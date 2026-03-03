Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi dezvăluie ce reguli există în familia ei

În cadrul unei apariții recente la radio, Laura Cosoi a vorbit despre cum arată acum dinamica din casa ei, înainte ca familia actriței să se mărească din nou. Vedeta consideră că perioada în care ea și soțul ei au practicat sporturi de performanță și-a pus amprenta asupra felului în care își ghidează acum viața după reguli clare și disciplină.

„Sunt foarte apropiate de vârstă. Mă ajută foarte mult faptul că sunt toate fetițe, au aceleași preocupări, ele nu sunt diametral opuse ca firi. Seamănă foarte tare și fac foarte multe lucruri în comun. (…) În momentul de față, n-am simțit niciodată să zic: „Măi, sunt gata, nu mai pot!” Dimineața avem două toalete, ca la casa piticilor. Una se spală pe dinți, pe cea mai mică o lăsăm încă în pat și se mai joacă până se eliberează baia, două sunt pe toaletă și apoi prin rotație. Într-o casă cu mulți copii oamenii cred că e haos. Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii. Sunt foarte multe reguli și e foarte multă disciplină. Atât eu, cât și Cosmin, foști sportivi de performanță, ne bazăm foarte mult pe genul acesta de a face lucrurile foarte sistematic. Eu totul pregătesc seara înainte de culcare. Nu mă culc liniștită fără să știu ce am de pregătit pentru a doua zi”, a spus Laura Cosoi la matinalul Digi FM, prezentat de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.

Laura Cosoi a enumerat și o parte din regulile pe care le impune fiicelor sale.

„Nu-și aleg singure hainele, există pedepse sportive, dacă am zis ceva, chiar dacă am greșit și aș vrea să dau înapoi, mă țin de chestia aia până la capăt. Nu funcționează, copiii a doua oară înțeleg că pot să negocieze.”

Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie

După ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a făcut o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram. Actrița a răspuns la câteva curiozități din partea fanilor, inclusiv legate de cum se decurcă la momentul actual cu cele patru fiice ale sale. Vedeta a recunoscut că principalul sprijin îl reprezintă soțul ei, Cosmin Curticăpean, însă cei doi mai au parte de ajutor și din partea altor persoane.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

