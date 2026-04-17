Elena Gheorghe, confesiuni despre lupta cu kilogramele. Cum a reușit artista să slăbească

Elena Gheorghe este una dintre vedetele care preferă autenticitatea în locul aparențelor perfecte. Recent, artista a vorbit deschis despre relația ei cu greutatea și despre eforturile din spatele imaginii impecabile.

Elena Gheorghe, despre provocările slăbitului

De-a lungul timpului, publicul a asociat-o pe Elena Gheorghe cu o formă fizică de invidiat, mai ales că și în timpul sarcinilor a reușit să se mențină într-o formă excelentă. Cu toate acestea, artista recunoaște că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple pe cât par și că există momente în care trebuie să fie atentă la stilul de viață.

Chiar dacă sportul face parte din rutina ei, programul aglomerat o împiedică uneori să fie atât de consecventă pe cât și-ar dori.

„Da, am mai făcut sport și încă fac. Ce-i drept în ultima lună, nu atât de des cât mi-am dorit, dar merg destul de constant la sală. O bună perioadă am fost și la pilates și chiar îndrăgesc foarte tare acest tip de mișcare, pentru că conectează cumva mintea și corpul și te relaxezi total, ca să zic așa. Dar nu am mai avut timp să mai merg și la pilates, că era destul de departe de mine. Cine știe, poate acest concept o să mă facă să vin”, a povestit Elena Gheorghe pentru Libertatea.

Chiar dacă nu reușește mereu să ajungă la antrenamente, artista nu renunță la mișcare și încearcă să rămână disciplinată în ceea ce privește alimentația. În același timp, respinge ideea dietelor drastice și a înfometării, preferând o abordare echilibrată. Pentru Elena Gheorghe, cheia este moderația și capacitatea de a-și satisface din când în când poftele, fără excese.

„Muncesc foarte mult și știi care este norocul meu, că îmi place și ador ceea ce fac și nu simt. Nu simt decât când ajung acasă și mă dor toate cele pentru că îți dai seama, eu ard așa și când fac muzică, și când fac toate celelalte, mă implic foarte tare și într-adevăr trebuie să existe un echilibru și nu trebuie să ne înfometăm, trebuie să mâncăm calculat, să ne facem și poftele ca să nu ne frustrăm. și nici să n-ajungem la momentele alea când vrem să devorăm frigiderul pentru că nu ne-a mai făcut de mult poftă. Deci sunt pentru a ne face poftele, dar totuși a fi cumpătate, că după aia, tot noi plângem. Știi cum e când nu-ți mai vin blugii ăia și zici, ah, nu mai intru în blugii ăia?”, a mai completat artista.

Elena Gheorghe are o rutină fixă dimineața

Elena Gheorghe a vorbit recent despre stilul său de viață și obiceiurile care o ajută să își păstreze energia și silueta. Rutina zilnică, alimentația echilibrată și disciplina sunt elemente-cheie în cazul său.

„Secretul e să muncești mult, să mănânci puțin și să faci multă mișcare. Eu nu fac fasting, mănânc cât pot de normal, adică echilibrat. Încerc totuși să nu mănânc după ora 18-19. Dimineața, mănânc în jur de ora 9-10. Dar eu am un ritual dimineața: încep cu un pahar de apă plată cu lămâie, obligatoriu. După un sfert de oră beau suc de țelină apio, proaspăt stors atunci (te scoală efectiv după boală), după care mănânc tot la un sfert de oră micul dejun. Acesta nu trebuie să conțină deloc prăjeli: totul cât mai raw, în prima parte a zilei pentru că atunci se întâmplă în corpul nostru digestia, și tot ceea ce înseamnă partea asta de curățare. Este ca o mașină de spălat! Dacă-i întrerupi programul se strică! La prânz, mănânc pește, mai o ciorbă sau o friptură la cuptor. Un dulce îmi permit mai rar. Acum la filmări la TVR, la Vedeta familiei, pentru că nu a apuc să iau masa la timp se mai întâmplă să gust ceva dulce să-mi mai țină energia”, a declarat Elena Gheorghe pentru Click!

