Camila Morrone și partenerul ei, Cole Bennett, surprinși în ipostaze tandre în vacanță în Italia

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La aproape patru ani de la despărțirea ei de Leonardo DiCaprio, Camila Morrone și Cole Bennett par mai fericiți ca niciodată. Actrița și modelul americano-argentinian în vârstă de 29 de ani și regizorul de videoclipuri muzicale Cole Bennett, de 30 de ani, au fost surprinși pe 9 iulie petrecând o vacanță romantică pe plajele din Porto Ercole, Italia.

Fotografiile publicate îi arată relaxându-se pe șezlonguri, îmbrățișându-se în unele imagini și stând unul lângă celălalt în altele. Cei doi au părut foarte apropiați și afectuoși pe tot parcursul zilei petrecute la plajă. Vezi pozele AICI cu Camila Morrone și Cole Bennett.

Camila Morrone și Cole Bennett au fost văzuți pentru prima dată împreună în iulie 2024, după ce actrița din Daisy Jones & The Six și regizorul, cunoscut pentru colaborările cu artiști precum Kid Cudi, Jack Harlow, J. Cole, Wiz Khalifa și Eminem, au fost fotografiați la cumpărături în cartierul SoHo din New York.

„Se plimbau, iar el o ținea în brațe. Păreau foarte fericiți în timp ce făceau cumpărături, iar Cole o privea pe Camila cu multă afecțiune”, declara atunci o sursă pentru PEOPLE.

Totodată, cei doi au mai fost văzuți și în timpul unor întâlniri cu prieteni.

Foto: Profimedia

Relația cu Leonardo DiCaprio a durat peste patru ani

Înainte de actuala relație, Camila Morrone a format un cuplu timp de peste patru ani cu actorul Leonardo DiCaprio, în prezent în vârstă de 51 de ani. Cei doi au fost asociați pentru prima dată în decembrie 2017, după ce actorul a fost văzut plecând de la locuința ei.

Deși și-au păstrat relația departe de ochii publicului, diferența de vârstă de 23 de ani dintre ei a fost intens comentată.

„Există atât de multe relații la Hollywood și în istoria lumii în care partenerii au diferențe mari de vârstă. Cred pur și simplu că fiecare ar trebui să poată avea o relație cu persoana pe care și-o dorește”, declara Camila Morrone într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times în decembrie 2019. „Probabil că și eu aș fi fost curioasă în privința asta”, a adăugat ea.

În perioada în care au fost împreună, cei doi au participat la aniversarea de 60 de ani a lui Ellen DeGeneres, în februarie 2018, iar în 2020 au fost fotografiați în primul rând la gala Premiilor Oscar, deși nu au pășit împreună pe covorul roșu.

Potrivit PEOPLE, cei doi s-au despărțit în august 2022. Între timp, Leonardo DiCaprio formează un cuplu cu modelul Vittoria Ceretti, relație care a devenit publică în august 2023.

Mesajul emoționant transmis de Cole Bennett

Cole Bennett și-a arătat în repetate rânduri susținerea pentru Camila Morrone. Cu ocazia lansării, în luna martie, a serialului horror Netflix Something Very Bad Is Going to Happen, regizorul i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram.

„Nu am fost niciodată mai mândru de cineva. Este cea mai dedicată persoană pe care o cunosc și are un talent ieșit din comun. Fata asta mă inspiră în fiecare zi. S-a dedicat complet acestui proiect timp de multe, multe luni, iar acum, în sfârșit, este disponibil pentru ca întreaga lume să îl poată vedea.”, a scris el.

Serialul Something Very Bad Is Going to Happen este disponibil pe Netflix.

Foto: Profimedia

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