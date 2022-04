10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic

Mulți evită să se uite la filme horror din cauza poveștilor terifiante. În ultimii ani, s-au lansat tot mai multe pelicule de groază, semn că există un interes în această direcție. Iată o listă cu cele mai bune filme horror pe care să le urmărești chiar dacă nu ești fana acestui gen cinematografic.

1. The Frighteners

Filmul The Frighteners spune povestea unui bărbat pe nume Frank Bannister care în urma unui accident în care este și el rănit, soția lui, Debra, își pierde viața. După ce are loc acest eveniment tragic, renunță la meseria lui de arhitect și descoperă că are o serie de abilități prin intermediul cărora poate vedea, auzi și comunica cu cei morți. În momentul în care apare un spirit demonic, realizează că el este singurul care îl poate face să nu îi omoare pe cei vii.

2. Trick ‘R Treat

Pelicula Trick ‘R Treat prezintă mai multe povești care au loc de Halloween și în centrul cărora se află un răufăcător pe nume Sam. Deși este un film de groază, nu vei regăsi acea atmosferă înfricoșătoare cum probabil te-ai fi așteptat, ci mai degrabă o altfel de viziune asupra acestei zile de Halloween.

3. Warm Bodies

În filmul horror Warm Bodies, R este un zombie care o întâlnește pe Julie, pe care o salvează din mâinile altor creaturi. Julie se îndrăgostește de R, iar pelicula relatează relația pe care o au cei doi, în ciuda faptului că nu fac parte din aceeași lume.

4. The Exorcism Of Emily Rose

Jennifer Carpenter a interpretat-o pe Emily Rose în acest film despre exorcism, după cum ți-ai putut da seama din nume. Această peliculă prezintă un avocat care se ocupă de un caz de omucidere din neglijență în care e implicat un preot care a exorcizat o fetiță.

5. Hereditary

După ce moare Annie, soțul ei, fiul și fiica lor sunt îndurerați de dispariția ei. Familia apelează la diverse metode pentru a trece peste acest moment dramatic. Fiecare membru începe să aibă tot felul de experiențe terifiante care se află într-o strânsă legătură cu secretele, dar și traumele transmise generațiilor din familia lor.

6. The Ring

Filmul The Ring s-a remarcat datorită personajelor sale principale, dar și a poveștii care te va pune pe gânduri. Actrița Naomi Watts o interpretează pe Rachel, care investighează moartea a patru adolescenți, printre aceștia fiind și nepoata ei, care au murit după ce au vizionat o casetă video misterioasă.

7. The Lodge

În pelicula The Lodge, doi frați care și-au pierdut mama locuiesc împreună cu tatăl și cu logodnica acestuia. Chiar când încep să se obișnuiască și să accepte noua prezență feminină din viața lor, au loc mai multe evenimente înfricoșătoare și ciudate în casă.

8. Scary Movie

Scary Movie surprinde câțiva adolescenți care au lovit în mod accidental un bărbat atunci când conduceau și au aruncat cadavrul acestuia. După un an, sunt urmăriți de un cunoscut criminal în serie. Din această parodie nu lipsesc momentele terifiante care te vor ține în suspans, dar și cele extrem de amuzante.

9. The Night House

Beth este afectată profund de moartea soțului ei, Owen. Ea locuiește într-o casă pe lac și începe să investigheze ce anume s-a întâmplat cu soțul ei. Cu ocazia asta, descoperă adevărul din spatele dispariției sale, dar și alte secrete odată cu evenimentul acesta tragic.

10. Prince Of Darkness

Un secret care a fost păstrat vreme de mai mulți ani în subsolul unei biserici abandonate din Los Angeles iese la iveală după ce câțiva studenți și oameni de știință află că acolo există un recipient. Când deschid acest recipient, dezlănțuie, fără să își dorească acest lucru, un lichid bizar și o forță malefică.

