Cum își doresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez să arate nunta lor și ce tradiții vor include: „Vom renunța la cele care nu ne reprezintă”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre tradițiile de la viitoarea lor nuntă.

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  de  ELLE.ro
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Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste tot mai solidă și au planuri serioase de viitor. Coregraful și partenerul lui de viață s-au logodit în luna aprilie a anului 2024. La vremea respectivă, Emil Rengle a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună. Cei doi vor să își întemeieze o familie și să adopte copii, oferind, astfel, o șansă la o viață mai bună celor care se află în condiții vulnerabile.

Ce tradiții vor să includă Emil Rengle și Alejandro Fernandez la nunta lor

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit cu mai multe ocazii despre nunta lor, care este programată pentru vara anului viitor. Cei doi plănuiesc două ceremonii, ținând cont de faptul că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex.

„Aici o să mă distrez puțin. (râde) Îmi doresc foarte mult să-i arăt lui Alejandro frumusețea tradițiilor românești, dar filtrate prin cine suntem noi. Nu vreau să facem lucruri doar pentru că „așa se face.” Cu siguranță, o să existe momente în care va fi surprins, poate chiar puțin speriat (râde), dar într-un mod frumos. Cred că vom păstra acele tradiții care au sens emoțional pentru noi și vom renunța la cele care nu ne reprezintă sau care vin dintr-un loc de obligație, nu de bucurie”, a spus Emil Rengle pentru VIVA!

Emil Rengle, noi declarații despre nuntă

Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez. 

„Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți”, a spus Emil Rengle pentru cancan.ro.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își propun să aibă cel puțin 150 de persoane invitate la nunta lor. Cei doi vor ca evenimentul să fie un mix de culturi, partenerul dansatorului având origini spaniole. 

„Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem multi oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi,  România și Spania la aceeasi masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte copii

Emil Rengle a precizat că el și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, vor să adopte copii și au planuri serioase în această privință.

„Da, bineînțeles. Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să face asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie, să crească într-o casă unde să fie protejați. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, să fugim prin lume, să ne distrăm, după care ne dorim foarte tare amândoi să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia”, a spus Emil Rengle în emisiunea „Follow Us.”

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Foto: Arhiva ELLE

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