Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a zis că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei cu Dan Alexa: "Vreau să..."

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu a anunțat oficial că divorțează

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a transmis Andreea pe social media.

Andreea Popescu a ținut să sublinieze faptul că nu a fost vorba de infidelitate din partea soțului ei.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a subliniat Andreea.

Andreea Popescu, despre legătura cu Dan Alexa

Presa mondenă a scris în ultimele zile despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Contactată de CANCAN.RO, Andreea Popescu a preferat să se rezume la declarații discrete și a punctat faptul că în acest moment trece printr-o perioadă în care își dorește liniște și vrea să se concentreze pe vindecarea sa.

„Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele, atâta tot”, a spus Andreea Popescu pentru sursa citată.

Andreea Popescu și soțul ei, Raraș Cojoc, aveau contract prenupțial

În urmă cu câteva luni, în cadrul unui podcast la care Andreea Popescu a fost invitată, aceasta a declarat că soțul său s-a născut într-o familie bună și i s-a părut corectă decizia de a semna contractul prenupțial, pentru ca ea să nu beneficieze de nimic în cazul unui divorț.

„Socrul meu a muncit toată viața lui, împreună cu soacra mea. Cum ar fi fost ca în cazul unui divorț, eu să beneficiez de munca oamenilor? Nu este corect, nu este normal”, declara Andreea, în urmă cu ceva timp.

Foto: Instagram

