Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său: „Am un nume cu o istorie”

Radu Ștefan Bănică este fiul lui Ștefan Bănică din relația cu Camelia Constantinescu. Tânărul în vârstă de 19 ani este student la UNATC, secția Actorie, și urmează aceeași carieră precum cea a celebrului său tată.

Fiul lui Ștefan Bănică a vorbit într-un interviu pentru okmagazine.ro despre tatăl său. Radu Ștefan a mărturisit că în prezent se concentrează asupra vieții profesionale și că atunci cât era mic obișnuia să îi ceară sfaturi artistului. „Când eram mai mic, îi ceream mai tot timpul. Însă acum aş putea spune că „am prins schema”. Dar da, mă sfătuiesc cu tatăl meu ori de câte ori simt nevoia.”

Radu Ștefan recunoaște că nu este deloc ușor să poarte numele acesta celebru care are o istorie în spate. „Nu a existat niciun moment în care să vreau să nu fiu băiatul lui Ştefan Bănică. Însă, uneori, mi-aş fi dorit să nu fi fost o familie atât de cunoscută. Nu mi-a fost şi nu îmi este uşor să port acest nume celebru, pentru că, în anumite situaţii, s-au luat decizii în detrimentul meu pe baza acestui fapt, dar nu mă plâng. Am un nume cu o istorie, aşa că nu vreau să mă mai pun la mintea altora.”

În același interviu, Radu Ștefan a dezvăluit că are o relație foarte bună cu sora lui, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, dar și cu Alexandru, băiatul pe care artistul îl are cu actuala lui soție, Lavinia Pîrva. „Am o relaţie foarte bună, ne vedem destul de des. Sora mea a mai crescut şi am început să ieşim şi noi prin oraş la un suc sau la o îngheţată, lucru pe care îl ador, iar cu fratele meu mai mic mă joc cât mă ţine, este foarte haios şi plin de energie”, a adăugat Radu Ștefan pentru okmagazine.ro.

De asemenea, nu este pentru prima dată când Radu Ștefan vorbește despre relația cu frații săi. În trecut, acesta a povestit că se înțelege foarte bine și cu Andreea Marin.

Fiul lui Ștefan Bănică este obișnuit cu lumina reflectoarelor. În 2019, tânărul a susținut un moment special la concertul lui Ștefan Bănică de la Sala Palatului, alături de tatăl său. Radu Ștefan a fost și concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

Foto: Arhiva ELLE

