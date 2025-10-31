Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: „Suntem într-un alt șantier”

Dana Rogoz a dezvăluit noi imagini cu lucrările de la casa de la Viscri.

  de ELLE.ro
Casa de la Viscri (1)
Dana Rogoz și familia ei au ales să-și petreacă câteva zile la Viscri, unde continuă renovarea casei pe care au restaurat-o în stil rustic. Actrița a împărtășit pe Instagram câteva imagini din curtea locuinței, amintind că lucrările nu sunt încă finalizate.

Dana Rogoz, noi imagini de la Viscri

Casa, cumpărată de Dana Rogoz și Radu Dragomir acum câțiva ani, păstrează farmecul autentic al zonei, iar cele două camere deja amenajate sunt mobilate cu obiecte vintage, oferind familiei un spațiu confortabil pentru a locui temporar. În paralel, cei doi construiesc o anexă pe vechile fundații, astfel că zona curții este încă un șantier activ.

„Aseară, după spectacolul meu, am plecat spre Viscri. Copiii efectiv numărau zilele până la această mini-vacanță. Și noi la fel. Deși suntem într-un alt șantier, căci construim o anexă a casei, pe vechile fundații, e minunat. Curtea ni s-a umplut de găini, bibilici și curci venite din vecini să ne inspecteze rulota. Copiii au săpat gropi, au improvizat podete, au ademenit câini și pisici cu mâncarea adusă de la București, au alergat, s-au umplut de noroi… și e abia prânzul. Per-fect!”, a scris actrița, însoțind mesajul cu fotografii din curtea casei.

Turul casei de la Viscri

Dana Rogoz ține legătura zilnic cu fanii ei din mediul online. Vedeta obișnuiește să împărtășescă detalii din viața ei cu publicul virutal, iar recent le-a oferit internauților un tur al locuinței din Viscri, casă pe care a amenajat-o după bunul plac.

„Hai să vă fac un tur al casei de la Viscri, așa cum e ea acum! Mai avem de lucru, dar tot sper să vă bucure. De fapt, cred că e genul de casă la care vom avea toată viața de lucru și, culmea, asta ne bucură!”, a scris Dana Rogoz pe contul său de socializare.

În filmare, Dana Rogoz a dezvăluit dormitorul matrimonial, amenajat cu un pat vechi recondiționat, un dulap, o canapea și o sobă tradițională, albă cu albastru. Camera copiilor este la fel de primitoare, cu mobilier vechi recondiționat și un pătuț. Baia a fost amenajată în stil rustic, păstrând farmecul casei. Însă bucătăria nu a fost încă arătată, semn că mai sunt lucrări în desfășurare.

Fanii au reacționat imediat cu aprecieri și curiozitate: „Este superbă”, „Ce mobilă deosebită!” sau „O să aveți și bucătărie? Să o stăpâniți cu sănătate și fericire!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Dana Rogoz a dezvăluit în 2020 faptul că împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, au semnat actele pentru a cumpăra o casă la Viscri, satul din Transilvania. La acea vreme, actrița mărturisea că perioada pandemiei i-a ajutat să facă pasul acesta și că se așteaptă ca renovarea să dureze mai mulți ani, iar asta pentru că proprietatea trebuie consolidată și restaurată. Vedeta a mers cu mai multe ocazii cu familia ei la Viscri și au vizitat casa cu rulota lor.

Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, Dana Rogoz a vorbit mai multe despre povestea specială care se află în spatele casei ei de la Viscri.

„Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente. Noi când am achiziționat-o, în 2019 cred că am semnat actele, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Căutam o casă într-o astfel de zonă, adică într-un sat săsesc, în Transilvania și ajunsesem să cunoaștem mai bine comunitatea din Viscri, știam că e un sat protejat de UNESCO și că lucrurile se fac ca la carte. Nu-ți permit legile, nici măcar comunitatea să facă modificări caselor și noi apreciem asta. Ne-am dorit să salvăm o casă”, a marturisit vedeta.

Foto: Instagram

