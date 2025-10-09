Dana Rogoz, mândră de fiul ei. Cum a impresionat-o Vlad: „Mi se pare incredibil”

Actrița Dana Rogoz, cunoscută pentru cariera ei în teatru și film, a împărtășit recent pe Instagram o realizare importantă a fiului ei, Vlad, în vârstă de 11 ani: copilul a reușit să vină singur acasă de la școală, schimbând două autobuze, chiar și pe o ploaie torențială.

Dana Rogoz, mândră de fiul ei

Dana Rogoz a povestit că este foarte mândră de fiul ei, Vlad.

„Am băiat mare, atât voiam să vă spun. Vine singur, seara, de la școală până acasă, schimbând 2 autobuze. Nici măcar ploaia de ieri nu l-a intimidat. Mi se pare incredibil că am ajuns la etapa asta. Urmează să îi pun și cheia de gât!”, a scris Dana Rogoz pe contul său de Instagram.

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, trăiesc o poveste de dragoste de 21 de ani, dintre care 13 ca soț și soție, și au doi copii: Vlad și Lia, de 5 ani. Actrița a mărturisit că ambii copii sunt foarte responsabili și că părinții lor îi încurajează să fie curioși și să exploreze lumea:

„Vlad are o sensibilitate aparte pe care poate, la un moment dat, o să și-o canalizeze în zona artistică, dar momentan este interesat de matematică și robotică. Lia este încă la vârsta la care vrea să facă ‘pestacol’, nu spectacol, dar trece etapa aceasta și nu știu dacă se va menține. Momentan, Lia este un copil mai docil, cu care s-a lucrat mai ușor din acest punct de vedere”, explică Dana Rogoz pentru cancan.ro.

Călătoriile cu cei mici sunt o constantă în familia Rogoz-Dragomir, iar experiențele lor sunt adesea împărtășite pe Instagram. Actrița clarifică însă că viața lor nu este doar vacanțe constante:

„Pare că mergem mult, pentru că postez și din alte vacanțe, dar real este că am avut doar două săptămâni de concediu vara aceasta și nu știu când vom mai avea. Dar nu ne plângem. Copiii sunt pasionați de vacanțe și ne descurcăm foarte ușor cu ei. Pe avion sunt foarte disciplinați, respectă toate regulile. Sunt ca doi călători maturi”, povestește Dana.

În ceea ce privește expunerea copiilor în mediul online, actrița explică că alegerea de a publica momente din viața lor a fost luată împreună cu soțul ei și urmărește documentarea unor clipe importante:

„A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles. Împărtășesc aceste momente pentru că, pe lângă faptul că este un jurnal al familiei, sper să inspire și alte familii să încurajeze autonomia și responsabilitatea copiilor lor”, a spus Dana Rogoz.

Dana Rogoz, echilibru între viața de familie și cea profesională

Deși apare adesea în public cu o atitudine pozitivă și relaxată, Dana Rogoz duce o viață cu provocări multiple. Cariera artistică, rolul de mamă, proiectele personale și lipsa timpului liber o fac să renunțe chiar și la vacanțe.

Actrița a vorbit recent despre cum își menține forma fizică și echilibrul mental:

„Cred că ajută genetica foarte mult, am gene bune probabil. Și, în rest, am o viață echilibrată, încerc să nu fac excese de niciun fel, încerc să fac și mișcare, mănânc orice, dar cu măsură. Cred că măsura, echilibrul și gena mă ajută”, a spus vedeta pentru Cancan.

Potrivit declarațiilor sale, Dana Rogoz merge la sală atunci când reușește, dar motivația ei nu e legată de aspectul fizic, ci de starea de bine.

