Bee Shaffer, fiica Annei Wintour, ar avea o nouă relație după separarea de Francesco Carrozzini. Cine este presupusul partener

Bee Shaffer, fiica celebrei Anna Wintour, pare că a început un nou capitol în viața personală, după despărțirea de soțul său, Francesco Carrozzini. Potrivit unor surse citate de Page Six, producătoarea de teatru ar avea acum o relație cu Greg Nobile, o figură cunoscută din lumea producțiilor de pe Broadway.

Page Six a relatat săptămâna trecută că Bee Shaffer și Francesco Carrozzini, fiul regretatei Franca Sozzani, fost redactor-șef al revistei Vogue Italia, au decis să meargă pe drumuri separate după opt ani de căsnicie.

„Bee este separată de ceva timp și merge mai departe cu viața ei”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Bee Shaffer activează în industria teatrului și este producător în cadrul ATG Entertainment din New York. De-a lungul timpului, a lucrat la mai multe producții de pe Broadway, printre care relansarea spectacolului „Plaza Suite”, din 2022, dar și producția „Appropriate”, montată în perioada 2023-2024.

Noul partener al acesteia, Greg Nobile, conduce Seaview Productions, companie implicată în producția mai multor spectacole de succes de pe Broadway, inclusiv „Stereophonic”, câștigător al premiului Tony în 2024, dar și „Every Brilliant Thing” și „Fear of 13”.

Bee Shaffer și Greg Nobile au colaborat profesional în trecut la producțiile „Parade”, din 2023, și „The Last Five Years”, din 2025.

Cei doi au fost văzuți în repetate rânduri împreună la evenimente importante din lumea teatrului newyorkez, iar Bee Shaffer apare inclusiv în mai multe fotografii publicate de Greg Nobile pe rețelele de socializare.

Bee Shaffer și soțul ei, Francesco Carrozzini, s-au despărțit după aproape opt ani de căsnicie, potrivit Page Six. Fiica celebrei Anna Wintour, figura emblematică a revistei Vogue, s-a căsătorit în iulie 2018 cu fiul regretatei Franca Sozzani, fost redactor-șef Vogue Italia, iar relația lor a fost considerată o adevărată uniune a lumii modei.

Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de patru ani și au declarat pentru Page Six că au rămas „cei mai buni prieteni”.

„După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis să ne despărțim”, au transmis aceștia într-un comunicat. „Deși carierele noastre ne-au dus pe drumuri diferite, am rămas cei mai buni prieteni și părinți devotați și implicați pentru fiul nostru. Acesta este singurul comentariu pe care îl vom face și vă rugăm respectuos să ne fie respectată intimitatea.”

În ultimele luni existau deja zvonuri despre probleme în căsnicia lor, deoarece Bee Shaffer și Francesco Carrozzini au fost văzuți tot mai rar împreună. Cu toate acestea, cei doi au apărut împreună la Met Gala săptămâna trecută, iar Bee purta încă verigheta.

Cu câteva săptămâni înainte, Bee Shaffer participase alături de mama sa și de cumnata ei, Elizabeth Cordry Shaffer, la premiera din New York a musicalului „The Devil Wears Prada”, organizată la Lincoln Center.

Ea și Francesco Carrozzini, în vârstă de 43 de ani, își împărțeau timpul între New York și Italia, unde acesta lucrează ca regizor și cineast.

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în mod romantic în 2016 și s-au căsătorit la proprietatea Annei Wintour din Mastic, Long Island, în fața a 150 de invitați, cărora, desigur, li s-a interzis să posteze fotografii pe rețelele sociale.

