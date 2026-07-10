Sorin Bontea, din nou în fața instanței. Doi foști colaboratori vor fi audiați în procesul cu Antena TV Group

Conflictul juridic dintre Sorin Bontea și Antena TV Group continuă. Într-unul dintre dosarele aflate pe rolul Tribunalului București, judecătorii au aprobat audierea a doi martori propuși de trustul media, în timp ce disputa dintre cele două părți este încă departe de o soluție definitivă.

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  . Actualizat 10.07.2026, 12:21,  de  ELLE.ro
Sorin Bontea, din nou în fața instanței. Doi foști colaboratori vor fi audiați în procesul cu Antena TV Group

Conflictul juridic dintre chef Sorin Bontea și Antena TV Group este departe de a se încheia. După ce, în primă instanță, bucătarul a fost obligat să achite despăgubiri în valoare de 100.000 de euro, unul dintre procesele aflate pe rolul Tribunalului București intră într-o nouă etapă, odată cu aprobarea audierii a doi martori propuși de trustul media.

Sorin Bontea, obligat în primă instanță să plătească 100.000 de euro

Disputa dintre Antena TV Group și foștii jurați ai emisiunii Chefi la cuțite durează de aproape trei ani. Totul a început în toamna anului 2023, când Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au anunțat că nu vor continua filmările pentru sezonul 13 al show-ului. Cei trei au invocat epuizarea fizică și psihică, în timp ce postul de televiziune a susținut că aceștia și-au încălcat obligațiile contractuale și a cerut despăgubiri, potrivit cancan.ro.

În aprilie 2026, Tribunalul București a dat câștig de cauză Antena TV Group într-unul dintre procese, obligându-l pe Sorin Bontea, în primă instanță, la plata sumei de 100.000 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua achitării. Pe lângă această sumă, instanța a dispus și plata dobânzii legale penalizatoare, calculată începând cu 4 noiembrie 2023 și până la stingerea obligației, precum și a cheltuielilor de judecată, în valoare de 8.575 de lei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Instanța a aprobat audierea a doi martori

În paralel, Tribunalul București judecă un alt dosar în care Antena TV Group îi are ca pârâți pe Sorin Bontea și PRO TV. În cadrul acestuia, trustul media a solicitat administrarea mai multor probe, printre care expertize în domeniul proprietății intelectuale și al contabilității, interogatorii, dar și depunerea la dosar a contractului încheiat între Sorin Bontea și PRO TV, împreună cu documentele privind negocierile dintre cele două părți.

Judecătorii au apreciat însă că majoritatea acestor solicitări nu sunt necesare pentru soluționarea cauzei și le-au respins. În schimb, instanța a admis cererea privind audierea a doi martori propuși de Antena TV Group, Cristian Barbărășă și Cosmin Ion.

„Respinge ca neutilă soluționării cauzei solicitarea reclamantei de încuviințare a probei testimoniale, cu excepția martorilor Cristian Barbărasă și Cosmin Ion. Încuviințează pentru reclamantă proba testimonială cu martorii Cristian Barbărasă și Cosmin Ion și dispune citarea lor pentru termenul fixat, în vederea audierii”, au decis recent magistrații Tribunalului București.

Potrivit informațiilor publice, Cristian Barbărășă ocupă o funcție de conducere în cadrul Antena Group și gestionează contractele vedetelor trustului, în timp ce Cosmin Ion coordonează activitatea din zona de producție și este implicat în proiectele de televiziune ale companiei.

Audierea celor doi ar putea aduce în dosar informații privind colaborarea dintre Sorin Bontea și Antena TV Group, completând documentele deja depuse la dosar cu declarațiile unor persoane implicate direct în relația contractuală dintre părți.

Situații diferite pentru Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

În timp ce Sorin Bontea încearcă să schimbe în apel decizia prin care a fost obligat să plătească despăgubiri, situația celorlalți doi foști jurați diferă.

Florin Dumitrescu a obținut o hotărâre favorabilă într-unul dintre procese, după ce Tribunalul București a respins cererea Antena TV Group prin care i se solicitau despăgubiri de 100.000 de euro. Cu toate acestea, și el mai este implicat în alte litigii aflate pe rol.

În cazul lui Cătălin Scărlătescu, una dintre acțiunile intentate de trustul media s-a încheiat în favoarea Antenei, însă și acesta are în continuare alte dosare nesoluționate.

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Foto: Arhiva ELLE

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