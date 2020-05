Celebritățile care au vorbit public despre divorțul lor și cum le-a afectat viața

Viața unei celebrități nu este întotdeauna ușoară, faptul că trebuie constant să te afli în atenția publicului, iar viața și decizile tale devin complet publice, ceea ce nu este un lucru deloc ușor de la sine. Iar atunci când vine vorba despre relații, toată lumea începe să-și dea cu părerea, în necunoștință de cauză.

Iată însă câteva dintre celebritățile care au ales să vorbească deschis despre relațiile lor care au dus la divorț și să dezvăluie modul în care au perceput și au trecut peste această situație.

Katie Holmes

Katie Holmes și Tom Cruise s-au căsătorit în 2006, au divorțat în 2012 și au o fetiță împreună, Suri Cruise, născută în 2006. După separare, Holmes s-a mutat în New York alături de fica sa. Într-un interviu acordat revistei InStyle, Holmes a deschis subiectul divorțului și a explicat modul prin care a reușit să treacă peste.

„A fost o perioadă de timp foarte intensă. A fost foarte multă atenție asupra noastră și mai aveam și un copil mic. Am avut câteva momente amuzante în special când ieșeam în public”, a spus ea. „Foarte mulți oameni pe care nu-i cunoșteam mi-au devenit prieteni și m-au ajutat, iar asta iubesc cel mai mult la orașul acesta”.

Ben Affleck

Ben Affleck și Jennifer Garner au început să iasă împreună în 2004, s-au căsătorit în 2005 și s-au separat în 2015. În 2018, au finalizat divorțul, iar, recent, Ben Affleck a vorbit despre divorț într-un interviu cu New York Times. „Acest divorț este cel mai mare regret din viața mea”, a declarat publicației.

„Rușinea este foarte toxică. Nu există niciun produs secundar pozitiv al rușinii. Este un amestec de senzație toxică, hidoasă, de o valoare scăzută și de autodepășire de sine”. Affleck a continuat prin a dezvălui și lupta sa cu dependența de alcool, ceea ce a dus la probleme în căsnicie.

Brad Pitt

În 2017, Brad Pitt a vorbit despre divorțul său cu Angelina Jolie în revista GQ. „Am auzit un avocat spunând că nimeni nu câștigă la tribunal – este doar vorba despre cine va fi mai rănit”, a spus el. „Și pare să fie adevărat, pierzi un an doar ca să te pregătești pentru proces și să-ți formezi argumentele și este pur și simplu o investiție în ură. Iar, din fericire, partenera mea îmi dă dreptate”, a spus actorul.

Brad și Angelina s-au cunoscut la filmările peliculei Mr. and Mrs. Smith, în 2004, pe vremea când Pitt era încă căsătorit cu Jennifer Aniston, aceștia divorțând la scurt timp, în 2005. În 2010, Jolie a depus actele pentru divorț, care încă nu s-a finalizat. Jolie și Pitt au împreună șase copii – Maddox, 18 ani, Pax, 16 ani, Zahara, 15 ani, Shiloh, 13 ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 11 ani. În același interviu, Pitt a vorbit și despre modul în care divorțul s-a reflectat asupra copiilor: „Este foarte, foarte trist pentru copii să-și vadă deodată familia destrămată”, a spus acesta. „Obiectivul nostru este ca toți să iasă oameni mai puternici și mai buni din asta – nu există alt rezultat”.

Ashton Kutcher

În 2013, Ashton Kutcher a anunțat pe Twitter faptul că urmează să divorțeze de Demi Moore prin următorul mesaj: „Mereu voi prețui timpul petrecut cu Demi. Căsnicia este una dintre cele mai grele lucruri din lume, iar din păcate căteodată nu funcționează. Iubire și Lumină, AK”.

Ashton și Demi și-au început relația în 2003, care s-a sfârșit prin o separare dificilă și divorț în 2013. Anul acesta, în februarie, Kutcher a redeschis subiectul și a explicat că încă le iubește pe fetele lui Demi, alături de care a petrecut 10 ani. „Le iubesc. Nu mă voi opri niciodată din a le iubi, a le respecta, a le onora și a le susține în orice ar face”, a spus acesta.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin

Gwyneth Paltrow a mărturisit motivul din spatele divorțului său de cântărețul Coldplay, Chris Martin, într-un interviu pentru revista Marie Claire din 2015. „Mi-am construit viața încercând să fiu ceea ce-și dorește toată lumea și la un moment dat nu am mai putut”, a spus ea. „Ajunsesem să mă simt de parcă nu aveam dreptul să am nevoi și trebuia să demonstrez mereu faptul că sunt specială și valoarea personală prin a face diverse lucruri și prin a avea grijă de toți ceilalți. Iar din cauza asta m-am cam lovit de un perete”.

Cei doi s-au cunoscut la un concert Coldplay în 2002 și s-au căsătorit anul următor, având doi copii împreună, Apple și Moses. În 2014, cei doi au făcut împreună un comunicat în care au anunțat faptul că se „separau conștient” și au finalizat divorțul în 2016. Din fericire, aceștia au reușit să păstreze o relație amicală de dragul copiilor și se consideră în continuare o familie funcțională, fără a fi implicați romantic.

Anna Faris și Chris Pratt

Anna Faris și Chris Pratt s-au cunoscut în timpul filmărilor la pelicula Take Me Home Tonight în 2007, pe vremea când Faris era încă împreună cu Ben Indra. La scurt timp după cei doi au divorțat, iar Anna a început o relație cu Chris. Cei doi s-au căsătorit în 2009 și după trei ani au avut un băiat, pe nume Jack. În 2017, cei doi au divorțat și au postat amândoi mesajul următor: „Încă există multă iubire, vom prețui mereu timpul petrecut împreună și mereu vom păstra un respect enorm, unul față de celălalt”.

În 2019, Anna a vorbit despre despărțirea de Chris în podcastul „Divorce Sucks!”. „Este foarte dificil să te separi complet de o persoană cu care ai petrecut 10 ani de relație, cum poți renunța la persoana aceea din punct de vedere emoțional?”. Actrița a continuat prin a exprima faptul că este foarte fericită că, în continuare, există iubire și respect reciproc.

Pratt a vorbit și el despre subiect într-un interviu din 2018 cu Entertainment Weekly, în care a spus: „divoțul este neplăcut. Dar, la sfârșitul zilei, avem un copil minunat care are doi părinți care îl iubesc foarte mult”. Acesta a continuat prin a spune și el cam același lucru ca și Anna. „Încercăm să găsim o modalitate prin care să trecem peste asta, dar în același timp, să rămânem prieteni și să fim buni unul cu celălalt. Nu este ideal, dar da, cred sincer că amândoi o ducem mai bine așa”.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon și Ryan Phillippe s-au cunoscut în 1997 și s-au căsătorit după doi ani de relație, în 1999. Au 2 copii, dar în 2006 au anunțat că vor divorța. În 2008, Reese a povestit despre impactul negativ pe care l-a avut divorțul asupra sa. „Există niște lucruri în viață cu care este foarte greu să te împaci, cum ar fi divorțul”, a spus aceasta revistei Parade.

„Să arăți cu degetul este ușor. Nu am timp de ură și negativitate în viața mea. Pur și simplu nu există loc pentru asta. Atunci când iei niște decizii greșite, trebuie să-ți și asumi responabilitatea: Care parte din asta este vina mea?”, a spus ea.

Drew Barrymore

Drew Baryrmore și Will Kopelman s-au căsătorit în 2012 după o relație de un an, aceasta fiind prima căsnicie a lui Kopelman și a treia pentru actriță. Ei au doi copii împreună, dar au decis să se despartă în 2016. Cuplul a făcut o declarație comună, în acel an, celor de la revista People, anunțând separarea lor.

„Din păcate familia noastră se va separa din punct de vedere legal, însă asta nu înseamnă că nu vom rămâne o familie”, spune declarația. „Divorțul poate fi perceput ca fiind un eșec, dar în cele din urmă îți găsești liniștea știind că viata merge înainte.”

În 2016, Barrymore a vorbit deschis despre divorțul ei, invitată fiind în emisiunea Chelsea, conform celor de la Today. „Când te desparți de cineva atât de important din viața ta, te simți de parcă ai fi cea mai mare dezamăgire. Este atât de rușinos și dificil să treci prin așa ceva, chiar și în privat”, a declarat actrița.

Katy Perry

Katy Perry a vorbit deschis despre divorțul de Russell Brand în filmul „Katy Perry: o Parte din Mine”, în 2012. „Mi-am spus mie însămi că, după ce-mi voi găsi jumătatea, nu voi fi niciodată pusă în situația de a alege între partenerul meu și cariera mea”, a spus ea. „Am această încredere că pot echilibra toate aspectele vieții, cariera și viața mea personală și nu numai. Știu că voi face tot posibilul să nu eșuez și am făcut tot ce am putut, dar tot am dat greș.”

Perry a spus celor de la MTV News că, deși i-a fost greu să abordeze subiectul divorțului, tot a ales să-l includă pe fostul ei soț, sperând ca fanii ei să fie inspirați de îndărjirea ei, trecând printr-o perioadă dificilă. „Scopul a fost să mă puteți vedea că, în ciuda faptului că am avut probleme personale, nu m-am schimbat și am rămas perseverentă în legătură cu acest vis pe care l-am avut toată viața mea. Sper ca oamenii să fie inspirați de povestea mea”, a declarat Perry.

Mariah Carey

Mariah Carey a descris prin ce a trecut când a divorțat de Nick Cannon în 2016, într-un interviu acordat publicației Complex. Carey și Cannon s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii. Cuplul a confirmat zvonurile legate de separare în 2014 și divorțul a fost finalizat după doi ani.

„Nu m-am gândit niciodată că voi avea copii cu cineva, ca după aceea să divorțez de acea persoană”, a spus ea. „Asta este viața, așa a fost să fie. Acum este în regulă, dar de dragul copiilor mei aș fi sperat să nu se fi întâmplat așa.”

Heidi Klum

Modelul Heidi Klum a mărturisit că a fost foarte afectată de stresul provocat de divorțul ei foarte mediatizat, dar în ciuda dificultăților, copiii au rămas prioritatea ei. În 2012, Klum a declarat revistei Elle că: ”Mă simt de parcă aș fi în mijlocul unei tornade. Trăirile pe care le simți în sinea ta sunt ca o tornadă. Pe deasupra, te lovește și toată presiunea creată de cei din jur. Până la urmă asta este viața, oricât de complicată ar părea ea”. Klum și Seal s-au întâlnit prima oară în 2003 și s-au căsătorit în 2005. Au avut împreună trei copii biologici și Seal a adoptat fica lui Klum dintr-o relație anterioară.

Cei doi au anunțat că se vor separa în 2012, iar până în 2014 divorțul lor a fost finalizat. În același interviu acordat celor de la Elle, Klum a explicat de ce au ales ca despărțirea lor să fie cât mai privată posibil. „Nu vreau să mă pronunț în legătură cu suișurile și coborâșurile pe care le-am avut. Fiecare cuplu trece prin anumite lucruri. Din nefericire, noi suntem persoane publice, deci totul este urmărit de ochii lumii”, a spus ea. „Totuși nu văd de ce ar trebui să fie publicate toate părțile negative ale unei separări, nu este normal pentru copiii noștri să vadă că peste tot în media se vorbește despre anumite aspecte care ar trebui să rămână private”.

Jenna Dewan

După ce Jenna Dewan a anunțat în 2018 divorțul de Channing Tatum, aceasta a dezvăluit celor de la Women’s Health că a fost o experiență care a ajutat-o să crească pe plan personal, în ciuda faptului că nu i-a fost deloc ușor. „Simt că sunt pe o cale ascendentă”, a spus Jenna. „Bineînțeles că a fost dificil să trec printr-o astfel de schimbare, mai ales că toată lumea și-a dat cu părerea în legatură cu situația mea.”

Tatum și Dewan s-au întâlnit în 2006 pe platoul de filmare al peliculei Step Up. În 2009 cei doi s-au căsătorit și, după patru ani, au devenit părinți. Separarea amicală a cuplului a fost anunțată prin postările făcute de amândoi pe Instagram. „Despărțirea noastră a fost una plină de iubire. Am fost foarte îndrăgostiți unul de altul cu mulți ani în urmă și povestea noastră a fost una magică”. Divorțul celor doi a fost finalizat în 2019.

Text: Alexandra Dima

