Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: „Nu pot încălca regulile”

Încă un membru din juriul național din Republica Moldova oferă explicații publice despre punctajul mic acordat României la Eurovision 2026. 

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexandra Căpitănescu (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Încă un membru din juriul național din Republica Moldova oferă explicații publice referitoare la punctajul mic acordat României la Eurovision 2026. 

Punctajul oferit României la Eurovision 2026, explicat de un membru din juriul Republicii Moldova

Finala Eurovision 2026 din data de 16 mai a stârnit un val uriaș de controverse și de reacții neașteptate după ce juriul național din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în vreme ce publicul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, și anume 12 puncte. Juriul din țara noastră a acordat Republicii Moldova 12 puncte, iar publicul 10 puncte. Acum, există o dezbatere intensă în ceea ce privește diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor. 

Din juriul național din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 au făcut parte următoarele persoane:

  • Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;
  • Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;
  • Stanislav Goncear, artist;
  • Cătălina Solomac, artistă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;
  • Corina Caireac, expertă în producţia audiovizuală, managementul artiștilor și comunicare;
  • Ilona Stepan, dirijor;
  • Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctele în felul următor:

  • 12 puncte – Polonia;
  • 10 puncte – Israel;
  • 8 puncte – Grecia;
  • 7 puncte – Bulgaria;
  • 6 puncte – Norvegia;
  • 5 puncte – Cehia;
  • 4 puncte – Australia;
  • 3 puncte – România;
  • 2 puncte – Franța;
  • 1 punct – Italia.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări și s-a clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

Pavel Orlov a făcut parte din juriului național al Republicii Moldova care a evaluat finala Eurovision 2026. El este artist, solist al unei formații, compozitor și producător muzical și s-a clasat pe locul al doilea în finala națională a Eurovision Moldova 2026. Într-o postare amplă publicată pe Facebook, a vorbit despre experiența sa în muzică și cum a evaluat interpretarea Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România la Eurovision. 

„Bună ziua tuturor. Numele meu este Pavel Orlov și sunt acel membru al juriului național al Republicii Moldova care a jurizat finala concursului Eurovision 2026.

TRM mi-a propus să fac parte din juriul concursului. Înainte de începerea jurizării, am fost informați despre regulile pe care suntem obligați să le respectăm cu strictețe:

Vă rog să fiți atenți și să citiți unul dintre punctele regulamentului:

„NU ESTE PERMIS SĂ ACORZI PRIORITATE UNUI PARTICIPANT PE CRITERII NAȚIONALE.”

Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului.

În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol'), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani. (…) 18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte – juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?

În ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă – așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia.

Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial?

Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc – pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul.

Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului.

Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Iar pe cei care mă condamnă îi rog să reflecteze.”

Demisie în Republica Moldova după scandalul Eurovision 2026

Într-o conferință de presă, Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, a anunțat că își dă demisia. 

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a spus Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), în cadrul unei conferințe de presă, transmite Ziarul de Gardă.

Aceeași sursă scrie că, potrivit legii, mandatele directorilor adjuncți ai TRM vor înceta imediat ce Vlad Țurcanu va depune cererea de demisie.

Ce spune o membră din juriul național din Republica Moldova

Victoria Cușnir, care a făcut parte din juriul național din Republica Moldova, a vorbit într-o postare publicată pe Facebook despre diferența dintre punctajul acordat de juriu și cel acordat de telespectatori. În mesajul ei, jurata susține că juriul nu a evaluat show-ul care a fost transmis live. De asemenea, a mai menționat că i-a acordat Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România, o notă foarte bună. 

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul Votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.
PS. Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. și azi la fel. tare m-am bucurat”, a scris Victoria Cușnir.

Citește și:
Uniți de muzică și de ținute kitsch: aparițiile de la Eurovision care demonstrează că evenimentul rămâne un festival al excesului

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
People
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
People
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: "M-au amenințat cu moartea, cu..."
People
Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: "M-au amenințat cu moartea, cu..."
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
People
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
People
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
People
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
People

John Travolta a atras atenția la Festivalul de Film de la Cannes 2026 nu doar prin premiul onorific primit, ci și printr-un detaliu neașteptat din ținuta sa. Actorul în vârstă de 72 de ani a explicat ulterior de ce a ales să poarte beretă.

+ Mai multe
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
People

Dana Rogoz a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale, Lia.

+ Mai multe
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
People

După ce a fost victima unui jaf epocal într-un hotel din Paris, unde i s-au furat bijuterii în valoare de 8,8 milioane de euro, Kim Kardashian cere despăgubiri în instanță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC