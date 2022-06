Jorge, declarații surprinzătoare despre momentele de infidelitate din căsnicia lui: „Am evoluat ca și cuplu”

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi.

Artistul a vorbit într-un interviu recent despre relația cu actuala lui soție, dezvâluind detalii inedite despre povestea lui de dragoste, dar și despre momentele de infidelitate care au umbrit relația lor, Jorge recunoscând că și-a înșelat soția.

„Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu”, a spus Jorge într-un interviu acordat publicației VIVA!.

Artistul se declară acum un soț fericit și se mândrește cu faptul că el și soția lui au reușit să treacă peste momentele dificile din relația lor.

„Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat”, a mai spus el pentru sursa citată.

Foto: Instagram

