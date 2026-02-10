North West, apariție surpriză pe scenă alături de tatăl său, Kanye West. Cum au fost surprinși cei doi în Mexic

North West a avut o apariție neașteptată la concertul lui Kanye West din Ciudad de México.

North West, apariție surpriză pe scenă alături de tatăl său, Kanye West. Cum au fost surprinși cei doi în Mexic

North West a avut o apariție surpriză pe scenă, alături de tatăl său, Kanye West. Artistul și fiica sa în vârstă de 12 ani au interpretat împreună o piesă nelansată, în fața a aproximativ 40.000 de spectatori din Ciudad de México.

Imagini distribuite online îi arată pe cei doi intrând împreună pe scenă, Kanye îmbrăcat într-o salopetă albă, iar North purtând o ținută oversized neagră.

În timpul momentului, artistul a cântat: „Știi, nu te-am părăsit niciodată. Pentru că fiecare drum care duce spre rai este chiar lângă tine, așa că pot spune: ‘Bună, singura care contează pentru mine'”.

North West a intervenit apoi cu partea sa din piesă, într-un schimb artistic care a fost primit cu entuziasm de public. La final, Kanye apare zâmbind larg, urmând-o pe fiica sa în culise.

Ulterior, North a publicat pe Instagram Stories o fotografie cu look-ul purtat la concert, fără a oferi însă explicații sau descrieri suplimentare. Apariția vine la scurt timp după o altă colaborare muzicală cu tatăl său, „Piercing on My Hand (Ye’s version)”, în care North abordează teme legate de stil personal și auto-expresie.

Kim Kardashian, despre stilul fiicei sale

Stilul viral al lui North a atras critici din partea unor comentatori, însă mama sa, Kim Kardashian, a afirmat că a învățat să ignore astfel de opinii.

„E foarte matură în sensul în care îmi spune: ‘Mamă, am văzut asta și nu-mi pasă că nu le place… părul meu albastru sau cutare sau cutare'”, a spus Kardashian într-un episod din octombrie al podcastului Call Her Daddy. „Este foarte încrezătoare”.

Kim Kardashian a admis totuși că a făcut o „greșeală” în modul în care a gestionat unele alegeri vestimentare ale fiicei sale, dar a subliniat că sprijină libertatea acesteia de a-și exprima creativitatea.

„Este foarte greu, pentru că toți copiii poartă aceleași lucruri. Dar când fiica mea încearcă ceva similar, îmi dau seama că poate nu e momentul potrivit. Din păcate, am făcut acea greșeală în fața întregii lumi”.

Kim Kardashian a lăudat, de asemenea, stilul personal „unic” al fiicei sale. Într-un TikTok pentru Complex Style, în septembrie, fondatoarea SKIMS a declarat că North a învățat-o câteva lucruri despre modă prin exprimarea ei personală:

„Îmi arată multe lucruri. Are un stil cu adevărat unic”, a spus mama celor patru copii. „Mă familiarizează cu atâtea brand-uri. Pur și simplu iubește ceea ce îi place. Și e foarte distractiv să vezi pe cineva atât de creativ”, a adăugat Kardashian. „Și care se cunoaște atât de bine”.

Kanye West își cere scuze pentru declarațiile sale antisemite

Înainte de concertul din Mexic, Kanye West a publicat o scrisoare deschisă de scuze într-o reclamă pe o pagină întreagă din The Wall Street Journal, marcând prima tentativă publică amplă de a-și asuma derapajele antisemite din ultimii ani.

Textul, intitulat „Celor pe care i-am rănit”, a fost plătit de brand-ul său, Yeezy, și îl prezintă pe artist într-o ipostază rară de vulnerabilitate, în care leagă comportamentul său de tulburarea bipolară și de o leziune cerebrală veche, nediagnosticată timp de decenii.

Potrivit The Wall Street Journal, West își începe confesiunea rememorând accidentul auto din 2002, care „mi-a fracturat maxilarul și a provocat o leziune în lobul frontal drept al creierului”. Artistul afirmă că deteriorarea neurologică internă „a trecut neobservată” până în 2023.

„Această omisiune medicală a cauzat daune serioase sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip I”, scrie el.

Kanye West a descris experiența episoadelor maniacale și felul în care acestea i-au distorsionat percepția asupra realității.

„Ai impresia că toți ceilalți exagerează”, notează artistul. „Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet contactul cu ea. Am pierdut contactul cu realitatea”.

În scrisoarea din The Wall Street Journal, Kanye West a vorbit despre stigmatul asociat bolii mintale și despre sentimentul că nu mai poate „contribui cu nimic semnificativ în lume”, într-un context în care oamenii „glumesc și râd” pe seama acestei afecțiuni. El a citat cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge, potrivit cărora persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scurtă decât populația generală, subliniind gravitatea diagnosticului.

Artistul a explicat faptul că boala l-a făcut să creadă că nu are nevoie de ajutor, simțindu-se „puternic” și „de neoprit”. „Lucrurile au devenit din ce în ce mai rele cu cât am ignorat mai mult problema. Am spus și am făcut lucruri pe care le regret profund”, scrie el.

„Pe unii dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult i-am tratat cel mai rău. Ați îndurat frică, confuzie, umilință și epuizarea de a încerca să iubești pe cineva care, uneori, era de nerecunoscut. Privind înapoi, am ajuns să mă îndepărtez de cine sunt cu adevărat”.

Kanye West și-a asumat și utilizarea simbolurilor extremiste, explicând că „starea mea fragmentată” l-a făcut să graviteze „către cel mai distructiv simbol pe care l-am putut găsi, svastica”. El a recunoscut că a vândut produse care purtau acest semn, invocând „o judecată greșită și un comportament imprudent” și spunând că „nu își poate aminti” multe dintre acele momente.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt hotărât să îmi asum responsabilitatea, să urmez tratament și să produc o schimbare reală. Totuși, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc evreii”.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Daciana Sârbu, adevărul despre adopția fiicei sale, Maria. Cum s-a integrat fetița în familie: "Trebuie să încerci să închizi fiecare rană"
Daciana Sârbu, adevărul despre adopția fiicei sale, Maria. Cum s-a integrat fetița în familie: "Trebuie să încerci să închizi fiecare rană"
People

Daciana Sârbu a dezvăluit detalii despre procesul de adopție al Mariei.

Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor
People

Regele Charles al III-lea, Prințul William și Kate Middleton au transmis mesaje în urma noilor informații din dosarele Epstein.

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: "Este întruparea manifestărilor mele"
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: "Este întruparea manifestărilor mele"
People

Delia Salchievici a dezvăluit primele detalii despre noua ei relație.

