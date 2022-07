Iulia Vântur, prima reacție după ce s-a speculat că relația dintre ea și Salman Khan ar fi ajuns la final

Iulia Vântur s-a bucurat în România de o carieră în plină ascensiune, având în vedere succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. Fosta prezentatoare TV a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de mai bine de 10 ani și au fost mereu rezervați în ceea ce privește declarațiile privind viața lor personală. Artista a petrecut o bună perioadă de timp în România, departe de India și partenerul său, iar fanii i-au urmărit cu mare atenție fiecare apariție, atât pe social media, cât și în presă sau la posturile de televiziune.

Fanii care o urmăresc pe social media au fost destul de surprinși să vadă că artista apreciază în ultima vreme mai multe postări care conțin citate motivaționale despre despărțire.

Prezență constantă în social media, Iulia Vântur a transmis un mesaj pertinent celor care au lansat supoziții cu privire la despărțirea ei de Salman Khan prin intermediul unui InstaStory, menit a pune capăt acestor zvonuri.

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație’. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles’ pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea’ nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși… vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!’, a scris Iulia Vântur, în mediul online.