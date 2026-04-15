10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans

Nu trebuie să ocolești serialele acestea.

  de  Braslasu Iulia
Dacă ai puțin timp liber la dispoziție și totuși vrei să urmărești un serial captivant, iată câteva recomandări.

1. Watchmen

Watchmen pornește de la romanul cu același nume scris de Alan Moore și Dave Gibbons. Serialul începe cu revizitarea unei bucăți marcante și dureroase din istorie, și anume masacrul real din Tulsa din 1921. Regina King interpretează rolul unei detective mascate care investighează cum a fost ucis șeful ei. De aici, pornesc în lanț tensiunile, amenințările și ies la iveală secretele. 

2. My Name

My name este un serial dramatic și de acțiune sud-coreean în care o elevă de liceu e însetată să se răzbune pe criminalul care i-a omorât tatăl, care era gangster. Pe parcursul celor opt episoade, se alătură bandei din care a făcut parte și tatăl ei, învață să lupte și să îndure situații limite, dar se infiltrează și în divizia de narcotice a poliției, iar toate astea pentru a-și găsi dreptatea.

3. The Pacific

The Pacific îi are drept producători executivi pe Tom Hanks și Steven Spielberg. Miniseria de zece episoade surprinde trei pușcași marini americani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific. Doi dintre aceștia, Robert Leckie și Eugene Sledge, jucați de James Badge Dale și Joseph Mazzello, au scris memorii care au fost folosite ca surse principale de inspirație pentru serie. Din distribuție mai fac parte Rami Malek, Ashton Holmes și Jon Seda.

4. Kaleidoscope

Kaleidoscope este un serial compus din opt părți creat de către Eric Garcia. Episoadele, denumite după diverse culori, le poți urmări în ce ordine dorești, fără să pierzi părți esențiale din poveste, pentru că fiecare își propune să arate o fațetă diferită a jafului. Serialul se concentrează pe o echipă de infractori care are misiunea de a sparge un seif cel puțin complicat.

5. Echo

Cele cinci episoade ale serialului Echo creat de Marion Dayre o aduc în prim-plan pe Maya Lopez, care decide să se întoarcă în orașul ei natal din Oklahoma și să își cunoască adevăratele origini amerindiene. Dar, pentru a face asta, trebuie să facă pace cu trecutul ei violent și brutal.

6. The Continental

Dacă nu ai foarte mult timp la dispoziție, dar totuși poftă de ceva acțiune pe ecrane, iată o sugestie. Poți urmări The Continentinal, care are trei episoade și în care rolul principal e interpretat de către Mel Gibson. Cu o acțiune plasată în New York-ului anilor 1970, serialul urmărește ascensiunea lui Winston Scott ca proprietar al filialei din New York a hotelului Continental și organizația criminală din interiorul acestuia, condusă de Cormac O’Connor.

7. The Falcon and the Winter Soldier

Cele șase episoade din The Falcon and the Winter Soldier au ca fundament filmul Avengers: Endgame. Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) și Bucky Barnes/Soldatul Iernii (Sebastian Stan) formează o echipă aventuroasă și sunt pregătiți să se întâlnească cu dușmani din trecutul lor, dar și cu unii noi. Distribuția e formată din Desmond Chiam, Erin Kellyman, Wyatt Russell și Danny Ramirez.

8. Vigilante

În Vigilante, un copil asistă la moartea mamei sale, bătută de un bărbat. În sala de judecată, el vede cum criminalul primește o pedeapsă mult prea ușoară pentru crima comisă. Ani mai târziu, devine cadet la o academie de poliție, iar când iese în weekenduri îi pedepsește pe cei care comit ilegalități și le dă o lecție pe care el crede că o merită. 

9. Like a Dragon: Yakuza

Seria de jocuri Like a Dragon a inspirat serialul Like a Dragon: Yakuza. Cele șase episoade au o acțiune plasată între 1995 și 2005 și îl urmăresc pe Kazuma Kiryu. După ce își ispășește pedeapsa pe care o executa în închisoare, se întoarce la lumea criminală și întunecată pe care credea că a părăsit-o.

10. Band of Brothers

Band of Brothers este un serial creat de Tom Hanks și produs de el și Steven Spielberg. Cele zece episoade recreează atmosfera celui de-al Doilea Război Mondial și a misiunii pe care a avut-o Easy Company, o unitate a armatei. Miniseria include secvențe de violență de pe câmpul de luptă și cu împușcături care se apropie de cele reale. Din distribuție fac parte nume precum Scott Grimes, Damian Lewis, Matei Leitch, Ron Livingston și Shane Taylor.

