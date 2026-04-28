Motivul pentru care Sorin Bontea riscă să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Ce a încălcat celebrul chef

O simplă activitate în mediul online s-a transformat într-un proces costisitor pentru Sorin Bontea. Tribunalul București a explicat pe larg motivele pentru care celebrul chef va trebui să achite o sumă considerabilă către Antena Group, respingând argumentele acestuia, care invocase existența unui „acord informal”. Hotărârea, care nu este definitivă, scoate în evidență o clauză contractuală extrem de strictă și modul în care 48 de postări pe internet au declanșat o penalizare de 100.000 de euro.

Clauza de 100.000 de euro: Ce a încălcat Sorin Bontea

Conform informațiilor publicate de Paginademedia.ro, disputa juridică a pornit de la o prevedere din contractul semnat de Sorin Bontea cu Antena Group în urmă cu mai mulți ani.

Documentul stipula că vedeta era obligată să obțină acordul scris al trustului pentru orice apariție în alte emisiuni sau pentru realizarea de „materiale online” în colaborare cu terți. În cazul nerespectării acestei condiții, contractul prevedea o penalitate fixă de 100.000 de euro.

Reprezentanții Antena Group au susținut în instanță că, în perioada 2022–2023, chef-ul ar fi publicat 48 de materiale publicitare pentru diferite branduri, fără a avea aprobarea necesară.

„Materiale online”, o noțiune vagă

În fața instanței, Sorin Bontea ar fi încercat să combată acuzațiile, susținând că termenul de „materiale online” nu este suficient de clar definit și poate fi interpretat în mai multe moduri.

Mai mult, acesta ar fi afirmat că postările realizate de el nu ar intra sub incidența clauzei respective, ci ar ține de alte prevederi contractuale. De asemenea, ar fi invocat dreptul la liberă exprimare și la propria imagine, subliniind că această clauză ar fi fost una standard, impusă de trust.

Un alt argument important adus de vedetă ar fi fost existența unui „acord informal”, menționând că, în practică, aprobările pentru colaborări erau oferite tacit de către departamentul de PR al Antena Group.

De ce a dat dreptate instanța trustului Antena Group

Judecătorii Tribunalului București nu au fost convinși de argumentele prezentate de Sorin Bontea și au decis în favoarea trustului media.

Instanța a stabilit că limitările privind exprimarea, atunci când sunt acceptate prin contract, sunt legale și frecvent întâlnite în domeniul media. În plus, magistrații au considerat că noțiunea de „materiale online” este suficient de clară în contextul actual, incluzând atât postări pe rețelele sociale, cât și conținut promoțional.

De asemenea, s-a subliniat că prevederea contractuală nu a fost impusă unilateral, ci a fost rezultatul unei negocieri între două părți profesioniste.

Un aspect esențial în decizia instanței a fost faptul că, deși pentru anumite colaborări existau dovezi ale unui acord, în cazul unor campanii, precum cele pentru Borotalco și Medusa, Sorin Bontea nu a putut demonstra că ar fi avut acceptul necesar.

Judecătorii au concluzionat că și o singură abatere este suficientă pentru activarea clauzei penale, suma de 100.000 de euro fiind stabilită anticipat de ambele părți prin contract.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul București pe 17 aprilie nu este una finală. Sorin Bontea are posibilitatea de a face apel, ceea ce înseamnă că procesul ar putea continua.

