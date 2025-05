Dana Rogoz, răspuns pentru persoanele care o critică pentru aspectul fizic. Replica actriței: „Oamenii își închipuie diverse lucruri”

Dana Rogoz se preocupă să aibă un stil de viață sănătos. Actrița are grijă la alimentația ei și încearcă să includă și sportul în rutina ei. Cu diverse ocazii, unii oameni care au judecat-o pentru felul în care arată, considerând că ar fi prea slabă. Vedeta le-a oferit un răspuns acestora.

Dana Rogoz se simte confortabil în corpul și recunoaște că nu depune foarte multe eforturi pentru felul în care arată. Actrița menține un echilibru în ceea ce privește alimentația sănătoasă și activitatea fizică.

„Cred că par mai tânără atunci când sunt activă și fac ceea ce îmi place, mă ajută mult. Nu trebuie să faci tot timpul sport sau să mănânci perfect… Oamenii își închipuie diverse lucruri — chiar am primit un mesaj în care eram întrebată de unde îmi iau mâncarea, dacă fac cine știe ce lucruri extravagante sau dacă am un nutriționist care îmi calculează totul. Nu, nu am această viață. Am o viață normală, dar, după cum vedeți, încerc să îmi găsesc timp pentru mișcare, să merg mult pe jos sau să mănânc cât de sănătos se poate. Dar nu, nu am totul la linie”, a spus Dana Rogoz pentru Știrile Antena Stars