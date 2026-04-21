Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group. Ce sumă fabuloasă trebuie să plătească, conform deciziei instanței

Sorin Bontea este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, și alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, formează o echipă excepțională în juriul emisiunilor culinare, devenind astfel o figură cunoscută la nivel național.

Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group

În luna octombrie a anului 2023, Antena 1 a anunțat înlocuirea primilor 3 jurați ai formatului Chefi la cuțite: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Motivul despărțirii – Refuzul celor 3 jurați de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Antena Group a decis să deschidă mai multe procese împotriva celor trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care au demisionat de la emisiunea „Chefi la Cuțite”, atât procese individuale, cât și unul colectiv.

Jurnaliștii de la Pagina de Media afirmă că Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1 și trebuie să plătească daune în valoare de 100.000 de euro. Plus 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 30 de zile.

„Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 de euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, notează sursa citată că se arată în decizia instanței.

Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale

Chef Sorin Bontea nu s-a ferit niciodată să vorbească și despre perioada anterioară celebrității, dezvăluind lucrurile mai puțin plăcute prin care a trecut la începutul carierei.

Chef-ul a dezvăluit că nu a avut parte de un traseu ușor către cariera de succes pe care o are acum și a intrat în lumea gastronomiei ca ajutor de bucătar la vârsta de doar 16 ani.

„Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular atunci ‘burnout’, nici ‘depresie’, nici ‘bullying’. Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni. Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni. Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar nefiind clar definite interacțiunile astea, nici nu ne băteam capul prea mult cu ele, treceam peste și ne vedeam de treabă”, a declarat Sorin Bontea pentru Viva.ro.

Foto: PR, Instagram

