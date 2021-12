Ce a dezvăluit Lavinia Pîrva despre al doilea copil cu Ștefan Bănică: „Mamă cu normă întreagă”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt într-o relație din 2013. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2017, iar în 2019 au devenit părinții unui băiețel, pe nume Alexandru.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Lavinia Pîrva a făcut vorbit deschis despre viața ei ca mamă.

„Am ales să fiu mamă cu normă întreagă. M-a ajutat foarte mult mama mea, a stat cu mine zi de zi. Acum a plecat la Timișoara să mai respire și ea, dar mă bucur că am ales ca Alex să nu crească cu nicio bonă, ci cu mama sau bunica. Sunt mândră că nu a fost nevoie ca cel mic să stea prea mult alături de altcineva. A crescut frumos, doar că știi și tu cum e perioada asta de la 2 ani și jumătate.”, a povestit Lavinia Pârva.

Întrebată de Cătălin Măruță despre al doilea copil, ea a spus că nu își mai dorește.

„În momentul ăsta nu mă gândesc deloc la asta, îmi e suficient. Îmi și imaginez să am 2-3 ca Alexandru, nu cred că aș face față. Alexandru cântă, dansează și e chiar talentat. Cumva el a auzit mereu muzică și s-a născut direct pe scenă.”, a mai spus vedeta.

Recent, Lavinia Pîrva a fost invitată în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, găzduită de actorul Marius Manole. Cu ocazia asta, cântăreața a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Ștefan Bănică.

„Îl admiram ca orice român pentru că este un artist foarte iubit. Dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi ajunge aici. Avem o prietenă comună, despre care evident nu știam detaliile astea, dar la un moment s-a întâmplat să aflu de la prietena mea că se cunoaște foarte bine cu Ștefan. Întâmplător ne-am întâlnit într-un anumit context și de acolo am continuat să ne cunoaștem. A fost o chestie pur întâmplătoare.”

De asemenea, artista a continuat să povestească faptul că atunci când l-a cunoscut pe celebrul artist, i-a adresat o întrebare surprinzătoare.

„Prima dată când l-am cunoscut pe Ștefan l-am întrebat dacă este machiat pentru că întotdeauna mi-am pus această întrebare, dacă se machiază, își dă cu rimel. A început să râdă, așa are ochii. Evident că nu era machiat. Este foarte atent la ce mănâncă, e un tip echilibrat. E un om care muncește enorm, e perfecționist. Cred că s-a născut cu această voință și dorință de a reuși și de a face lucrurile aproape perfect. Îl ador ca actor, ca artist. (…) Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă iubire.”

Cântăreața a vorbit și despre știrile false care au apărut în presă cu privire la relația ei sau viața personală. „Când am oficializat relația cu Ștefan, ei au spus că eu am stat în portbagajul mașinii și mă ascundeam acolo. Sau la un moment dat au scris că sunt bolnavă de glandă tiroidă”, a adăugat Lavinia Pîrva în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

În urmă cu un an, au apărut zvonuri în presă, conform cărora ea și Ștefan Bănică ar divorța, după ce artista a fost surprinsă fără verighetă pe deget. Lavinia Pîrva a pus capăt acestor speculații prin intermediul unui mesaj publicat pe contul personal de Instagram. „Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța altă treabă nu are! Doamne mare ți-e grădina!

„Cum să ghicești așa în stele divorțul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipsește de pe deget? Hai că de data asta n-ați zis nimic de „surse din anturajul cuplului”, asta mai lipsea! Voi purtați tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal?”, a mai scris cântăreața.

Lavinia Pîrva a adăugat faptul că lipsa unei verighete nu denotă și un divorț. Ba mai mult decât atât, a menționat că ea și Ștefan Bănică sunt foarte îndrăgostiți. „Dragi cetățeni din presă, nu mai sunt subiecte interesante? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor, lipsa locurilor din spitale? Dacă considerați că acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei (wow !) de pe degetul meu, atunci vă spun ca să dormiți liniștiți! Când voi divorța, vă sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!!!!!!”, și-a încheiat cântăreața mesajul de pe Instagram.

Foto: Instagram

