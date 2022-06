Bogdan Vlădău, declarații despre relația pe care a avut-o cu Iulia Vântur

Bogdan Vlădău și soția lui, Gina Chirilă, au fost invitați în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță. Cei doi au vorbit despre relația lor, provocările din spatele vieții de model, dar și despre experiențele din trecut.

Cu mult înainte ca Bogdan Vlădău să formeze un cuplu cu Gina Chirila, el a fost împreună cu Iulia Vântur. Acesta a făcut câteva mărturisiri despre relația de scurtă durată pe care au avut-o.

„Am avut o relație foarte frumoasă (n.r- cu Iulia Vântur), foarte scurtă ce-i drept. Da, un om foarte mișto din toate punctele de vedere”, a spus Bogdan Vlădău. „ Dar eu nu am probleme cu trecutul”, a adăugat Gina Chirilă.

Bogdan Vlădău și Gina Chirila au discutat în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță și despre începutul relației lor. Aceștia trăiesc de 10 ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit civil în vara anului 2017. În mai 2020 au devenit pentru prima dată părinți, modelul aducând pe lume o fetiță, Katia.

„Avea 18 ani împliniți când ne-am cunoscut. Era Facebook-ul atunci în vogă și am zis să-i scriu. Aveam vreo 32 de ani atunci. Mă știa lumea și încă eram foarte jucător pe piață. Am văzut-o pe Facebook și a început pur și simplu ca o glumă. I-am scris, nu mi-a răspuns foarte mult timp, cred că vreo două luni. La un moment dat mi-a răspuns ceva pe lângă subiect și am insistat. Până la urmă a acceptat”, a povestit Bogdan Vlădău.