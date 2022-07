Fiica Reginei Rania a Iordaniei, Prințesa Iman, s-a logodit. Cum arată inelul cu diamant

Curtea Regală Hașemită a anunțat oficial logodna Prințesei Iman bint Abdullah cu finanțatorul Jameel Alexander Thermiotis. Iman a purtat o rochie albă fluidă cu un guler împodobit în fotografia cuplului. Inelul ei de logodnă cu diamante este, de asemenea, expus în portretul oficial.

Prințesa Iman a Iordaniei s-a logodit

Prințesa Iman, în vârstă de 25 de ani, este fiica cea mare a Reginei Rania și a Regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei. Ea a studiat la Universitatea Georgetown din Washington, D.C., călcând pe urmele fratelui ei mai mare, prințul moștenitor Hussein, în vârstă de 28 de ani, a relatat The National. Thermiotis s-a născut în Caracas, Venezuela, în 1994 și este de origine greacă, potrivit The National. El lucrează în domeniul financiar în New York.

„Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța logodna Alteței Sale Regale Prințesa Iman bint Abdullah al II-lea cu domnul Jameel Alexander Thermiotis, marți, 5 iulie 2022. Curtea Regală Hașemită transmite sincere felicitări Alteței Sale Regale Prințesa Iman și domnului Thermiotis cu această ocazie și le dorește o viață plină de fericire”, a scris Curtea, „în prezența Majestăților Lor Regele Abdullah al II-lea și Regina Rania Al Abdullah, precum și a Altețelor Lor Regale Prințul Moștenitor Al Hussein bin Abdullah al II-lea, Prințul Hashem bin Abdullah al II-lea și Prințesa Salma bint Abdullah al II-lea, pe lângă membrii familiei domnului Thermiotis”.

Mesajul transmis de Regina Rania

O mamă extrem de mândră în aceste momente, Regina Rania a postat prima fotografie publică a cuplului pe Instagram pentru cei aproape 7 milioane de urmăritori ai săi: „Felicitări, draga mea Iman; zâmbetul tău a fost întotdeauna un dar al iubirii pe care l-am prețuit din ziua în care te-ai născut. Îți doresc ție și lui Jameel o viață plină de dragoste și râsete!”, a scris Regina Rania a Iordaniei.

Prințesa Iman, în vârstă de 25 de ani, este al doilea copil al Regelui Abdullah al II-lea și al Reginei Rania a Iordaniei. Ea are o soră, prințesa Salma, în vârstă de 21 de ani, și doi frați, prințul moștenitor Hussein, în vârstă de 28 de ani, și prințul Hashem, în vârstă de 17 ani. Bunicul prințesei a fost regele Hussein, iar bunica ei este prințesa Muna, născută în Anglia.

Foto: Arhiva ELLE

