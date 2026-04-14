F-SIDES, colectiva dedicată filmelor făcute de femei, lansează trei noi proiecte în 2026.

F-SIDES, colectiva dedicată filmelor făcute de femei, vine în fața persoanelor pasionate și interesate de cinema, cu noi proiecte curajoase.

F-SIDES – Cinema of Togetherness – Sezonul 7

Cinema of Togetherness, cel de-al șaptelea sezon, se va desfășura din aprilie 2026 până în noiembrie 2027, pornind de la întrebarea: Ce voci și eforturi ștergem atunci când atribuim complexitatea deciziilor și semnificațiilor unei singure voințe și viziuni? Sezonul își propune să demonteze mitul autorului singular și autoritar și se uită la colective, duo-uri creative și la roluri invizibilizate, celebrând deopotrivă munca din spatele și din fața camerei.

Noul sezon aduce în prim-plan forme de cinema non-ierarhice și colaborări orizontale, care se nasc din armonizarea unor voci diverse și complementare, dar și din împărțirea echitabilă a responsabilităților. De la filme despre muncă în comunități marginalizate la experimente și modele alternative care interoghează natura muncii în industrie, Cinema of Togetherness celebrează lucrul împreună, atât în spatele, cât și în fața camerei.

Prima proiecție Cinema of Togetherness are loc pe 22 aprilie, la Rezidența9, de la ora 19:30 și este un calup de patru scurtmetraje realizate de colectiva feministă Sheffield Women’s Film Co-op din Anglia: Women Can Make it Work (That’s No Lady, 1977; A Question of Choice, 1982; Bringing It All Back Home, 1987; Women Can Make It Work, 1990).

Dincolo de proiecțiile de film, deschidem un spațiu de dialog pentru profesioniștii din industria locală. Organizăm evenimente și producem resurse utile, workshopuri cu experți locali și internaționali pe teme precum protecția în muncă și reprezentare etică, paneluri despre dinamici de lucru în cinemaul românesc, dezvoltăm prima cercetare din România asupra participării femeilor în cinema, precum și platforma digitală F-Circle, spațiu de networking și resurse pentru cineaști.

Primul panel despre Condițiile de muncă în proiecte culturale dedicate filmului explorează realitățile adesea invizibile ale muncii din sectorul cultural cinematografic și va avea loc în cadrul Festivalului de Film Documentar One World România, pe 25 aprilie, de la ora 13:00, la Sala Media de la Muzeul Țăranului Român, fiind urmat de o masă comunitară. Participarea pe bază de înscriere se poate face aici .

Sunt invitate la discuție Andreea Lăcătuș – regizoare, producătoare culturală, directoare OWR; Camelia Popa – Manageră Cinema Muzeul Țăranului Român; Flavia Dima – curatoare și critic de film; Iulia Popovici – Critic de artele spectacolului, curatoare, expertă culturală implicată în elaborarea Statutului Lucrătorului Cultural și Simona Rădoi – Expertă în comunicare și PR.

F-SIDES Wildcards – Program de formare pentru tineri curatori de film

Wildcards este un proiect dedicat vocilor emergente și sprijinirii unei noi generații de curatori de film, printr-o rezidență de lucru cu profesioniști români și invitați internaționali, între 7-12 mai, la București. După atelierele și evenimentele din rezidență, proiectele curatoriale propuse de cei 15 participanți vor fi mentorate de curatori de la cele mai importante opt festivaluri de film din țară și nu numai, și vor avea proiecții în programul acestora începând din toamnă. Invitații internaționali sunt HER Docs, din Polonia, festival de documentare făcute de femei, și colectivul Woche der Kritik, care organizează Săptămâna Criticii în paralel cu Berlinale. Formularul de înscriere poate fi accesat aici .

F-SIDES Film RemiX – Laborator de interacțiune cu filmul

F-SIDES lansează un concept unic local, o formulă care îmbină arta spectacolului cu proiecții de film: Film RemiX. În luna iunie, va avea loc, în București, un spectacol pentru publicul larg și un workshop susținut de DJ Black, film performer din colectiva ajabu ajabu din Tanzania, dedicat artiștilor și performerilor interesați de tehnici de film performance sau de moduri inovatoare de a „completa' filmul cu straturi noi de performance audio, dans, teatru sau forme hibride. Ulterior, cinci artiști români comisionați vor aplica această formulă în proiecții-spectacole pentru public, care vor avea loc la București și Timișoara.

