuplul a continuat să petreacă tot mai mult timp împreună, celebrând inclusiv Revelionul, Ziua Îndrăgostiților și aniversările lor.

Potrivit DailyMail.com, Brad Pitt și Ines de Ramon locuiesc în prezent împreună în casa actorului din Los Angeles, estimată la 5,5 milioane de dolari, însă căsătoria nu pare să facă parte din planurile lor apropiate. Surse apropiate cuplului susțin că actorul se află într-o perioadă mult mai echilibrată din viața sa și că relația cu Ines de Ramon îi face bine.

„Este fericit și totul merge foarte bine cu Ines. Ea a fost cu adevărat minunată pentru el. Este foarte relaxată și foarte cool”, a declarat o sursă apropiată pentru publicația britanică.

Cea mai recentă apariție a cuplului vine la câteva luni după ce cei doi au fost surprinși pe insula grecească Hydra. Conform PEOPLE, Brad Pitt filmează acolo pentru The Riders, un thriller psihologic inspirat de romanul publicat în 1994 de Tim Winton. Actorul este implicat și în producția proiectului, regizat de Edward Berger, cunoscut pentru Conclave.

Brad Pitt, declarații despre viața sa după divorțul de Angelina Jolie

În ultimele luni, Brad Pitt a vorbit deschis și despre schimbările prin care a trecut după despărțirea de Angelina Jolie. Într-un interviu acordat pentru Entertainment Tonight, la premiera filmului F1 din Ciudad de México, actorul a mărturisit că a învățat să privească diferit propriile greșeli și experiențele dificile.

„Indiferent de greșeală, important este să înveți din ea și să mergi mai departe. Te va conduce către următorul succes”, a declarat acesta. Pitt a adăugat că, la această etapă a vieții sale, pune cel mai mare preț pe oamenii apropiați: „Prieteni, familie, și atât. De aici pleacă totul. E o ecuație destul de simplă, cred”.

Brad Pitt a vorbit și despre lupta sa cu dependența de alcool, într-un episod al podcastului Armchair Expert, găzduit de Dax Shepard. Pitt a descris perioada de după divorțul din 2016 drept una extrem de dificilă și a mărturisit că participarea la grupurile de sprijin a avut un impact major asupra lui. 

„Eram aproape în genunchi și aveam nevoie să mă trezesc la realitate în anumite privințe”, a spus actorul.

El a povestit și cât de puternic l-a impresionat sinceritatea celorlalți participanți la întâlniri:

„Mi s-a părut incredibil, bărbați împărtășindu-și experiențele, greșelile, nevoile, durerile, și totul cu mult umor”.

Potrivit Page Six, Brad Pitt declara încă din 2019 că faptul că a vorbit public despre participarea la astfel de grupuri a fost „eliberator”. Presa americană a relatat de-a lungul timpului că problemele actorului cu alcoolul ar fi contribuit la destrămarea căsniciei sale cu Angelina Jolie. Cei doi s-au separat în 2016, iar divorțul și procesele legate de custodie au continuat ani la rând.

Recent, actorul a comentat pentru prima dată și finalizarea oficială a divorțului, într-un interviu pentru GQ. Întrebat dacă a simțit o formă de ușurare atunci când el și Angelina Jolie au ajuns, în decembrie 2024, la un acord legal privind separarea, Pitt a răspuns: „Nu, nu cred că a fost ceva chiar atât de important. Doar ceva care s-a concretizat. Din punct de vedere legal”.

Chiar dacă divorțul a fost finalizat, conflictul juridic dintre cei doi continuă în privința domeniului viticol Château Miraval. Potrivit Page Six, Angelina Jolie a obținut recent o nouă victorie în instanță, după ce un judecător din Los Angeles a decis că Brad Pitt nu o poate obliga să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere. Conform documentelor judiciare citate de publicația americană, instanța a considerat că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul avocat-client. Judecătorul a respins solicitarea actorului, motivând că acesta nu a demonstrat suficient de clar de ce documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală.

