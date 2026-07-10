Prințesa Iman a Iordaniei este însărcinată cu al doilea copil. Regina Rania a făcut marele anunț

Familia regală a Iordaniei are un nou motiv de bucurie. Prințesa Iman și soțul său, Jameel Alexander, așteaptă cel de-al doilea copil, iar vestea a fost anunțată chiar de regina Rania printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

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  de  ELLE.ro
Prințesa Iman a Iordaniei este însărcinată cu al doilea copil. Regina Rania a făcut marele anunț

Prințesa Iman a Iordaniei, în vârstă de 29 de ani, și soțul său, Jameel Alexander, un finanțist de origine venezueleană, așteaptă cel de-al doilea copil. Cei doi sunt deja părinții unei fetițe, Amina, născută în februarie 2025.

Vestea a fost făcută publică de mama Prințesei, Regina Rania a Iordaniei, printr-o postare pe Instagram.

„O nouă bucurie este pe drum… Felicitări lui Iman, lui Jameel și iubitei mele Amina, care va deveni soră mai mare. Fie ca Allah să vă ocrotească și să vă țină sănătoși. Clubul nepoților este în continuă creștere și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și pentru Amina, care în curând va fi sora cea mare!”, a scris Regina.

Fotografia publicată alături de mesaj îi surprinde pe cei trei extrem de fericiți. Iman poartă o rochie lungă, iar soțul și fiica lor, Amina, par să îi atingă cu tandrețe burtica de gravidă. Imaginea a fost realizată într-o grădină, cei doi stând la umbră, în timp ce razele soarelui luminează fundalul.

Cel de-al doilea copil nu va primi, cel mai probabil, un titlu regal

Potrivit tradiției Casei Hașemite din Iordania, noul copil al cuplului nu va purta, cel mai probabil, un titlu oficial. În familia regală iordaniană, titlurile și stilurile regale se transmit în mod tradițional pe linie paternă, de la tată la fiu.

Prima lor fiică, Amina, s-a născut la doar o lună după ce Regina Rania a anunțat că fiica și ginerele său așteptau primul copil. La acea vreme, Regina scria pe Instagram:

„Draga mea Iman este acum mamă. Suntem recunoscători și copleșiți de bucurie să o întâmpinăm pe Amina, cea mai nouă binecuvântare a familiei noastre. Felicitări, Jameel și Iman! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe prețioasa voastră fetiță.”

Numele Amina provine din limba arabă și înseamnă „cinstită”, „credincioasă” sau „cea aflată în siguranță”

Al treilea nepot pentru Regina Rania și Regele Abdullah

Bebelușul pe care îl așteaptă Prințesa Iman va fi al treilea nepot al Regelui Abdullah al II-lea și al Reginei Rania. Primii doi sunt Amina și fiica Prințului moștenitor Hussein și a Prințesei Rajwa, care au devenit părinți pentru prima dată în august 2024.

Prințesa Iman este fiica cea mare a regelui Abdullah al II-lea și a Reginei Rania, care au împreună patru copii. Iman s-a căsătorit cu Jameel Alexander, investitor de tip venture capital, în martie 2023. La nuntă, Prințesa a purtat o rochie albă semnată Dior, completată de un voal din dantelă și de o tiară Chaumet, într-o apariție care a amintit de poveștile cu prințese.

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Foto: Arhiva ELLE

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