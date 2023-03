Fiica Reginei Rania a Iordaniei, Prințesa Iman, s-a căsătorit. Imagini inedite de la nunta fastuoasă

Prințesa Iman și Jameel Alexander Thermiotis s-au căsătorit. Fiica Reginei Rania și a Regelui Abdullah al II-lea a fost condusă la altar de fratele ei, Prințul Hussein, care a și postat pe contul său de Instagram câteva imagini din timpul ceremoniei.

„Recunoscător pentru toate amintirile prețioase pe care le împărtășim și bucuros să vă văd sărbătorind astăzi nunta voastră… Vă doresc, dragi Iman și Jameel, o viață întreagă de binecuvântări și fericire împreună”, a fost mesajul Prințului Hussein.

De asemenea, și Regina Rania a făcut publice mai multe fotografii cu fiica sa și cu ginerele ei. În plus, i-a transmis Prințesei Iman un mesaj emoționant.

„Iman, mă rog ca acest următor capitol din viața ta să îți aducă la fel de multă bucurie, dragoste și zâmbete pe cât ne-ai adus nouă de-a lungul anilor. Felicitări miresei și mirelui!”, a scris Regina Rania pe contul său de Instagram.

Prințesa Iman a avut o apariție extrem de elegantă, purtând o rochie Dior, pe care a accesorizat-o cu o diademă și cu un voal lung. Soțul său, Jameel Alexander Thermiotis a optat pentru un costum clasic, negru.

Prințesa Iman, în vârstă de 26 de ani, este fiica cea mare a Reginei Rania și a Regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei. Ea a studiat la Universitatea Georgetown din Washington, D.C., călcând pe urmele fratelui ei mai mare, prințul moștenitor Hussein, în vârstă de 28 de ani, a relatat The National. Thermiotis s-a născut în Caracas, Venezuela, în 1994 și este de origine greacă, potrivit The National. El lucrează în domeniul financiar în New York.

Anul trecut, Curtea Regală Hașemită a anunțat oficial logodna Prințesei Iman bint Abdullah cu finanțatorul Jameel Alexander Thermiotis .

„Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța logodna Alteței Sale Regale Prințesa Iman bint Abdullah al II-lea cu domnul Jameel Alexander Thermiotis, marți, 5 iulie 2022. Curtea Regală Hașemită transmite sincere felicitări Alteței Sale Regale Prințesa Iman și domnului Thermiotis cu această ocazie și le dorește o viață plină de fericire”, a scris Curtea, „în prezența Majestăților Lor Regele Abdullah al II-lea și Regina Rania Al Abdullah, precum și a Altețelor Lor Regale Prințul Moștenitor Al Hussein bin Abdullah al II-lea, Prințul Hashem bin Abdullah al II-lea și Prințesa Salma bint Abdullah al II-lea, pe lângă membrii familiei domnului Thermiotis”.

Foto: Instagran

