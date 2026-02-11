Laura Cosoi, declarații despre tensiunile din cuplu și relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: „Oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme”

Laura Cosoi vorbește deschis despre viața de familie și recunoaște că, dincolo de imaginea fericită din mediul online, realitatea nu este perfectă. Invitată la Știrile Antena Stars, prezentatoarea TV a spus că relația ei nu este lipsită de dificultăți, dar își dorește să arate publicului și partea autentică a vieții de cuplu.

Laura Cosoi, despre tensiunile din cuplu

De zece ani, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează un cuplu și au construit împreună o familie numeroasă. Cei doi au patru copii, iar vedeta urmează să devină mamă pentru a cincea oară. De-a lungul timpului, au trecut prin experiențe care i-au ajutat să se dezvolte împreună, chiar dacă nu au fost mereu ușoare.

Imaginile din vacanțe și momentele împărtășite pe rețelele sociale au creat impresia unei vieți perfecte, însă prezentatoarea spune că realitatea este mai complexă. Laura Cosoi a explicat că în orice relație apar și perioade tensionate, iar aceste momente fac parte din evoluția unui cuplu.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, în discuția cu prezentatoarea Geanina Ilieș.

În același timp, Laura Cosoi se pregătește pentru venirea pe lume a celui de-al cincilea copil. Deși nu este la prima experiență de acest fel, emoțiile sunt la fel de puternice ca la început. Actrița a povestit că a trăit momente intense imediat după ce a aflat că este însărcinată.

„Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine”, a declarat Laura Cosoi.

Laura Cosoi, confesiuni despre familie

De-a lungul timpului, vedeta a ales să arate publicului realitatea din spatele imaginilor impecabile din social media. Recent, ea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre provocările vieții de familie și despre importanța sprijinului reciproc într-o relație de durată. Laura Cosoi a subliniat că unul dintre cele mai valoroase lucruri din căsnicia sa este implicarea partenerului, cei doi împărțind responsabilitățile parentale și deciziile importante.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună. Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a declarat Laura Cosoi într-o postare pe Instagram.

