Laura Cosoi, declarații despre tensiunile din cuplu și relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: „Oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme”

Laura Cosoi a dezvăluit că relația dintre ea și Cosmin Curticăpean nu este tot timpul roz.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Laura Cosoi (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Laura Cosoi vorbește deschis despre viața de familie și recunoaște că, dincolo de imaginea fericită din mediul online, realitatea nu este perfectă. Invitată la Știrile Antena Stars, prezentatoarea TV a spus că relația ei nu este lipsită de dificultăți, dar își dorește să arate publicului și partea autentică a vieții de cuplu.

Laura Cosoi, despre tensiunile din cuplu

De zece ani, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează un cuplu și au construit împreună o familie numeroasă. Cei doi au patru copii, iar vedeta urmează să devină mamă pentru a cincea oară. De-a lungul timpului, au trecut prin experiențe care i-au ajutat să se dezvolte împreună, chiar dacă nu au fost mereu ușoare.

Imaginile din vacanțe și momentele împărtășite pe rețelele sociale au creat impresia unei vieți perfecte, însă prezentatoarea spune că realitatea este mai complexă. Laura Cosoi a explicat că în orice relație apar și perioade tensionate, iar aceste momente fac parte din evoluția unui cuplu.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, în discuția cu prezentatoarea Geanina Ilieș.

În același timp, Laura Cosoi se pregătește pentru venirea pe lume a celui de-al cincilea copil. Deși nu este la prima experiență de acest fel, emoțiile sunt la fel de puternice ca la început. Actrița a povestit că a trăit momente intense imediat după ce a aflat că este însărcinată.

„Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine”, a declarat Laura Cosoi.

Laura Cosoi, confesiuni despre familie

De-a lungul timpului, vedeta a ales să arate publicului realitatea din spatele imaginilor impecabile din social media. Recent, ea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre provocările vieții de familie și despre importanța sprijinului reciproc într-o relație de durată. Laura Cosoi a subliniat că unul dintre cele mai valoroase lucruri din căsnicia sa este implicarea partenerului, cei doi împărțind responsabilitățile parentale și deciziile importante.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună. Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a declarat Laura Cosoi într-o postare pe Instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by lauracosoi (@lauracosoi)

Citește și:
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
People
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
Francisca și TJ Miles au devenit părinți și au dezvăluit primele imagini cu fiica lor
People
Francisca și TJ Miles au devenit părinți și au dezvăluit primele imagini cu fiica lor
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
People
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani
People
Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani
Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: "Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut"
People
Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: "Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut"
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
People
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
Libertatea
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici”
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici”
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Mai multe din people
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
People

Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul are un istoric de comportamente în care denigrează și discriminează femeile.

+ Mai multe
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
People

Alejandro Fernandez și Emil Rengle au oferit primele declarații după prestația lor de la Eurovision România 2026.

+ Mai multe
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
People

O parte dintre produsele As ever se află în prezent în birourile Netflix din Los Angeles și ar fi oferite gratuit angajaților.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC