Anca Lungu, mesaj emoționant la doi ani de la cununia religioasă cu Harry Arampatzis. Imagini de la nunta lor: „Norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt”

Anca Lungu și Harry Arampatzis au sărbătorit doi ani de când s-au căsătorit religios în Grecia.

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  de  ELLE.ro
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Anca Lungu a transmis un mesaj plin de emoție și afecțiune pentru soțul ei, Harry Arampatzis, cu ocazia împlinirii a doi ani de la cununia lor religioasă. Iată ce a spus fosta prezentatoare TV.

Anca Lungu, mesaj emoționant la doi ani de la cununia religioasă

În 2018, Anca Lungu a decis să părăsească România și să se stabilească la Nisa, acolo unde trăiește o poveste de dragoste cu Harry Arampatzis, un bărbat de origine greacă care se ocupă cu afaceri în domeniul cosmeticelor, alături de care are și un băiat, pe nume Georgios. În trecut, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1 a fost căsătorită cu Ștefan Lungu. Cei doi au divorțat în 2017 și au împreună o fiică, pe Natalia.

În vara anului 2024, Anca Lungu și partenerul ei, Harry Arampatzis, s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii intime, în Grecia, la care au participat doar câțiva membri ai familiei și puțini prieteni apropiați. Nașii lor de la cununia religioasă au fost Andreea Berecleanu, fosta colegă de la Antena 1 și foarte bună prietenă cu aceasta, și soțul ei, Constantin Stan.

Anca Lungu și Harry Arampatzis s-au cunoscut inițial la clinica lui Constantin Stan, însă relația lor amoroasă a început abia după doi ani de la prima întâlnire. Andreea Berecleanu și Anca Lungu au fost colege la Observator pe vremea când lucrau împreună la Antena 1, unde s-a legat prietenia lor.

Cu ocazia celor doi ani de la cununia religioasă, Anca Lungu a postat un mesaj de dragoste pentru soțul ei.

„Nouă ani de relație, doi ani de la cununia noastră religioasă, doi copii și o familie fericită. Ne considerăm norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt.”

Anca Lungu, declarații despre nunta din Grecia cu Harry Arampatzis

La câteva zile de la nuntă, Anca Lungu a dezvăluit pe rețelele de socializare câteva imagini speciale de la ceremonia care a avut loc în Grecia, dar și detalii de la petrecerea care a urmat.

„10 iulie 2024 e o dată ce rămâne în istoria familiei noastre. A fost una dintre cele mai emoționante zile din câte am trăit vreodată, mai ales că cei doi copii ai noștri, Natalia și Georgios, ne-au fost alături. Le mulțumim tuturor celorlalte suflete dragi care ne-au fost aproape nu doar în ziua nunții, ci pe parcursul celor 7 ani de când suntem împreună. Le mulțumim nașilor @andreeaberecleanu și @dr.stanconstantin, datorită cărora ne-am cunoscut. Îi mulțumim Cristinei pentru aceste câteva cadre trimise în avans și le mulțumesc mult prietenilor mei dragi care au avut grijă să fiu frumoasă în ziua nunții.”

Cum s-a schimbat viața Ancăi Lungu de când a părăsit România

În cadrul unui interviu, Anca Lungu a vorbit cu emoție despre dorul de oamenii ei dragi din România și despre ceea ce îi lipsește, de când a făcut pasul și s-a mutat la Nisa.

„Da, bineînțeles, nu neapărat de România, ci de oamenii din România, de familie, de prieteni. Eu vorbesc cu copiii mei doar în română, dar mi se pare ceva absolut normal pentru că limba maternă este cea în care îți pot exprima cel mai bine sentimentele și emoțiile și așa este cel mai bine pentru a putea ține legătura cu familia extinsă, cu bunicii, cu verișorii. De fapt, în casă se vorbesc patru limbi, dar eu comunic cu copiii doar în română (…) Îmi lipsesc oamenii, dar sunt norocoasă că mă aflu într-o destinație frumoasă și vin mulți prieteni în vacanță și ne vedem”, a spus Anca Lungu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

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Foto: Instagram

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