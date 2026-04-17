North West își completează colecția tot mai mare de accesorii dentare cu un nou model din aur de 14 carate

North West, fiica în vârstă de 12 ani a lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, continuă să atragă atenția în mediul online cu stilul ei nonconformist. De această dată, adolescenta și-a surprins fanii cu un nou set de grill-uri dentare, realizate din aur de 14 karate, pe care le-a prezentat într-un videoclip postat pe TikTok.

Un nou accesoriu controversat

Noua piesă din colecția sa de accesorii a fost creată de Gabby Elan Jewelry și constă într-un set complet care acoperă atât dinții de sus, cât și pe cei de jos, în total 20 de capace dentare.

Bijutierul a prezentat designul pe Instagram, arătând mai multe variante ale grill-urilor personalizate: una în nuanță metalică teal, una roșie și o versiune clasică aurie. Nu este pentru prima dată când North poartă astfel de accesorii, anterior, ea a fost văzută purtând modelele albastre și roșii în alte videoclipuri de pe rețelele sociale.

În clipurile publicate pe contul pe care îl administrează împreună cu mama sa, North apare dansând alături de prieteni, cu un look extravagant: păr lung, albastru, despărțit pe mijloc și accesorizat cu bijuterii statement.

Ținuta a fost completată de mai multe brățări cu ținte purtate pe ambele mâini și de un colier masiv cu simbol craniu și oase încrucișate. Piesa a fost un cadou personalizat de la Kim Kardashian, realizat de Alex Moss New York și decorat cu peste 106 carate de diamante.

După sărbătorile de Crăciun, North West a mai adăugat în colecția sa un set spectaculos de shark grills, accesorii dentare inspirate de forma dinților de rechin. Acestea au fost create de celebrul bijutier Johnny Dang și sunt acoperite integral cu diamante, fiecare „dinte” având o formă ascuțită, similară celei a unui prădător.

De asemenea, North a atras atenția și cu un set de grill-uri negre, cu influențe gotice, pe care le-a combinat cu tatuaje false și piercinguri, stârnind numeroase reacții online.

Nu toată lumea privește însă cu entuziasm acest trend. Promovarea grill-urilor de către copii a generat controverse, iar unii specialiști trag semnale de alarmă. Medicul stomatolog australian Dr. Maheer Shah a explicat riscurile:

„Pentru un copil mic, problema este că aceștia sunt în creștere, iar dinții lor se modifică. De multe ori, dacă sunt foarte tineri, grill-urile nu mai se potrivesc după doar câteva luni”, a spus el, potrivit Daily Mail.

Chiar și în acest context, North West pare să nu ducă lipsă de opțiuni. Având acces la bijuterii personalizate și piese de lux, adolescenta își construiește deja o imagine distinctă, inspirată atât de influențele părinților săi, cât și de tendințele virale din social media.

Kim Kardashian, decizie surprinzătoare privind educația fiicei ei, North West

Potrivit PEOPLE, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, în vârstă de 12 ani, nu mai frecventează o școală privată. O sursă apropiată a afirmat că vedeta și-a retras fiica de la instituția de învățământ pentru a-i oferi un mediu care să îi permită să își cultive pasiunile.

„North are un simț foarte dezvoltat al stilului și al exprimării de sine. Mediul ei tradițional de școală privată nu era construit pentru acest nivel de individualitate”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Potrivit publicației, aceeași sursă susține că decizia nu exclude rigoarea academică, ci încearcă să o îmbine cu zona creativă:

„Kim a simțit că homeschooling-ul îi va permite să se concentreze pe partea academică, oferindu-i în același timp spațiu să exploreze moda, muzica și antreprenoriatul într-un mod mai practic”.

