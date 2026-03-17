10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta

Totuși, uneori performanțele la box office sunt puțin mai complicate. Unele titluri pot livra cifre de box office perfect acceptabile și chiar pot aduce profit. Cu toate acestea, acestea sunt și filmele care nu au ajuns la potențialul lor financiar maxim. Unele s‑au transformat în filme cult, iar altele zac acum în obscuritate.

Iată 10 exemple de filme care au făcut mai puțini bani decât se aștepta, care exemplifică acest fenomen unic. Unele au avut parte de date slabe de lansare, altele au fost umbrite de alte premiere noi, iar anumite filme erau în afara curentului cultural la momentul lansării sau aveau bugete care făceau profitabilitatea o imposibilitate chiar și în cele mai bune circumstanțe. Oricare ar fi fost motivul, aceste 10 filme dintr-o varietate de genuri nu au obținut succesul la box office pe care atât de mulți îl așteptau.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

În primăvara lui 2008, Entertainment Weekly, ca parte a previziunilor pentru cele mai mari 10 filme ale verii, a prezis că Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull va strânge la box office 355,7 milioane de dolari. Aceste proiecții reflectau cât de monumental era așteptat să fie întoarcerea arheologului.

Când filmul a avut premiera în, Box Office Mojo a catalogat debutul de 126,9 milioane de dolari în patru zile drept „un început masiv”, dar a menționat că cifrele „pot părea o oarecare dezamăgire” având în vedere așteptările. Problema a fost că succesul neașteptat al Iron Man, peliculă care a avut premiera în aceleași timp.

Nimeni implicat în finanțarea lui Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull nu l-ar considera un eșec, având un total mondial de 700 milioane de dolari. Totuși, acel hype enorm de dinainte de lansare sugera că va face și mai mult.

King Kong (2005)

Remake‑ul din 2005 a debutat cu așteptări la fel de mari ca titlul său. Era primul film al lui Peter Jackson de la The Lord of the Rings: The Return of the King. Studioul Universal Pictures dorea ca filmul să atingă cifra de 75 milioane de dolari în primele cinci zile — un obiectiv asemănător cu The Fellowship of the Ring.

În schimb, King Kong a strâns doar 66,2 milioane de dolari în cinci zile, ceea ce a pus imediat Universal și pe Jackson în defensivă. Ba mai mult, The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch, and The Wardrobe a fost lansat cu succes cu cinci zile înainte și a depășit King Kong în America de Nord.

Chiar dacă King Kong a strâns 556,9 milioane de dolari la nivel mondial — o sumă care în mod normal ar fi considerată un succes — bugetul său uriaș și comparația cu trilogia Lord of the Rings i-au conferit reputația unui film care a „dezamăgit” la box office.

Watchmen (2009)

Orice adaptare cinematografică a acestei opere legendare a lui Alan Moore ar fi avut așteptări enorme la box office.Totuși, acest titlu era și marele proiect de după succesul lui Zack Snyder cu senzaționalul 300 din 2007. Watchmen, lansat în martie 2009, nu doar că trebuia să se ridice la reputația materialului său sursă, dar trebuia și să demonstreze că Snyder poate livra mai multe hituri la box office.

Înainte de lansare, speranța era ca Watchmen să aibă un debut și mai mare decât cele 70 milioane de dolari ale lui 300. Până la urmă, proiectul se baza pe un roman grafic și mai faimos și implica supereroi (deși în versiuni R-rated, sângeroase ale acestor personaje).

În realitate, Watchmen a deschis cu un 55,2 milioane de dolari decent, dar nu fenomenal, un număr care a venit ca o dezamăgire pentru mulți. Pentru orice alt film cu buget mare, rating R și o durată de 163 de minute, acel debut ar fi fost o victorie. Totuși, faptul că Watchmen nu a devenit 300 2.0 la box office s-a dovedit frustrant.

Partea din problemă a fost că Watchmen era mult mai întunecat decât ultimul film al lui Snyder și îi lipsea energia entuziasmantă de tipul „this is Sparta!” pe care 300 o putea transmite în marketingul său. Narațiunea mai complicată a lui Watchmen ar fi putut, de asemenea, să îndepărteze publicul general, care ar fi putut fi mai confuz decât intrigat de promovarea filmului. Watchmen nu s-a descurcat chiar rău în sălile de cinema, dar nu a reușit niciodată să scape de umbra așteptărilor uriașe de dinainte de lansare la box office.

Kung Fu Panda 2

Shrek 2, susținut de marea reputație a predecesorului său, a depășit radical originalul Shrek și a devenit un fenomen la box office în 2004. Toy Story 2 din 1999 a făcut la fel, lăsând predecesorul său în urmă din punct de vedere financiar și devenind un succes masiv. Continuările animate pentru familii sunt adesea o licență de a face bani, care duce un brand cunoscut la noi culmi de succes. DreamWorks Animation spera ca Kung Fu Panda 2 să continue acest trend cu brio, mai ales având în vedere cum Kung Fu Panda și-a făcut loc în inimile atât de multor oameni prin pumni și lovituri.

Așteptat să fie unul dintre cele mai profitabile filme ale verii 2011, Kung Fu Panda 2 a surprins mulți analiști de box office prin lansarea sa mai slabă decât predecesorul său. Totalul a ajuns, de asemenea, să fie cu aproximativ 50 milioane de dolari mai mic decât primul Kung Fu Panda, deși a făcut bani frumoși pe piețele internaționale. Orice speranțe ca Kung Fu Panda 2 să fie „a doua venire” a lui Shrek 2 nu s-au materializat. Poate că oamenii îl considerau pe Po și prietenii săi personaje distractive „one-and-done”, și nu indivizi pe care publicul dorea să îi vadă la nesfârșit. Tonul mai întunecat al acestui episod ar fi putut, de asemenea, să descurajeze unele persoane să încerce filmul.

Paranormal Activity 4 (2012)

Întreaga cronologie a francizei Paranormal Activity include un trio inițial de filme care a plasat acest brand de groază într-un teritoriu extrem de profitabil. După ce primul Paranormal Activity a explodat în popularitate în 2009, Paramount Pictures a început să lanseze anual sequel-uri Activity, în același mod în care Lionsgate a lansat anual filmele Saw între 2004 și 2010. Cu două dintre aceste prime trei filme depășind 100 milioane de dolari pe bugete atât de mici, Paramount descoperise o licență de a face bani.

Totuși, în timp ce Saw a avut nevoie de șase filme înainte ca franciza să aibă un eșec, vremurile bune la box office pentru Paranormal Activity s-au sfârșit brusc odată cu al patrulea episod în octombrie 2012.

Se aștepta ca Paranormal Activity 4 să debuteze foarte aproape de succesul Paranormal Activity 3. Speranțele inițiale ca acest titlu să facă peste 40 milioane de dolari în weekendul de debut au dispărut rapid, deoarece filmul a strâns doar 29 milioane de dolari. În rulajul său nord-american, Paranormal Activity 4 a strâns doar 53 milioane de dolari, sau aproximativ la fel cât au făcut primele trei zile ale Paranormal Activity 3. Având un buget de doar 5 milioane de dolari, Paranormal Activity 4 a fost totuși foarte profitabil, dar a venit sub așteptările stabilite înainte de lansare.

Dick Tracy (1990)

Cu mult timp înainte ca adaptările de filme după benzi desenate să domine fiecare colț al culturii pop, era foarte remarcabil faptul că Warren Beatty își punea toată energia creativă în regia și rolul principal din Dick Tracy, un film de din 1990 bazat pe personajul clasic de benzi desenate cu același nume.

Proiectul a fost precedat de o campanie de marketing uriașă, menită să vândă filmul ca marele spectacol obligatoriu al anului. Disney a mizat totul pe această producție, sperând că combinarea lui Beatty cu un personaj faimos precum Dick Tracy ar putea genera o nouă franciză pe termen lung pentru studiou.

Dick Tracy a avut un start exploziv în iunie 1990, cu cel mai mare weekend de deschidere live-action din istoria Disney până atunci. Totuși, venitul său total la box office, deși impresionant în sine, nu a fost suficient pentru a justifica o continuare și nu s-a ridicat la nivelul altor blockbustere recente precum Batman.

O parte a problemei a fost că Total Recall a devenit marele blockbuster al lunii iunie 1990, în locul lui Dick Tracy. Cealaltă problemă era că personajul Dick Tracy pur și simplu nu era la fel de universal îndrăgit sau cunoscut ca Superman sau Batman.

Paper Towns (2015)

Adaptarea după cartea lui John Green din 2014, The Fault in Our Stars, a avut un succes la box office mult mai mare decât și-ar fi putut imagina cineva. Acum considerat unul dintre cele mai bune filme romantice din toate timpurile, el a consolidat ideea că operele lui Green pot fi transpuse pe marele ecran cu rezultate extrem de profitabile. Aici intră în scenă Paper Towns.

Distribuitorul The Fault in Our Stars, 20th Century Fox, a lansat Paper Towns la sfârșitul lui iulie 2015, sperând să repete „magia” succesului verii oferită de Stars. Cu un buget de doar 12 milioane de dolari, Paper Towns a strâns 85,45 milioane de dolari la nivel mondial, o sumă care ar fi trebuit să îl califice drept un succes incontestabil. Totuși, a dezamăgit față de așteptările la box office înainte de lansare. Totalul nu s-a apropiat nici măcar de ceea ce făcuse Fault in Our Stars în primul său weekend. Ceva nu a mers cum trebuie aici.

Intriga mai esoterică a romanului Paper Towns, fără a mai menționa focalizarea asupra unui protagonist masculin (aceste titluri funcționează mai bine centrate pe perspectiva demografică a publicului țintă), pur și simplu nu l-a transformat într-un film romantic „must-see”. A făcut totuși profit, dar 20th Century Fox spera la rezultate mai mari, vizând un film care să fie „Fault in Our Stars 2.0”.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Pe parcursul a peste 10 ani, primele opt filme „Harry Potter” au fost toate succese uriașe, iar cel mai slab film din saga (Prisoner of Azkaban) a strâns totuși 784,23 milioane de dolari la nivel global. Toate aceste filme de succes au inspirat Warner Bros. să pornească o franciză spin-off, Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Primul film din această serie, lansat în 2016, a avut rezultate excelente la nivel mondial, cu încasări de 816,03 milioane de dolari. Ambiția de a transforma pe Newt Scamander și prietenii săi în vedetele unei saga în cinci părți a fost oficial pusă în aplicare, următorul pas în serie fiind Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Încă de la începutul lansării, ceva nu a mers bine la box office. Cu primul weekend de deschidere sub 65 milioane de dolari, pentru prima dată în istoria acestei francize, Grindelwald nu a reușit să conecteze cu publicul. Totalul său final de 655,75 milioane de dolari la nivel mondial, dar a fost clar că strălucirea Lumii Vrăjitorilor s-a diminuat.

Având această performanță la box office sub așteptări, franciza Fantastic Beasts s-a încheiat mai devreme cu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore în 2022, un film care a oferit fanilor de lungă durată un șoc tonal. The Crimes of Grindelwald a dezamăgit la box office și, în proces, a condamnat odată ce a fost o saga cinematografică de neoprit.

The Terminal (2004)

Cartea lui Nicole LaPorte din 2011, The Men Who Would Be King: An Almost Epic Tale of Moguls, Movies, and a Company Called DreamWorks, susține că conducerea DreamWorks SKG a fost profund încurajată de o proiecție timpurie a filmului The Terminal al lui Steven Spielberg. Unul dintre acești lideri, Walter Parkes, ar fi spus chiar: „bine, șirul nostru rece [la box office] s-a terminat” după ce a văzut filmul. El și alți lideri DreamWorks erau atât de siguri că această colaborare Spielberg-Hanks va fi un succes la box office încât să scoată DreamWorks SKG din impas.

În practică, însă, The Terminal a dezamăgit la box office, mai ales în America de Nord. A strâns doar 77,07 milioane de dolari. Excluzând Amistad din 1997, asta făcea ca The Terminal să fie cel mai slab film al lui Spielberg la box office. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că filmul avea nu doar talente majore în distribuție, dar și o lansare de top la mijlocul lunii iunie 2004 și o poveste accesibilă publicului larg. Parcă ceva la The Terminal a făcut ca publicul să îl considere greu de abordat. Numele lui Spielberg ca regizor în 2004 poate nu mai avea aceeași atracție pentru public ca acum 20 de ani. Hanks trecea și el printr-un an dificil, având în vedere că fusese recent protagonistul filmului eșuat din 2004, The Ladykillers.

The Princess and the Frog (2009)

Lucrurile pe care doar adulții le observă în The Princess and the Frog variază mult, de la aluzii subtile la trecutul Disney până la gag-uri mai îndrăznețe ascunse în marginea filmului. Totuși, un detaliu pe care spectatorii adulți îl vor aprecia la Princess and the Frog, comparativ cu publicul mai tânăr, este importanța semnificativă pe care acest film a avut-o în istoria Walt Disney Animation Studios.

Lansat în 2009, a fost primul lungmetraj animat tradițional (hand-drawn) al studioului după aproape șase ani, și un test uriaș pentru a vedea cum ar putea funcționa animația 2D în peisajul cinematografic modern. Ar putea un nou musical cu basm să îl salveze?

Speranța era ca pelicula să debuteze cu peste 30 milioane de dolari peste cifra standard a lansării din 11 decembrie 2009. Deși a ajuns la 104,4 milioane de dolari (un total mult mai mare decât majoritatea altor filme 2D Disney din anii 2000), pelicula nu a fost nici pe departe la fel de mare ca un hit tipic Pixar sau DreamWorks Animation.

Principalul vinovat pentru acest rezultat a fost concurența puternică. Lansat la doar o săptămână sau două înainte de Avatar și un sequel Alvin and the Chipmunks, filmul a fost copleșit de opțiuni mai contemporane pentru publicul familial. Importanța poveștilor Disney hand-drawn nu a fost suficientă pentru a-l propulsa la cel mai mare potențial al box office-ului său.

