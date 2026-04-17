North West a luat publicul prin surprindere cu o nouă achiziție extravagantă.

North West își completează colecția tot mai mare de accesorii dentare cu un nou model din aur de 14 carate

North West, fiica în vârstă de 12 ani a lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, continuă să atragă atenția în mediul online cu stilul ei nonconformist. De această dată, adolescenta și-a surprins fanii cu un nou set de grill-uri dentare, realizate din aur de 14 karate, pe care le-a prezentat într-un videoclip postat pe TikTok.

Un nou accesoriu controversat

Noua piesă din colecția sa de accesorii a fost creată de Gabby Elan Jewelry și constă într-un set complet care acoperă atât dinții de sus, cât și pe cei de jos, în total 20 de capace dentare.

Bijutierul a prezentat designul pe Instagram, arătând mai multe variante ale grill-urilor personalizate: una în nuanță metalică teal, una roșie și o versiune clasică aurie. Nu este pentru prima dată când North poartă astfel de accesorii, anterior, ea a fost văzută purtând modelele albastre și roșii în alte videoclipuri de pe rețelele sociale.

În clipurile publicate pe contul pe care îl administrează împreună cu mama sa, North apare dansând alături de prieteni, cu un look extravagant: păr lung, albastru, despărțit pe mijloc și accesorizat cu bijuterii statement.

Ținuta a fost completată de mai multe brățări cu ținte purtate pe ambele mâini și de un colier masiv cu simbol craniu și oase încrucișate. Piesa a fost un cadou personalizat de la Kim Kardashian, realizat de Alex Moss New York și decorat cu peste 106 carate de diamante.

După sărbătorile de Crăciun, North West a mai adăugat în colecția sa un set spectaculos de shark grills, accesorii dentare inspirate de forma dinților de rechin. Acestea au fost create de celebrul bijutier Johnny Dang și sunt acoperite integral cu diamante, fiecare „dinte” având o formă ascuțită, similară celei a unui prădător.

De asemenea, North a atras atenția și cu un set de grill-uri negre, cu influențe gotice, pe care le-a combinat cu tatuaje false și piercinguri, stârnind numeroase reacții online.

Nu toată lumea privește însă cu entuziasm acest trend. Promovarea grill-urilor de către copii a generat controverse, iar unii specialiști trag semnale de alarmă. Medicul stomatolog australian Dr. Maheer Shah a explicat riscurile:

„Pentru un copil mic, problema este că aceștia sunt în creștere, iar dinții lor se modifică. De multe ori, dacă sunt foarte tineri, grill-urile nu mai se potrivesc după doar câteva luni”, a spus el, potrivit Daily Mail.

Chiar și în acest context, North West pare să nu ducă lipsă de opțiuni. Având acces la bijuterii personalizate și piese de lux, adolescenta își construiește deja o imagine distinctă, inspirată atât de influențele părinților săi, cât și de tendințele virale din social media.

Kim Kardashian, decizie surprinzătoare privind educația fiicei ei, North West

Potrivit PEOPLE, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, în vârstă de 12 ani, nu mai frecventează o școală privată. O sursă apropiată a afirmat că vedeta și-a retras fiica de la instituția de învățământ pentru a-i oferi un mediu care să îi permită să își cultive pasiunile.

„North are un simț foarte dezvoltat al stilului și al exprimării de sine. Mediul ei tradițional de școală privată nu era construit pentru acest nivel de individualitate”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Potrivit publicației, aceeași sursă susține că decizia nu exclude rigoarea academică, ci încearcă să o îmbine cu zona creativă:

„Kim a simțit că homeschooling-ul îi va permite să se concentreze pe partea academică, oferindu-i în același timp spațiu să exploreze moda, muzica și antreprenoriatul într-un mod mai practic”.

Citește și:
Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: „Încearcă să fie bucătar. Nu este…”

Cele mai vândute colecții!
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Elena Gheorghe, confesiuni despre lupta cu kilogramele. Cum a reușit artista să slăbească
People
Elena Gheorghe, confesiuni despre lupta cu kilogramele. Cum a reușit artista să slăbească
Meghan Markle consideră că a fost "cea mai hărțuită persoană din întreaga lume." Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online
People
Meghan Markle consideră că a fost "cea mai hărțuită persoană din întreaga lume." Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online
Emil Rengle și Alejandro Fernandez își planifică nunta în două țări: "Acum începem să dăm de realitatea asta"
People
Emil Rengle și Alejandro Fernandez își planifică nunta în două țări: "Acum începem să dăm de realitatea asta"
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
People
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
People
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
People
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
Libertatea
Anunțul făcut de Răzvan Simion și Daliana Răducan după 2 ani de căsnicie: „Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă”
Anunțul făcut de Răzvan Simion și Daliana Răducan după 2 ani de căsnicie: „Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
People

Conform presei de peste Ocean, Christina Applegate ar fi internată într-un spital din Los Angeles.

+ Mai multe
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
People

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul.

+ Mai multe
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
People

Răzvan Simion și Daliana Răducan au povestit cum reușesc să cale spre rezolvarea conflictelor din căsnicie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

