Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: „Nu pot încălca regulile”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Încă un membru din juriul național din Republica Moldova oferă explicații publice referitoare la punctajul mic acordat României la Eurovision 2026.

Punctajul oferit României la Eurovision 2026, explicat de un membru din juriul Republicii Moldova

Finala Eurovision 2026 din data de 16 mai a stârnit un val uriaș de controverse și de reacții neașteptate după ce juriul național din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în vreme ce publicul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, și anume 12 puncte. Juriul din țara noastră a acordat Republicii Moldova 12 puncte, iar publicul 10 puncte. Acum, există o dezbatere intensă în ceea ce privește diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor.

Din juriul național din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 au făcut parte următoarele persoane:

Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;

Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;

Stanislav Goncear, artist;

Cătălina Solomac, artistă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;

Corina Caireac, expertă în producţia audiovizuală, managementul artiștilor și comunicare;

Ilona Stepan, dirijor;

Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctele în felul următor:

12 puncte – Polonia;

10 puncte – Israel;

8 puncte – Grecia;

7 puncte – Bulgaria;

6 puncte – Norvegia;

5 puncte – Cehia;

4 puncte – Australia;

3 puncte – România;

2 puncte – Franța;

1 punct – Italia.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări și s-a clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

Pavel Orlov a făcut parte din juriului național al Republicii Moldova care a evaluat finala Eurovision 2026. El este artist, solist al unei formații, compozitor și producător muzical și s-a clasat pe locul al doilea în finala națională a Eurovision Moldova 2026. Într-o postare amplă publicată pe Facebook, a vorbit despre experiența sa în muzică și cum a evaluat interpretarea Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România la Eurovision.

„Bună ziua tuturor. Numele meu este Pavel Orlov și sunt acel membru al juriului național al Republicii Moldova care a jurizat finala concursului Eurovision 2026. TRM mi-a propus să fac parte din juriul concursului. Înainte de începerea jurizării, am fost informați despre regulile pe care suntem obligați să le respectăm cu strictețe: Vă rog să fiți atenți și să citiți unul dintre punctele regulamentului: „NU ESTE PERMIS SĂ ACORZI PRIORITATE UNUI PARTICIPANT PE CRITERII NAȚIONALE.” Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului. În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol'), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani. (…) 18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte – juriile lor sunt, de asemenea, incompetente? În ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă – așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia. Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial? Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc – pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul. Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Iar pe cei care mă condamnă îi rog să reflecteze.”

Demisie în Republica Moldova după scandalul Eurovision 2026

Într-o conferință de presă, Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, a anunțat că își dă demisia.

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a spus Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), în cadrul unei conferințe de presă, transmite Ziarul de Gardă.

Aceeași sursă scrie că, potrivit legii, mandatele directorilor adjuncți ai TRM vor înceta imediat ce Vlad Țurcanu va depune cererea de demisie.

Ce spune o membră din juriul național din Republica Moldova

Victoria Cușnir, care a făcut parte din juriul național din Republica Moldova, a vorbit într-o postare publicată pe Facebook despre diferența dintre punctajul acordat de juriu și cel acordat de telespectatori. În mesajul ei, jurata susține că juriul nu a evaluat show-ul care a fost transmis live. De asemenea, a mai menționat că i-a acordat Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România, o notă foarte bună.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul Votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.

PS. Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. și azi la fel. tare m-am bucurat”, a scris Victoria Cușnir.

Citește și:

Uniți de muzică și de ținute kitsch: aparițiile de la Eurovision care demonstrează că evenimentul rămâne un festival al excesului

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro