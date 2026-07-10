Anunțul special făcut de Andreea Popescu. Ce a dezvăluit pe internet: „Una dintre cele mai mari realizări”

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Andreea Popescu este foarte activă pe rețelele de socializare și și-a construit o comunitate impresionantă de fani.

Anunțul special făcut de Andreea Popescu

Andreea Popescu se mândrește cu o nouă realizare și a împărtășit vestea cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că și-a îndeplinit una dintre dorințele cele mai mari din ultimii ani și se declară extrem de fericită și de împlinită după ce s-a înscris la școala de șoferi și a reușit să ia primul examen pentru obținerea permisului de conducere.

„Vreau să vă dau o veste! Poate multora dintre voi o să vi se pară aiurea, dar pentru mine este una dintre cele mai mari realizări care mi s-au întâmplat în ultimii ani. La 42 de ani, am luat examenul auto!”, a declarat Andreea Popescu.

Creatoarea de conținut mai are de trecut examenul practic, însă a recunoscut că i-a fost foarte teamă de proba teoretică și a avut multe emoții.

„E carnetul ca și luat. Vă spun și de ce, pentru că niciodată nu a fost o problemă la condus, conduc foarte bine, lăsând toată modestia la o parte. Problema mea era că atât de frică mi se făcea în timpul examenului, încât mi se făcea rău. Nu puteam să mă concentrez. Aveam niște emoții atât de puternice, care îmi acaparau tot corpul. Aveam o stare de anxietate, cu frică. E o chestie de-a mea pe care nu am putut să o controlez niciodată”, a declarat Andreea Popescu.

Andreea Popescu, despre relația actuală pe care o are cu părinții lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Andreea Popescu a vorbit pe rețelele de socializare despre relația pe care o are cu părinții fostului ei soț și cum aceștia se implică activ în creșterea și educarea celor trei copii ai fostului cuplu.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, ea a ținut să sublinieze că se bucură foarte mult atunci când copiii ei își doresc să meargă să își viziteze bunicii.

„Eu m-as bucura să meargă și o săptămână la ei, să meargă în vacanțe. Am cea mai mare bucurie când se vad cu bunicii”, spune Andreea.

Ea a pus accentul și pe faptul că toate părțile implicate într-un divorț trebuie să renunțe la orgoliile personale de dragul copiilor.

„Orgoliul trebuie să se rupă puțin, pentru că copiii nu mai au voie să sufere și din această cauză”, a punctat aceasta.

Părinții lui Rareș Cojoc nu au dorit ca acesta să aibă o relație cu Andreea Popescu

În urma anunțului legat de divorțul de Rareș Cojoc, au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația pe care Andreea Popescu a avut-o cu părinții fostului ei soț.

Invitată în urmă cu câteva luni în podcast-ul lui Jorge, Andreea Popescu a povestit de ce relația cu Rareș Cojoc a întâmpinat numeroase obstacole la început.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Nu este prima dată când Andreea Popescu a vorbit despre relația dificilă cu părinții soțului ei, în special cu mama acestuia, precizând însă că acele situații au fost la începutul relației cu Rareș Cojoc.

„Am avut și situații, dar e normal. În 15, 16 ani, nu mai știu din când sunt cu Rareș, din anul 2011, da, au fost situații. Cu socrul meu m-am înțeles cel mai bine, încă de la început, dar și cu el a trebuit să construiesc această relație, în timp. Să știți că soacra mea este puțin atipică, Rareș are o relație extrem, extrem de apropiată cu tatăl lui. Adică, ei vorbesc de 10 ori pe zi și acum. Mama soțului meu este genul acela de mamă de băiat foarte relaxată, nu am simțit niciodată din partea ei: ‘Îmi iei băiatul, ce îi faci băiatului meu’, nu. Dar am trecut și noi prin momente. Am avut momente, probabil și ea își dorea o noră într-un fel, dar e normal. Acum înțeleg mult mai bine decât la 27 de ani când i-am cunoscut băiatul.”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Andreea Popescu a decis că este momentul să vorbească deschis despre viața ei amoroasă, iar declarațiile sale sunt cu adevărat surprinzătoare.

„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă.”, a spus Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat că nu se grăbește să intre într-o relație și că preferă să se concentreze pe propria persoană, iar din acest motiv a apelat la terapie.

„Copiii merg la terapie, toți facem terapie, lucru pe care poate ar fi trebuit să îl facem înainte, dar niciodată nu este prea târziu.”, a mai adăugat ea.

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Foto: Instagram

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