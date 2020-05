NASA confirmă că Tom Cruise se pregătește să facă un film în spațiu

Actorul Tom Cruise și-a luat prin surprindere fanii cu o veste. Acesta se pregătește pentru o călătorie în spațiu pentru noul său proiect cinematografic în parteneriat cu NASA.

Jim Bridenstine, administratorul de la NASA, a confirmat vestea că Tom Cruise va filma la bordul Stației Spațiale Internaționale printr-o postare de pe pagina sa de Twitter. „NASA este încântată să lucreze alături de @TomCruise la un film la bordul Stației Spațiale!”, a fost mesajul scris de acesta marți seară.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASAs ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020