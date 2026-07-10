Jessica Alba și Danny Ramirez, mai îndrăgostiți ca niciodată. Actrița a publicat imagini rare din vacanța lor în Italia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jessica Alba traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa personală. Actrița s-a bucurat de o vacanță în Italia alături de iubitul ei, Danny Ramirez, iar imaginile publicate pe Instagram îi surprind pe cei doi în ipostaze tandre.

Jessica, în vârstă de 45 de ani, a distribuit o serie de fotografii și videoclipuri din escapada lor, care dezvăluie momente speciale petrecute împreună. Într-una dintre imagini, actrița poartă un costum de baie maro, fără bretele, în timp ce partenerul său, Danny Ramirez, în vârstă de 33 de ani, o sărută pe umăr.

Galeria include și momente petrecute la bordul unei ambarcațiuni, unde cei doi se bucură de un pahar de vin și de gustări, dar și imagini cu Jessica făcând plajă pe o placă de paddleboard. Pentru o altă zi petrecută la malul mării, vedeta a ales un costum de baie roșu cu imprimeu. Actrița le-a oferit urmăritorilor și câteva imagini cu preparatele savurate pe plajă, iar vacanța s-a încheiat cu o plimbare într-un Fiat Jolly albastru.

„Ciao, Italia”, a scris Jessica în descrierea postării.

În ultimele luni, actrița și Danny Ramirez au fost văzuți împreună în repetate rânduri, însă aleg să vorbească foarte puțin despre relația lor. Cele mai recente imagini din Italia sunt printre puținele în care Jessica îi include pe amândoi în aceeași postare pe rețelele de socializare.

Jessica Alba a divorțat după 17 ani de mariaj

Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren s-a finalizat în luna martie a acestui an. Primele zvonuri potrivit cărora cei doi se îndreptau spre despărțire au apărut în februarie 2025, după ce actrița a depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles. Conform documentelor legale, aceasta a invocat diferențe ireconciliabile și a precizat că data separării a fost 27 decembrie 2024.

De altfel, Jessica Alba a confirmat despărțirea în ianuarie 2025, după ce presa a început să scrie despre iminența divorțului.

„M-am aflat într-un parcurs de transformare și regăsire de sine ani la rând, atât individual, cât și în parteneriatul meu cu Cash. Sunt mândră de felul în care am crescut ca cuplu în căsnicia noastră pe parcursul celor 20 de ani care au trecut, dar acum este timpul să ne îmbarcăm într-o nouă etapă de creștere și evoluție, ca indivizi”, a scris aceasta pe contul său de Instagram la vremea respectivă.

Actrița a adăugat:

„Mergem înainte cu dragoste, bunătate și respect unul pentru celălalt și vom rămâne pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân cea mai importantă prioritate a noastră și vă cerem să ne respectați intimitatea în acest moment”.

Jessica Alba, detalii despre viața personală

Jessica Alba a vorbit deschis despre modul în care își protejează relațiile, într-o perioadă în care trăiește o nouă poveste de dragoste. Actrița, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit că încearcă să păstreze controlul asupra imaginii sale publice, într-o lume în care oricine poate fotografia sau filma orice moment.

Într-un interviu acordat revistei ELLE și publicat pe 27 mai, vedeta a explicat cât de dificil este să ai o relație în lumina reflectoarelor.

„Nu pot controla faptul că acum toată lumea are o cameră și posibilitatea de a te filma. Când ieși în lume, ai impresia că ești într-o grădină zoologică”, a declarat Jessica Alba.

Vedeta spune că a învățat să gestioneze mai bine atenția publică și consideră că propriile conturi de socializare sunt singurul loc în care poate controla modul în care este prezentată viața sa.

„Singurul lucru pe care am reușit să-l fac este să încerc să controlez povestea cât mai mult prin intermediul propriilor rețele sociale. Am descoperit că este singurul loc în care simt că am control asupra modului în care este prezentată viața mea”, a explicat actrița.

Potrivit unor surse apropiate, Jessica Alba și Danny Ramirez s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și au fost apropiați înainte ca relația lor să devină romantică.

Vedeta a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, a înțeles că relațiile reale sunt diferite de poveștile romantice prezentate în filme.

„Nu este întotdeauna ca într-un film sau într-o comedie romantică”, a spus actrița.

Jessica Alba a explicat că iubirea se regăsește și în gesturile simple, de zi cu zi.

„Uneori iubirea înseamnă doar să stai lângă cineva când nu se simte bine și să-i masezi capul sau să îi permiți să își descarce nervii și să îi oferi spațiu. Dar să fii acolo în continuare și să știi că nimic din ceea ce poate face nu te va îndepărta”, a concluzionat actrița.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro